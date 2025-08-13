La Capital | Policiales | chofer

Una mujer denunció que su hija fue desviada por un chofer de Uber: tenía machetes y cuerdas

La rápida intervención de la madre y la policía evitó un posible secuestro. Desde la Cámara de Remises alertan sobre la falta de control en las apps ilegales

13 de agosto 2025
En Rosario es ilegal el uso de Uber

Una joven de 22 años fue interceptada en la autopista Rosario-Córdoba tras un desvío irregular por parte del chofer de una aplicación de transporte privado (Uber). La intervención de la madre de la víctima resultó clave para impedir un posible secuestro.

Según relató la mujer a las autoridades, había solicitado un viaje para su hija mediante la plataforma, y mientras la joven se trasladaba, advirtió que el conductor no seguía la ruta habitual. “Me está llevando para otro lado, no sé para dónde va”, le advirtió la chica a su madre, quien podía seguir el trayecto en tiempo real gracias al teléfono desde el que se pidió el viaje.

La madre salió en su auto particular y logró interceptar al vehículo a la altura de Roldán. Durante el procedimiento, un patrullero se cruzó en el camino, y la policía acompañó la detención del chofer. En el interior del auto se encontraron cuerdas, un machete y otros objetos inusuales para un viaje habitual.

"Se llevaba a mi hija para la ruta cuando la tenía que llevar a Mendoza y Oroño. La llamé porque se estaba desviando, la salí a buscar y en el camino le dijimos a patrullero que nos siga", contó en sus redes sociales la madre de la chcia en sus redes sociales.

Fuentes de Fiscalía confirmaron que se realizó una denuncia pasado el mediodía de este miércoles en un Centro territorial de Denuncia. "Se analizará y se asignará fiscal", detallaron.

El chofer del Uber quedó en libertad

El conductor fue detenido, pero quedó en libertad posteriormente y podría continuar trabajando en la plataforma. El hecho pone nuevamente en evidencia la falta de control sobre aplicaciones de transporte que operan de manera irregular, donde cualquier persona con un auto puede registrarse y prestar servicios sin una verificación adecuada.

"El tema es que este muchacho quedó libre y seguramente habilitado en la plataforma. El problema acá está en la falta de control que tienen estas plataformas ilegales, que están trabajando de manera ilegal ante la demanda de cualquiera", señalaron desde la Cámara de Remises de Rosario. Intentaron comunicarse con la víctima, pero prefirieron preservarse y no revelar su identidad.

Los remises en alerta

El sector también expresó su preocupación por la falta de control de estas plataformas: “Imaginate que la plataforma no está pendiente de nada. No es lo que venden. No trabajan lo que venden. No les importa el auto que ponen, ni si el chofer que está trabajando realmente es quien figura. No controlan el recorrido, no tienen ningún tipo de control”, señalaron.

También advirtieron sobre los riesgos que esto implica: “Estamos cansados de denunciar estos eventos que no se visibilizan porque la gente tiene miedo a denunciarlos. Roban identidades, venden cuentas habilitadas para trabajar en distintas plataformas ilegales. En Facebook Marketplace se ve la cantidad que hay. Lo que tratamos de hacer es evitar que esto suceda en Rosario, no queremos lamentar una víctima más”.

Qué pasa en Rosario con Uber

Rosario cuenta con la ordenanza 10.544 para el uso de aplicaciones en el servicio de taxis y remises. Durante tres meses, desde su aprobación en julio de 2024, las empresas tuvieron la inscripción abierta, pero ni Uber, ni Didi –otra compañía que ofrece servicio con motos-, ni Maxim se anotaron. Sí lo hizo Cabify y las convencionales Movi Taxi, Viaja Rosario, Zubo, She Taxi, Viaja Remise y Pedí tu Remís.

“Las cinco aplicaciones de taxis y las tres de remises que tenemos en el registro no solo manifestaron la intención, sino que culminaron el proceso de gestión. Las que no estén hoy es porque no han tenido voluntad de incluirse en todo el marco de la ordenanza", había dicho el intendente Pablo Javkin, al momento de presentar las plataformas, con un claro mensaje para las firmas mencionadas.

No obstante, en la práctica Uber y Didi, más relegado Maxim, siguen circulando por las calles de Rosario y la opción de viajes en moto vehículos está disponible. En este marco, los mismos usuarios de estas aplicaciones advirtieron que en más de una oportunidad tomaron un servicio de auto por estas aplicaciones y el vehículo encargado del traslado era un taxi. Si no nos insertamos en ese proceso desaparecemos. Saquemos todo el lastre y pongámonos dentro de esas aplicaciones, es lo único que nos puede salvar”, había sugerido Mario Cesca, titular de la Asociación de Titulares de Taxis Independiente, que en febrero pidió la legalización de las apps.

En los papeles, mientras que Uber, Didi o cualquier aplicación no se adecúe a la ordenanza 10.544 de Rosario el servicio es considerado ilegal. Los controles de tránsito son los encargados de detectar estar irregularidad. De todas formas, en la calle la presencia de estas empresas ya es cotidiana.

