La Capital | Política | PJ

El PJ santafesino llama a la unidad de todos los espacios para el cierre de listas

La mesa política del partido convoca a los distintos sectores del peronismo. Buscan garantizar “una representación amplia, inclusiva y respetuosa”

13 de agosto 2025 · 20:22hs
Sin Paso para dirimir la interna

Sin Paso para dirimir la interna, el PJ santafesino busca una fórmula para contener a los distintos espacios.

En medio de la discusión por el armado de la lista de diputados nacionales, la conducción del Partido Justicialista (PJ) de Santa Fe convocó para este jueves, a partir de las 8, a las distintas expresiones del peronismo a confluir en un esquema de unidad.

“En cumplimiento de lo dispuesto en el acta constitutiva del frente Fuerza Patria, habiendo sido notificados el 13 de agosto de 2025 de la oficialización por el Juzgado Federal con competencia electoral, y en el marco de nuestro compromiso con la unidad, la participación y el respeto a la diversidad de voces, convocamos a todas las expresiones del campo nacional y popular bajo el paraguas de nuestro frente a expresarse en este espacio común”, expresa el comunicado del partido, presidido por Guillermo Cornaglia.

“Esta convocatoria se formula con el propósito de garantizar una representación amplia, inclusiva y respetuosa, asegurando que todas las voces tengan la oportunidad de integrarse en la construcción de propuestas y candidaturas, de cara a la presentación de listas prevista para el 17 de agosto, consolidando así un proyecto colectivo que exprese la diversidad y fortaleza de nuestro pueblo”, señala el texto.

De esta forma, en el PJ santafesino dan un mensaje hacia el resto de los espacios del peronismo provincial en el tramo final hacia el cierre de listas.

Las reuniones serán en la sede del PJ. "Es una instancia de diálogo con todos los sectores, más los partidos del frente. Se escuchará a todos para ver qué metodología se utiliza", dijo a La Capital una fuente justicialista.

A días para la presentación de candidaturas, los principales aspirantes a encabezar la lista de diputados nacionales son Agustín Rossi y Eduardo Toniolli.

El exjefe de Gabinete cuenta con el apoyo de los senadores, parte del kirchnerismo y el massismo. Por su lado, el dirigente del Movimiento Evita cuenta con el respaldo de Juan Monteverde, convertido en una de las referencias del PJ de Santa Fe, y evalúa ir por fuera de Fuerza Patria, según el resultado de la negociación.

El peronismo busca la fórmula

Sin Paso para ordenar la nómina, los espacios del PJ deberán encontrar algún tipo de acuerdo.

Este año, el peronismo pone en juego tres bancas. Además de Toniolli, concluyen su mandato la camporista Magalí Mastaler y el perottista Roberto Mirabella.

Este lunes, Mirabella presentó una dura carta al presidente del PJ santafesina, en la que lo acusó de proscribir a otros espacios.

En ese sentido, el comunicado del PJ responde al exsenador nacional y plantea que las puertas del partido están abiertas.

Además, en el PJ resaltan que la Justicia federal validó en dos instancias la comisión de cinco integrantes -impugnada por el perottismo- como ámbito legítimo para avanzar en la definición de la lista.

En esa mesa el PJ tiene tres asientos, y el Frente Renovador y Ciudad Futura uno cada uno.

