La Capital | Ovación | Miguel Russo

Un ex-DT de Newell's habló sobre Miguel Russo antes de enfrentarlo el domingo: "No hace falta defenderlo"

El entrenador mostró un gran respeto por su colega de Boca. Su equipo y Boca jugarán el domingo por el torneo Clausura

14 de agosto 2025 · 17:20hs
Alfredo Berti mostró mucho respeto por Miguel Russo

Alfredo Berti mostró mucho respeto por Miguel Russo, a quien enfrentará el domingo con su equipo. 

Boca atraviesa por un pésimo año y necesita recuperarse para pelear por el título del torneo Clausura y la clasificación a la Copa Libertadores de 2026, para lo que le quedan dos caminos: salir campeón o entrar como uno de los clasificados en la tabla anual. Esa es la gran misión de su DT, Miguel Russo.

En lo que va del año, el equipo xeneize acumula una frustración tras otra. Quedó afuera de la Copa Libertadores en la fase previa, Independiente lo eliminó en los playoffs del torneo Apertura y Atlético Tucumán lo sacó de la Copa Argentina, que era otra vía hacia la Libertadores del año que viene.

Por si fuera poco, en el Mundial de Clubes en Estados Unidos no pudo ganarle al Auckland City, un equipo amateur al que Bayern Munich y Benfica le habían hecho 16 goles. Boca, en cambio, terminó 1 a 1.

Nada cambió en el torneo Clausura

El torneo Clausura no comenzó mejor. El equipo todavía no ganó y de hecho atraviesa la racha sin triunfos más extensa de toda su historia. Ni siquiera la llegada de Miguel Russo pudo modificar el rumbo del equipo, que necesita volver a la victoria para iniciar el despegue.

El próximo compromiso de Boca es ante Independiente Rivadavia en Mendoza. El equipo de Alfredo Jesús Berti marcha muy bien en la Copa Argentina y viene haciendo un buen campeonato. Será un rival duro para el equipo de Russo, que afronta así un nuevo desafío.

Leer más: Un ex-Newell's dejó el cargo de director técnico en un club amenazado por el descenso

Antes del partido, Berti dijo que si bien está en una mala racha, Boca tiene futbolistas de mucha jerarquía y que su equipo tendrá que estar concentrado al máximo durante los 90 minutos. "El fútbol argentino es muy parejo, dinámico e intenso y cada partido tiene su dificultad", aseguró.

Qué dijo sobre Miguel Russo

También habló sobre Russo, que llegó a Boca tras la salida de Fernando Gago y el interinato de Mariano Herrón, y todavía no pudo ganar. El ex-Central todavía no le encontró la vuelta a la crisis del equipo y no ganó ningún partido de los ocho que jugó Boca bajo su conducción.

Sobre su colega, Berti fue contundente: "Vivimos en un mundo en el que todo tiene que darse rápido y eso pesa en los entrenadores. Miguel es alguien con mucha espalda y mucha sabiduría, no hace falta defenderlo porque es alguien importante en el mundo del fútbol", indicó.

Independiente Rivadavia y Boca jugarán el domingo a las 20.30 en el estadio Malvinas Argentinas de la capital mendocina.

Noticias relacionadas
Papá Miguel Russo y su hijo Nacho, ambos tienen pasado muy ligado a Rosario Central.

Miguel Russo habló del presente irregular de Boca y pidió: "Dejen tranquilo a mi hijo"

La reserva de Central, con el reaparecido centrodelantero (arriba, 2º desde la derecha).

Holan recupera para el clásico a un nueve, que volvió de una lesión y ya hizo fútbol

Darío Benedetto acelera su recuperación y quiere llegar al clásico ante Central. 

Darío Benedetto acelera la recuperación de su lesión: ¿llegará al clásico?

Diego Cocca dirigió a Central entre 2019 y 2020.

