Lanzan el "Hospital de los Peluches", una experiencia para que los más chicos pierdan el miedo al médico

La Cuidad
Otra Vuelta: voces e historias de un camino "sin fronteras" hacia el título secundario
Economía
El gobierno nacional no se da por vencido y pelea el reparto de recursos de los gobernadores
Política
Piden que Alberto Fernández sea enviado a juicio por violencia contra Fabiola Yáñez
La Ciudad
Aumento en la factura de la luz: la EPE anunció una suba desde el 1º de agosto
La Ciudad
Sello y protocolo contra la ludopatía: impulsan un plan de prevención para clubes
Policiales
Un joven fue baleado en el barrio Itatí y quedó internado en estado grave
Información General
Quini 6: de dónde es el ganador que se llevó más de $200 millones este miércoles
Información General
Ya se puede calcular el aumento de Ansés: cuánto cobran los jubilados en septiembre
Policiales
Una mujer denunció que su hija fue desviada por un chofer de Uber: tenía machetes y cuerdas
LA CIUDAD
Zona oeste: un vehículo utilitario quedó destruido por un incendio
La Ciudad
Ya se terminaron 13 de las obras en plazas anunciadas para este año
Política
Diputados: avanza el proyecto de gobernadores sobre reparto de los ATN
La Ciudad
El tiempo en Rosario: un jueves con sol pero la temperatura en baja
Economía
Volvieron a subir las tasas de plazo fijo: cuánto paga cada banco
Politica
El PJ santafesino llama a la unidad de todos los espacios para el cierre de listas
Policiales
Golpe comando a un empresario de Pujato: roban dinero, joyas y camionetas
Información General
El Quini 6 tuvo un solo ganador en el Siempre Sale: se lleva $209 millones
Politica
Interna del peronismo santafesino: intendentes piden unidad y renovación
Economía
El dólar blue tocó máximos de un mes: a cuánto cerró este miércoles en Rosario
Policiales
Detuvieron a Laucha, líder de la barra brava de Central y vinculado a Los Menores