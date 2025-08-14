La Capital | La Ciudad | vehículo

Zona oeste: un vehículo utilitario quedó destruido por un incendio

El siniestro se registró en los primeros minutos de este jueves en Pascual Rosas al 2200. No descartan que haya sido intencional.

14 de agosto 2025 · 07:19hs
Envuelto en llamas. El vehículo utilitario incendiado en Pascual Rosas al 2200.

Foto: Bomberos Voluntarios.

Envuelto en llamas. El vehículo utilitario incendiado en Pascual Rosas al 2200.
Auto incendiado en Pascual Rosas al 2200. Bomberos Voluntarios trabajaron en la extinción de las llamas. 

Foto: Bomberos Voluntarios

Auto incendiado en Pascual Rosas al 2200. Bomberos Voluntarios trabajaron en la extinción de las llamas. 

Los Bomberos Voluntarios tuvieron que actuar en los primeros minutos de este jueves por el incendio de un vehículo utilitario en Pascual Rosas al 2200, en la zona oeste de Rosario.

El incendio se produjo alrededor de las 0.30 de hoy y el rodado quedó destruido por completo. Las causas del siniestro no pudieron ser aclaradas hasta el momento, pero todo parece indicar que habría sido una acción intencional.

Fuentes oficiales aclararon que el fuego no causó heridos ni daños materiales colaterales.

auto quemado zona oeste
Auto incendiado en Pascual Rosas al 2200. Bomberos Voluntarios trabajaron en la extinción de las llamas.

Auto incendiado en Pascual Rosas al 2200. Bomberos Voluntarios trabajaron en la extinción de las llamas.

