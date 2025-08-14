Un ex-DT de Newell's habló sobre Miguel Russo antes de enfrentarlo el domingo: "No hace falta defenderlo"

El entrenador mostró un gran respeto por su colega de Boca. Su equipo y Boca jugarán el domingo por el torneo Clausura

Alfredo Berti mostró mucho respeto por Miguel Russo, a quien enfrentará el domingo con su equipo.

Boca atraviesa por un pésimo año y necesita recuperarse para pelear por el título del torneo Clausura y la clasificación a la Copa Libertadores de 2026, para lo que le quedan dos caminos: salir campeón o entrar como uno de los clasificados en la tabla anual. Esa es la gran misión de su DT, Miguel Russo .

En lo que va del año, el equipo xeneize acumula una frustración tras otra. Quedó afuera de la Copa Libertadores en la fase previa, Independiente lo eliminó en los playoffs del torneo Apertura y Atlético Tucumán lo sacó de la Copa Argentina, que era otra vía hacia la Libertadores del año que viene.

Por si fuera poco, en el Mundial de Clubes en Estados Unidos no pudo ganarle al Auckland City, un equipo amateur al que Bayern Munich y Benfica le habían hecho 16 goles. Boca, en cambio, terminó 1 a 1.

El torneo Clausura no comenzó mejor. El equipo todavía no ganó y de hecho atraviesa la racha sin triunfos más extensa de toda su historia. Ni siquiera la llegada de Miguel Russo pudo modificar el rumbo del equipo, que necesita volver a la victoria para iniciar el despegue.

El próximo compromiso de Boca es ante Independiente Rivadavia en Mendoza. El equipo de Alfredo Jesús Berti marcha muy bien en la Copa Argentina y viene haciendo un buen campeonato. Será un rival duro para el equipo de Russo, que afronta así un nuevo desafío.

Leer más: Un ex-Newell's dejó el cargo de director técnico en un club amenazado por el descenso

Antes del partido, Berti dijo que si bien está en una mala racha, Boca tiene futbolistas de mucha jerarquía y que su equipo tendrá que estar concentrado al máximo durante los 90 minutos. "El fútbol argentino es muy parejo, dinámico e intenso y cada partido tiene su dificultad", aseguró.

Qué dijo sobre Miguel Russo

También habló sobre Russo, que llegó a Boca tras la salida de Fernando Gago y el interinato de Mariano Herrón, y todavía no pudo ganar. El ex-Central todavía no le encontró la vuelta a la crisis del equipo y no ganó ningún partido de los ocho que jugó Boca bajo su conducción.

Sobre su colega, Berti fue contundente: "Vivimos en un mundo en el que todo tiene que darse rápido y eso pesa en los entrenadores. Miguel es alguien con mucha espalda y mucha sabiduría, no hace falta defenderlo porque es alguien importante en el mundo del fútbol", indicó.

Independiente Rivadavia y Boca jugarán el domingo a las 20.30 en el estadio Malvinas Argentinas de la capital mendocina.