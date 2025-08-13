La Capital | Economía | Dólar blue

El dólar blue tocó máximos de un mes: a cuánto cerró este miércoles en Rosario

El tipo de cambio oficial cayó en los segmentos mayorista y minorista y tocó mínimos de fines de junio

13 de agosto 2025 · 18:43hs
En busca de contener el dólar, el Ministerio de Economía convalida altas tasas de interés.

El dólar oficial cayó por novena rueda consecutiva en la previa a la licitación clave del Tesoro Nacional de este miércoles, que determinará en qué nivel convalidará la tasa de interés el Banco Central (BCRA), en momentos donde hay una gran volatilidad en la curva en pesos. Mientras tanto, el mercado aguarda también por el dato de inflación de julio que anunciará el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

En el segmento mayorista, el dólar cerró a $1.313 y marcó su menor nivel desde el 29 de junio. En tanto, en el promedio de entidades financieras del Banco Central (BCRA) cedió un 0,2% a $1.328,23 para la venta y en el Banco Nación (BNA) se disminuyó otros $5 y cerró en los $1.325.

Así, el dólar tarjeta bajó levemente y se ubicó en $1.722,50.

Entre los paralelos, el dólar MEP cae 0,4% a $1.317,62, al tiempo que el dólar contado con liquidación (CCL) baja 0,2% a $1.321,67.

El dólar blue, entretanto, subió $10 este miércoles y tocó máximos de un mes en términos nominales. De este modo, la cotización superó a la del oficial por primera vez desde fines del mes pasado.

El informal aumentó a $1.324 para la compra y a $1.354 para la venta, según los operadores de la city rosarina. Se trató del valor más alto desde el 14 de julio.

Los contratos de dólar futuro cerraron con caídas generalizadas. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de agosto será de $1.344,50 y que en diciembre llegará hasta los $1.501.

Volvieron a subir las tasas de plazo fijo: banco por banco, cuánto paga cada uno

Volvieron a subir las tasas de plazo fijo: banco por banco, cuánto paga cada uno

La inflación de julio se aceleró y acumuló 17,3% en lo que va del 2025

La inflación de julio se aceleró y acumuló 17,3% en lo que va del 2025

Sano y barato: Argentina se vuelve el mayor consumidor mundial de huevos

Sano y barato: Argentina se vuelve el mayor consumidor mundial de huevos

Las tasas se dispararon en vísperas de una licitación clave de deuda

Las tasas se dispararon en vísperas de una licitación clave de deuda

Un ciclista murió atropellado por un colectivo en avenida Circunvalación

Un ciclista murió atropellado por un colectivo en avenida Circunvalación

Detuvieron a "Laucha", líder de la barra brava de Rosario Central y vinculado a Los Menores

Detuvieron a "Laucha", líder de la barra brava de Rosario Central y vinculado a Los Menores

Identificaron al ciclista que murió atropellado por un colectivo en Circunvalación

Identificaron al ciclista que murió atropellado por un colectivo en Circunvalación

Un club grande de Alemania contactó a Central para llevarse al defensor Juan Giménez

Un club grande de Alemania contactó a Central para llevarse al defensor Juan Giménez

Luciano Lollo puso la cabeza y Newell's gana 1 a 0

Luciano Lollo puso la cabeza y Newell's gana 1 a 0

Newell's recibió una pésima noticia a dos fechas del clásico ante Central en Arroyito

Newell's recibió una pésima noticia a dos fechas del clásico ante Central en Arroyito

Sello y protocolo contra la ludopatía: impulsan un programa de prevención para clubes

CIUDAD Sello y protocolo contra la ludopatía: impulsan un programa de prevención para clubes

Una mujer denunció que su hija fue desviada por un chofer de Uber: tenía machetes y cuerdas

La rápida intervención de la madre y la policía evitó un posible secuestro. Desde la Cámara de Remises alertan sobre la falta de control en las apps ilegales

Luciano Lollo puso la cabeza y Newell's gana 1 a 0

Volvieron a subir las tasas de plazo fijo: banco por banco, cuánto paga cada uno

Golpe comando a un empresario de Pujato: encapuchados roban dinero, joyas y dos camionetas

La Iglesia de Rosario suspendió la peregrinación a San Nicolás: cuáles fueron los motivos

El dólar blue tocó máximos de un mes: a cuánto cerró este miércoles en Rosario

Newell's recibió una pésima noticia a dos fechas del clásico ante Central en Arroyito

Newell's recibió una pésima noticia a dos fechas del clásico ante Central en Arroyito

Seguirán presos cuatro empleados del Heca por robo de insumos médicos

CIUDAD Sello y protocolo contra la ludopatía: impulsan un programa de prevención para clubes

Identificaron al ciclista que murió atropellado por un colectivo en Circunvalación

Médicos del Hospital Garrahan separaron con éxito a siamesas rosarinas