Dirigió a Central, fue campeón con Racing, plantó a Talleres y ahora se fue a México

Ver comentarios

Las más leídas

Newells recibió una pésima noticia cuando faltan solo diez días del clásico ante Central en Arroyito

Newell's recibió una pésima noticia cuando faltan solo diez días del clásico ante Central en Arroyito

Aparecieron en EEUU conejos con tentáculos por el ataque de un virus

Aparecieron en EEUU conejos con "tentáculos" por el ataque de un virus

El podio de Newells: Cocoliso González, un gladiador en el enorme triunfo en Copa Argentina

El podio de Newell's: Cocoliso González, un gladiador en el enorme triunfo en Copa Argentina

Newells fue puro corazón y goles para saltar a cuartos de final de la Copa Argentina

Newell's fue puro corazón y goles para saltar a cuartos de final de la Copa Argentina

Lo último

Holan recupera para el clásico a un nueve, que volvió de una lesión y ya hizo fútbol

Holan recupera para el clásico a un nueve, que volvió de una lesión y ya hizo fútbol

Un grupo de rosarinos inauguró la primera biblioteca de literatura argentina en Irlanda

Un grupo de rosarinos inauguró la primera biblioteca de literatura argentina en Irlanda

Darío Benedetto acelera la recuperación de su lesión: ¿llegará al clásico?

Darío Benedetto acelera la recuperación de su lesión: ¿llegará al clásico?

Laucha Ghiselli, perfil del sucesor de la barra de Central que quedó en la mira judicial

Lautaro Ghiselli, referente actual de la barra canalla, fue parte de un grupo de hinchas de los cuales tres fueron asesinados en los últimos años

Laucha Ghiselli, perfil del sucesor de la barra de Central que quedó en la mira judicial

Por Martín Stoianovich

Tras la polémica, la Iglesia de Rosario confirma que se hace la peregrinación a San Nicolás
La Ciudad

Tras la polémica, la Iglesia de Rosario confirma que se hace la peregrinación a San Nicolás

El dólar oficial aceleró su caída y cerró a $1.300: qué pasó con el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial aceleró su caída y cerró a $1.300: qué pasó con el blue en Rosario

Un edificio céntrico enganchado: denuncian el robo de energía por casi 22 millones de pesos
La Ciudad

Un edificio céntrico enganchado: denuncian el robo de energía por casi 22 millones de pesos

Habló la chica que denunció al chofer de Uber: Me pedía el teléfono y se reía mientras manejaba
Policiales

Habló la chica que denunció al chofer de Uber: "Me pedía el teléfono y se reía mientras manejaba"

Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta y lanzó un plan de lucha pero sin paro
La Ciudad

Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta y lanzó un plan de lucha pero sin paro

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells recibió una pésima noticia cuando faltan solo diez días del clásico ante Central en Arroyito

Newell's recibió una pésima noticia cuando faltan solo diez días del clásico ante Central en Arroyito

Aparecieron en EEUU conejos con tentáculos por el ataque de un virus

Aparecieron en EEUU conejos con "tentáculos" por el ataque de un virus

El podio de Newells: Cocoliso González, un gladiador en el enorme triunfo en Copa Argentina

El podio de Newell's: Cocoliso González, un gladiador en el enorme triunfo en Copa Argentina

Newells fue puro corazón y goles para saltar a cuartos de final de la Copa Argentina

Newell's fue puro corazón y goles para saltar a cuartos de final de la Copa Argentina

Un edificio céntrico enganchado: denuncian el robo de energía por casi 22 millones de pesos

Un edificio céntrico enganchado: denuncian el robo de energía por casi 22 millones de pesos

Ovación
Darío Benedetto acelera la recuperación de su lesión: ¿llegará al clásico?
OVACIÓN

Darío Benedetto acelera la recuperación de su lesión: ¿llegará al clásico?

Darío Benedetto acelera la recuperación de su lesión: ¿llegará al clásico?

Darío Benedetto acelera la recuperación de su lesión: ¿llegará al clásico?

Dirigió a Central, fue campeón con Racing, plantó a Talleres y ahora se fue a México

Dirigió a Central, fue campeón con Racing, plantó a Talleres y ahora se fue a México

Un ex-DT de Newells habló sobre Miguel Russo antes de enfrentarlo el domingo: No hace falta defenderlo

Un ex-DT de Newell's habló sobre Miguel Russo antes de enfrentarlo el domingo: "No hace falta defenderlo"

Policiales
Laucha Ghiselli, perfil del sucesor de la barra de Central que quedó en la mira judicial

Por Martín Stoianovich

Policiales

Laucha Ghiselli, perfil del sucesor de la barra de Central que quedó en la mira judicial

Habló la chica que denunció al chofer de Uber: Me pedía el teléfono y se reía mientras manejaba

Habló la chica que denunció al chofer de Uber: "Me pedía el teléfono y se reía mientras manejaba"

