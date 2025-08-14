Zona oeste: un vehículo utilitario quedó destruido por un incendio

Los Bomberos Voluntarios tuvieron que actuar en los primeros minutos de este jueves por el incendio de un vehículo utilitario en Pascual Rosas al 2200, en la zona oeste de Rosario.
El siniestro se registró en los primeros minutos de este jueves en Pascual Rosas al 2200. No descartan que haya sido intencional.
El incendio se produjo alrededor de las 0.30 de hoy y el rodado quedó destruido por completo. Las causas del siniestro no pudieron ser aclaradas hasta el momento, pero todo parece indicar que habría sido una acción intencional.
Fuentes oficiales aclararon que el fuego no causó heridos ni daños materiales colaterales.