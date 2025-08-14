Dirigió a Central, fue campeón con Racing, plantó a Talleres y ahora se fue a México

En la liga mexicana se hará cargo como director técnico de un equipo donde fue bicampeón. "Llego a mi casa", dijo.

Diego Cocca protagonizó uno de las historias más increíbles del mercado de invierno en el fútbol argentino: el ex director técnico de Central llegó a un acuerdo con Talleres, se hizo cargo del equipo cordobés y un par de semanas dejó el cargo sin haber dirigido ni un sólo partido.

Ahora regresará a México. En efecto, Coca dirigirá al Atlas, el equipo que lo convirtió en uno de los entrenadores más cotizados en ese país después de conseguir dos campeonatos y antes de fracasar como entrenador de la selección mexicana.

Cocca dijo al llegar a México que el Atlas lo marcó como jugador y como técnico. "Volver a mi club, a mi ciudad, a mi país, que es México, lo siento así, realmente me llena de alegría”, dijo al llegar a Guadalajara.

Diego Cocca en la selección mexicana

La última vez que Diego Cocca pisó el aeropuerto de la CDMX como técnico, lo hizo en medio de un tumulto de periodistas, con persecución incluida, después de haber fracasado en la Nations League de la Concacaf al frente de la selección mexicana.

El 19 de junio del 2023 se anunció su salida de ese cargo y comenzó un periplo que lo llevó al Real Valladolid de España y Talleres de Córdoba, donde no llegó siquiera a dirigir un partido.

"Lo de la selección mexicana ya pasó, quedó atrás. Tengo una nueva oportunidad, estoy convencido que hay un buen plantel para hacer las cosas bien, así que quiero disfrutarlo y aprovecharlo”, agregó Cocca, quien fue campeón con Racing y dirigió a Rosario Central.