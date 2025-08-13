Los hinchas de Newell's desafiaron la distancia y coparon la ciudad de Salta

Miles de simpatizantes leprosos desandaron casi 1200 kilómetros desde Rosario para hacer el aguante este miércoles para el partido por la Copa Argentina

Los hinchas de Newell's llegaron temprano al estadio Padre Martearena de Salta.

El pueblo leproso copó Salta. En micro, auto, tren o avión, cada uno de las ingenió para acompañar al equipo del Ogro Fabbiani a la excursión al norte del país. Y en el estadio Padre Martearena la cabecera destinada a los simpatizantes rojinegros tuvo un gran marco. Desde temprano fueron poblando la grada destinada para el público de Newell's , con el cotillón habitual de las banderas que suelen exhibirse en el Coloso y con toda la ilusión a cuestas.

Los primeros hinchas en llegar lo hicieron el martes para darle la bienvenida al plantel que lo hizo entrada la noche para alojarse en un hotel céntrico. Un nutrido grupo de simpatizantes rojinegros, muchos de ellos de las filiales del norte del país, vitorearon a los jugadores leprosos en el arribo a “La Linda”, para el partido contra Atlético Tucumán por los octavos de final de la Copa Argentina.

Y ya el miércoles desde la mañana el centro salteño estuvo copado por camisetas rojinegras, en los sitios históricos, las plazas, los bares y desde el mediodía también en los restaurantes. Por la tarde, ya con el sol iluminando con vigor las montañas de ensueño que custodian la ciudad, fue el turno de la caravana rumbo al Padre Martearena.

Pasadas las 17.30 se abrieron las puertas del estadio y gradualmente fueron ingresando los hinchas, que debían atravesar un meticuloso control policial.

Así miles de leprosos desafiaron los casi 1.200 kilómetros que separan por ruta a Rosario de la capital salteña.

image - 2025-08-13T192236.179 La pasión por Newell's no tiene edad. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Diferente fue la situación de los simpatizantes del Decano, ya que desde la capital tucumana sólo debían recorrer 300 kilómetros y por eso todo se les hizo más sencillo en cuanto a la logística.

Lo cierto es que los rojinegros no dejaron pasar la oportunidad de bancar al equipo a pesar de la lejanía del partido y dieron otra muestra de fidelidad para aplaudir de pie.