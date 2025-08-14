La Capital | Ovación | Central

Dirigió a Central, fue campeón con Racing, plantó a Talleres y ahora se fue a México

En la liga mexicana se hará cargo como director técnico de un equipo donde fue bicampeón. "Llego a mi casa", dijo.

14 de agosto 2025 · 17:41hs
Diego Cocca dirigió a Central entre 2019 y 2020.

Diego Cocca dirigió a Central entre 2019 y 2020.

Diego Cocca protagonizó uno de las historias más increíbles del mercado de invierno en el fútbol argentino: el ex director técnico de Central llegó a un acuerdo con Talleres, se hizo cargo del equipo cordobés y un par de semanas dejó el cargo sin haber dirigido ni un sólo partido.

Ahora regresará a México. En efecto, Coca dirigirá al Atlas, el equipo que lo convirtió en uno de los entrenadores más cotizados en ese país después de conseguir dos campeonatos y antes de fracasar como entrenador de la selección mexicana.

Cocca dijo al llegar a México que el Atlas lo marcó como jugador y como técnico. "Volver a mi club, a mi ciudad, a mi país, que es México, lo siento así, realmente me llena de alegría”, dijo al llegar a Guadalajara.

Leer más: Alfredo Berti habló sobre Miguel Russo antes de enfrentarlo el domingo: "No hace falta defenderlo"

Diego Cocca en la selección mexicana

La última vez que Diego Cocca pisó el aeropuerto de la CDMX como técnico, lo hizo en medio de un tumulto de periodistas, con persecución incluida, después de haber fracasado en la Nations League de la Concacaf al frente de la selección mexicana.

El 19 de junio del 2023 se anunció su salida de ese cargo y comenzó un periplo que lo llevó al Real Valladolid de España y Talleres de Córdoba, donde no llegó siquiera a dirigir un partido.

"Lo de la selección mexicana ya pasó, quedó atrás. Tengo una nueva oportunidad, estoy convencido que hay un buen plantel para hacer las cosas bien, así que quiero disfrutarlo y aprovecharlo”, agregó Cocca, quien fue campeón con Racing y dirigió a Rosario Central.

Noticias relacionadas
Laucha Ghiselli, al mando de la barra brava de Rosario Central. 

Laucha Ghiselli, perfil del sucesor de la barra de Central que quedó en la mira judicial

Carlos Quintana enfrentó los micrófonos de cara al partido de Central ante Riestra.

Carlos Quintana: "Miramos de reojo a Newell's, pero estamos enfocados en Riestra"

Una postal de antaño. Florencio Sarasíbar de Central, Julio Libonatti de Newell’s y un árbitro posan antes de un clásico.

Historia del Clásico, capítulo 3: Central campeón en el actual Coloso y Newell's arriba en el historial

Ariel Holan este año tiene una efectividad del 55 % con Central fuera del Gigante.

Central cambió la cabeza de visitante y con Holan aprendió a traerse algo

Ver comentarios

Las más leídas

Newells recibió una pésima noticia cuando faltan solo diez días del clásico ante Central en Arroyito

Newell's recibió una pésima noticia cuando faltan solo diez días del clásico ante Central en Arroyito

Aparecieron en EEUU conejos con tentáculos por el ataque de un virus

Aparecieron en EEUU conejos con "tentáculos" por el ataque de un virus

El podio de Newells: Cocoliso González, un gladiador en el enorme triunfo en Copa Argentina

El podio de Newell's: Cocoliso González, un gladiador en el enorme triunfo en Copa Argentina

Newells fue puro corazón y goles para saltar a cuartos de final de la Copa Argentina

Newell's fue puro corazón y goles para saltar a cuartos de final de la Copa Argentina

Lo último

Holan recupera para el clásico a un nueve, que volvió de una lesión y ya hizo fútbol

Holan recupera para el clásico a un nueve, que volvió de una lesión y ya hizo fútbol

Un grupo de rosarinos inauguró la primera biblioteca de literatura argentina en Irlanda

Un grupo de rosarinos inauguró la primera biblioteca de literatura argentina en Irlanda

Darío Benedetto acelera la recuperación de su lesión: ¿llegará al clásico?

