Maxi Rodríguez y su postura en la política de Newell's: "Nunca me voy a pegar a un partido"

En el Parque se vivieron tensos momentos, pero finalmente quedó confirmado que el acto eleccionario se llevará a cabo el domingo 14 de diciembre

14 de agosto 2025 · 08:34hs
La vida política en Newell's por estos días está transitando el camino de la calma. Esto no quiere decir que haya agrupaciones preparándose para salir al ruedo e iniciar la campaña de cara a las elecciones que se llevarán a cabo en diciembre del corriente año. Pero en el mientras tanto un nombre que siempre fue mencionado y hasta se rumoreó que tenía intenciones de participar es Maximiliano Rodríguez, que dejó en claro su postura: "Nunca voy a participar de la política de Newell's". Además la Fiera dijo que sólo podría opinar y dar puntos de vistas sobre determinados temas.

Hace algunos meses hubo movimientos sísmicos en el Parque que surgieron, sobre todo, por malos resultados y hasta se exigió anticipar las elecciones. En el medio se llevaron adelante asambleas convulsionadas y que no terminaron de la mejor manera, aunque finalmente llegó una tensa calma y quedó definido el acto eleccionario como estaba previsto para fin de año.

El raid de cara a la elección de autoridades leprosas tendrá diversas postas. El martes 30 de septiembre es la fecha en que se cerrará el padrón electoral, el viernes 14 de noviembre la fecha límite para la oficialización de las agrupaciones y presentación de avales (896 avales de socios con la cuota de octubre paga), el jueves 4 de diciembre el tope para la presentación de la lista de candidatos y, finalmente, el domingo 14 de diciembre se realizará el acto eleccionario.

En el mientras tanto aparecen algunos nombres con intenciones de ir en busca del sillón presidencial de Newell's -Ignacio Astore anticipó que no irá por la reelección-, pero en el medio de todo esto en varias ocasiones surgió el nombre de la Fiera Rodríguez como una figura de peso que podría participar como candidato a presidente. Pero el propio exjugador dejó en claro su posición. "Siempre voy a estar cerca de Newell's. A veces lo que no comparto son las cuestiones políticas. Eso no me gusta. Newell's está por encima de todos. Cuando sea por el bien de la entidad voy a estar, pero no me voy a pegar a un partido político. Eso no lo haré jamás. Uno puede opinar y dar puntos de vista, pero nada más", declaró en una entrevista con "Habrá señales".

"Newell's tiene muchísima gente que puede opinar y tiene mucha historia en el club. Siempre voy a estar para el escudo, que es lo más importante", agregó la Fiera.

En muchas ocasiones se mencionó que un grupo de exjugadores de Newell's como Ignacio Scocco, Gabriel Heinze, Lucas Bernardi e incluso el propio Rodríguez, entre otros, pensaba en incursionar en la política del club. La Fiera reconoció que en ciertas ocasiones se trató el tema. "En algunos asados lo hemos charlado, pero es muy difícil. Primero hay que sentir eso que tiene que ver con lo político. A mí eso no me gusta o hay maneras de conducir de dirigentes que no me gustan. No me siento bien en ese rol, sí puedo ayudar desde otro lado. Inclinarme por algún nombre no lo voy a hacer nunca".

