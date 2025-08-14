Central: Ariel Holan recupera para el clásico a un nueve, que volvió de una lesión y ya hizo fútbol

El centrodelantero se recuperó de un desgarro y jugó este jueves, en el triunfo de la reserva sobre Deportivo Riestra por 1 a 0 en Arroyo Seco

La reserva de Central, con el reaparecido centrodelantero (arriba, 2º desde la derecha).

El partido de reserva entre Central y Deportivo Riestra que se jugó este jueves por la tarde en el predio de Arroyo Seco fue la oportunidad que tuvo Agustín Módica para sumar sus primeros minutos de fútbol desde que se desgarró el aductor derecho, previo al comienzo del torneo Clausura.

Modica apareció en la formación titular del conjunto auriazul, conducido por Mario Pobersnik, que derrotó a Riestra por 1 a 0. El gol fue de Facundo Piozzi, a los 74’.

A esa altura del partido, en la que Central se puso en ventaja, el centrodelantero ya estaba afuera. Es que jugó el primer tiempo y para el segundo fue reemplazado por Fabricio Oviedo , quien también disputó sus primeros minutos con la camiseta auriazul en el semestre, tras estar a préstamo en FC. Lausanne-Sport de Suiza.

Durante la primera etapa, Módica tuvo tres ocasiones para convertir. Su aparición es una señal positiva, teniendo en cuenta que empezó a tomar ritmo futbolístico, con la posibilidad de que puede estar para el clásico rosarino.

Agustín Módica, baja en un entrenamiento

El centrodelantero se había lesionado durante una práctica que le impidió estar desde la primera fecha del Clausura. Y todo este tiempo se estuvo recuperando.

Ahora, Ariel Holan puede contar con el nueve. Y a lo mejor, lo convoca para el clásico.

La victoria dejó a Central en la tercera posición de la zona B, con 9 puntos. El líder es Atlético Tucumán, con 15, el escolta es Gimnasia, con 11.