Darío Benedetto acelera la recuperación de su lesión: ¿llegará al clásico?

Laucha Ghiselli, perfil del sucesor de la barra de Central que quedó en la mira judicial

Lautaro Ghiselli, referente actual de la barra canalla, fue parte de un grupo de hinchas de los cuales tres fueron asesinados en los últimos años

Laucha Ghiselli, perfil del sucesor de la barra de Central que quedó en la mira judicial

Por Martín Stoianovich

Tras la polémica, la Iglesia de Rosario confirma que se hace la peregrinación a San Nicolás
La Ciudad

Tras la polémica, la Iglesia de Rosario confirma que se hace la peregrinación a San Nicolás

El dólar oficial aceleró su caída y cerró a $1.300: qué pasó con el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial aceleró su caída y cerró a $1.300: qué pasó con el blue en Rosario

Un edificio céntrico enganchado: denuncian el robo de energía por casi 22 millones de pesos
La Ciudad

Un edificio céntrico enganchado: denuncian el robo de energía por casi 22 millones de pesos

Habló la chica que denunció al chofer de Uber: Me pedía el teléfono y se reía mientras manejaba
Policiales

Habló la chica que denunció al chofer de Uber: "Me pedía el teléfono y se reía mientras manejaba"

Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta y lanzó un plan de lucha pero sin paro
La Ciudad

Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta y lanzó un plan de lucha pero sin paro

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells recibió una pésima noticia cuando faltan solo diez días del clásico ante Central en Arroyito

Newell's recibió una pésima noticia cuando faltan solo diez días del clásico ante Central en Arroyito

Aparecieron en EEUU conejos con tentáculos por el ataque de un virus

Aparecieron en EEUU conejos con "tentáculos" por el ataque de un virus

El podio de Newells: Cocoliso González, un gladiador en el enorme triunfo en Copa Argentina

El podio de Newell's: Cocoliso González, un gladiador en el enorme triunfo en Copa Argentina

Newells fue puro corazón y goles para saltar a cuartos de final de la Copa Argentina

Newell's fue puro corazón y goles para saltar a cuartos de final de la Copa Argentina

Un edificio céntrico enganchado: denuncian el robo de energía por casi 22 millones de pesos

Un edificio céntrico enganchado: denuncian el robo de energía por casi 22 millones de pesos

Ovación
Darío Benedetto acelera la recuperación de su lesión: ¿llegará al clásico?
OVACIÓN

Darío Benedetto acelera la recuperación de su lesión: ¿llegará al clásico?

Darío Benedetto acelera la recuperación de su lesión: ¿llegará al clásico?

Darío Benedetto acelera la recuperación de su lesión: ¿llegará al clásico?

Dirigió a Central, fue campeón con Racing, plantó a Talleres y ahora se fue a México

Dirigió a Central, fue campeón con Racing, plantó a Talleres y ahora se fue a México

Un ex-DT de Newells habló sobre Miguel Russo antes de enfrentarlo el domingo: No hace falta defenderlo

Un ex-DT de Newell's habló sobre Miguel Russo antes de enfrentarlo el domingo: "No hace falta defenderlo"

Policiales
Laucha Ghiselli, perfil del sucesor de la barra de Central que quedó en la mira judicial

Por Martín Stoianovich

Policiales

Laucha Ghiselli, perfil del sucesor de la barra de Central que quedó en la mira judicial

Habló la chica que denunció al chofer de Uber: Me pedía el teléfono y se reía mientras manejaba

Habló la chica que denunció al chofer de Uber: "Me pedía el teléfono y se reía mientras manejaba"

Detuvieron al padre de un referente de la banda de Los Monos por amenazas

Detuvieron al padre de un referente de la banda de Los Monos por amenazas

Condenaron a un exjefe policial por abuso sexual de una nena de su familia

Condenaron a un exjefe policial por abuso sexual de una nena de su familia

La Ciudad
Un grupo de rosarinos inauguró la primera biblioteca de literatura argentina en Irlanda

Por Mila Kobryn
La Ciudad

Un grupo de rosarinos inauguró la primera biblioteca de literatura argentina en Irlanda

