Con un debut: cómo forma Newell's ante Atlético Tucumán en la Copa Argentina Cristian Fabbiani hará un solo cambio en la alineación que arrancó contra Central Córdoba por el torneo Clausura 13 de agosto 2025 · 19:15hs

CANOB Fabián Noguera debutará en Newell's contra Atlético Tucumán, en Salta.

Newell's y Atlético Tucumán se enfrentan este miércoles en Salta por los octavos de final de la Copa Argentina, un revival del choque de 2018 que ganaron los rojinegros cuando mejor les fue en este torneo. El partido comenzará a las 19.30 y se verá por TyCSports.

El entrenador de Newell's, Cristian Fabbiani, ya dio a conocer la formación titular para enfrentar a los tucumanos, en la que habrá un solo cambio de nombres en relación al que arrancó contra Central Córdoba en el Coloso, por el torneo Clausura.

La formación de Newell's en Salta La modificación es el ingreso del zaguero Fabián Noguera por el volante David Sotelo, lo que también acarreará un cambio en la disposición táctica del equipo. De esta manera, Noguera debutará con la camiseta rojinegra en este choque por la Copa Argentina.

Frente a Atlético Tucumán, en el estadio Martearena de Salta, Newell's formará con Espínola; Montero, Lollo, Noguera, Cuesta y Martino; Regiardo, Banega y Maroni; Herrera y González. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Newells/status/1955746781637304547&partner=&hide_thread=false Alineación confirmada #VamosNewells pic.twitter.com/zMLBIs0iEp — Newell’s Old Boys (@Newells) August 13, 2025