Lanzan el "Hospital de los Peluches", una experiencia para que los más chicos pierdan el miedo al médico

El Instituto Universitario Italiano de Rosario estrena esta experiencia inédita en el país. Se realizará este lunes en la escuela primaria Nº 1.005

14 de agosto 2025 · 19:11hs
El Hospital de los Peluches busca que los más chicos pierdan el miedo a ir al médico 

Estudiantes de las distintas carreras del Instituto Universitario Italiano de Rosario (Iunir) transformarán la escuela primaria N° 1.005, en Laprida 2129, en un verdadero Hospital de los Peluches. La propuesta se llevará adelante el lunes 18 de agosto e invita a los más pequeños a convertirse en médicos por un día y "revisar y curar” a sus muñecos en diferentes áreas de atención: vacunación, sala de curaciones, radiografías y quirófano.

La iniciativa busca que la infancia pierda el temor al acto médico y aprenda hábitos saludables de manera lúdica. Peluches con dolor de panza, con una pierna rota o con fiebre serán algunos de los pacientes que pasarán por las manos de los pequeños doctores.

Los chicos, luciendo atuendos de profesionales de la salud, completarán la historia clínica, podrán realizar exámenes físicos, simulacros de intervenciones quirúrgicas y estudios radiológicos. Brindarán así la atención necesaria y recibirán al final de la jornada un diploma de “buen/a médico/a”.

La actividad está destinada a alumnos de preescolar, primero y segundos grados, y contará con la participación voluntaria de estudiantes de distintas carreras en Ciencias de la Salud del Iunir.

También en la calle Recreativa

Este primer encuentro tendrá continuidad en el marco del Mes de las Infancias, el domingo 24 de agosto, de 9 a 12, en el Punto Salud IUNIR de Calle Recreativa (Oroño y el Río), donde las familias podrán acercarse con sus peluches “enfermos” para recibir atención médica especial.

El Hospital de los Peluches es una propuesta de carácter internacional, inédita en Rosario. Está gestionada por el Departamento de Extensión del Iunir, dirigido por la vicerrectora de la institución, doctora Karina Elmir. Además, forma parte de un conjunto de actividades abiertas a la comunidad que incluyen charlas de RCP, primeros auxilios, control de presión arterial y encuentros educativos para adolescentes, entre otras acciones de promoción de la salud.