Vuelve el Biomercado con actividades especiales por el Día del Niño

Vuelve el Biomercado con actividades especiales por el Día del Niño

Uno por uno: todos los cursos de la Escuela de Oficios de la UNR para este cuatrimestre

Uno por uno: todos los cursos de la Escuela de Oficios de la UNR para este cuatrimestre

Tras la polémica, la Iglesia de Rosario confirma que se hace la peregrinación a San Nicolás

Tras la polémica, la Iglesia de Rosario confirma que se hace la peregrinación a San Nicolás

Piden que Alberto Fernández sea enviado a juicio por violencia contra Fabiola Yáñez
Política

Piden que Alberto Fernández sea enviado a juicio por violencia contra Fabiola Yáñez

Aumento en la factura de la luz: la EPE anunció una suba desde el 1º de agosto
La Ciudad

Aumento en la factura de la luz: la EPE anunció una suba desde el 1º de agosto

Sello y protocolo contra la ludopatía: impulsan un plan de prevención para clubes

Por Lucas Aranda
La Ciudad

Sello y protocolo contra la ludopatía: impulsan un plan de prevención para clubes

Un joven fue baleado en el barrio Itatí y quedó internado en estado grave
Policiales

Un joven fue baleado en el barrio Itatí y quedó internado en estado grave

Quini 6: de dónde es el ganador que se llevó más de $200 millones este miércoles
Información General

Quini 6: de dónde es el ganador que se llevó más de $200 millones este miércoles

Ya se puede calcular el aumento de Ansés: cuánto cobran los jubilados en septiembre
Información General

Ya se puede calcular el aumento de Ansés: cuánto cobran los jubilados en septiembre

Una mujer denunció que su hija fue desviada por un chofer de Uber: tenía machetes y cuerdas
Policiales

Una mujer denunció que su hija fue desviada por un chofer de Uber: tenía machetes y cuerdas

Zona oeste: un vehículo utilitario quedó destruido por un incendio
LA CIUDAD

Zona oeste: un vehículo utilitario quedó destruido por un incendio

Ya se terminaron 13 de las obras en plazas anunciadas para este año
La Ciudad

Ya se terminaron 13 de las obras en plazas anunciadas para este año

Diputados: avanza el proyecto de gobernadores sobre reparto de los ATN
Política

Diputados: avanza el proyecto de gobernadores sobre reparto de los ATN

El tiempo en Rosario: un jueves con sol pero la temperatura en baja
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un jueves con sol pero la temperatura en baja

Volvieron a subir las tasas de plazo fijo: cuánto paga cada banco
Economía

Volvieron a subir las tasas de plazo fijo: cuánto paga cada banco

El PJ santafesino llama a la unidad de todos los espacios para el cierre de listas
Politica

El PJ santafesino llama a la unidad de todos los espacios para el cierre de listas

Golpe comando a un empresario de Pujato: roban dinero, joyas y camionetas
Policiales

Golpe comando a un empresario de Pujato: roban dinero, joyas y camionetas

El Quini 6 tuvo un solo ganador en el Siempre Sale: se lleva $209 millones
Información General

El Quini 6 tuvo un solo ganador en el Siempre Sale: se lleva $209 millones

Interna del peronismo santafesino: intendentes piden unidad y renovación

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Interna del peronismo santafesino: intendentes piden unidad y renovación

El dólar blue tocó máximos de un mes: a cuánto cerró este miércoles en Rosario
Economía

El dólar blue tocó máximos de un mes: a cuánto cerró este miércoles en Rosario

Detuvieron a Laucha, líder de la barra brava de Central y vinculado a Los Menores
Policiales

Detuvieron a Laucha, líder de la barra brava de Central y vinculado a Los Menores

La inflación de julio se aceleró y acumuló 17,3 % en lo que va del 2025
Economía

La inflación de julio se aceleró y acumuló 17,3 % en lo que va del 2025

Aparecieron en EEUU conejos con tentáculos por el ataque de un virus
Información General

Aparecieron en EEUU conejos con "tentáculos" por el ataque de un virus