Detuvieron al padre de un referente de la banda de Los Monos por amenazas

Detuvieron al padre de un referente de la banda de Los Monos por amenazas

Condenaron a un exjefe policial por abuso sexual de una nena de su familia

Condenaron a un exjefe policial por abuso sexual de una nena de su familia

La Ciudad
Un grupo de rosarinos inauguró la primera biblioteca de literatura argentina en Irlanda

Por Mila Kobryn
La Ciudad

Un grupo de rosarinos inauguró la primera biblioteca de literatura argentina en Irlanda

Vuelve el Biomercado con actividades especiales por el Día del Niño

Vuelve el Biomercado con actividades especiales por el Día del Niño

Uno por uno: todos los cursos de la Escuela de Oficios de la UNR para este cuatrimestre

Uno por uno: todos los cursos de la Escuela de Oficios de la UNR para este cuatrimestre

Tras la polémica, la Iglesia de Rosario confirma que se hace la peregrinación a San Nicolás

Tras la polémica, la Iglesia de Rosario confirma que se hace la peregrinación a San Nicolás

Piden que Alberto Fernández sea enviado a juicio por violencia contra Fabiola Yáñez
Política

Piden que Alberto Fernández sea enviado a juicio por violencia contra Fabiola Yáñez

Aumento en la factura de la luz: la EPE anunció una suba desde el 1º de agosto
La Ciudad

Aumento en la factura de la luz: la EPE anunció una suba desde el 1º de agosto

Sello y protocolo contra la ludopatía: impulsan un plan de prevención para clubes

Por Lucas Aranda
La Ciudad

Sello y protocolo contra la ludopatía: impulsan un plan de prevención para clubes

Un joven fue baleado en el barrio Itatí y quedó internado en estado grave
Policiales

Un joven fue baleado en el barrio Itatí y quedó internado en estado grave

Quini 6: de dónde es el ganador que se llevó más de $200 millones este miércoles
Información General

Quini 6: de dónde es el ganador que se llevó más de $200 millones este miércoles

Ya se puede calcular el aumento de Ansés: cuánto cobran los jubilados en septiembre
Información General

Ya se puede calcular el aumento de Ansés: cuánto cobran los jubilados en septiembre

Una mujer denunció que su hija fue desviada por un chofer de Uber: tenía machetes y cuerdas
Policiales

Una mujer denunció que su hija fue desviada por un chofer de Uber: tenía machetes y cuerdas

Zona oeste: un vehículo utilitario quedó destruido por un incendio
LA CIUDAD

Zona oeste: un vehículo utilitario quedó destruido por un incendio

Ya se terminaron 13 de las obras en plazas anunciadas para este año
La Ciudad

Ya se terminaron 13 de las obras en plazas anunciadas para este año

Diputados: avanza el proyecto de gobernadores sobre reparto de los ATN
Política

Diputados: avanza el proyecto de gobernadores sobre reparto de los ATN

El tiempo en Rosario: un jueves con sol pero la temperatura en baja
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un jueves con sol pero la temperatura en baja

Volvieron a subir las tasas de plazo fijo: cuánto paga cada banco
Economía

Volvieron a subir las tasas de plazo fijo: cuánto paga cada banco

El PJ santafesino llama a la unidad de todos los espacios para el cierre de listas
Politica

El PJ santafesino llama a la unidad de todos los espacios para el cierre de listas

Golpe comando a un empresario de Pujato: roban dinero, joyas y camionetas
Policiales

Golpe comando a un empresario de Pujato: roban dinero, joyas y camionetas

El Quini 6 tuvo un solo ganador en el Siempre Sale: se lleva $209 millones
Información General

El Quini 6 tuvo un solo ganador en el Siempre Sale: se lleva $209 millones

Interna del peronismo santafesino: intendentes piden unidad y renovación

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Interna del peronismo santafesino: intendentes piden unidad y renovación

El dólar blue tocó máximos de un mes: a cuánto cerró este miércoles en Rosario
Economía

El dólar blue tocó máximos de un mes: a cuánto cerró este miércoles en Rosario

Detuvieron a Laucha, líder de la barra brava de Central y vinculado a Los Menores
Policiales

Detuvieron a Laucha, líder de la barra brava de Central y vinculado a Los Menores

La inflación de julio se aceleró y acumuló 17,3 % en lo que va del 2025
Economía

La inflación de julio se aceleró y acumuló 17,3 % en lo que va del 2025

Aparecieron en EEUU conejos con tentáculos por el ataque de un virus
Información General

Aparecieron en EEUU conejos con "tentáculos" por el ataque de un virus