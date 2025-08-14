Un joven fue baleado en el barrio Itatí y quedó internado en estado grave

El muchacho de 24 años recibió múltiples disparos a última hora de la tarde y lo llevaron al hospital en motocicleta

La policía rosarina confirmó este miércoles la internación de un joven baleado en la zona sur de Rosario. La denuncia indica que fue víctima de un impactante ataque en el barrio Itatí , donde también se registraron daños materiales como resultado del intento de homicidio.

El paciente de 24 años fue atendido antes del anochecer en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). De acuerdo al primer reporte oficial, le dispararon en Garibaldi al 2600 y cayó en la vía pública con múltiples heridas graves .

Después de la balacera, los investigadores encontraron una gran cantidad de vainas servidas en la calle . También detectaron que algunos proyectiles impactaron contra la fachada de una vivienda, aunque no había otras personas lesionadas cuando llegaron al lugar.

Según fuentes de las fuerzas de seguridad provinciales, Uriel F. quedó intubado en el Heca después del ingreso a la guardia. El primer parte médico se refiere a lesiones graves por los disparos.

La policía constató que el joven fue acribillado a balazos alrededor de las 18. Después de las detonaciones lo llevaron al nosocomio municipal en una motocicleta, de manera que no intervino el Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies).

>> Leer más: Cómo está el adolescente de 15 años baleado en el ataque donde fue asesinada su madre

Los agentes que respondieron a la denuncia telefónica a través del 911 encontraron abundante evidencia del intento de homicidio en el barrio Itatí. Sin embargo, el operativo inicial no permitió determinar cómo ocurrió el ataque por la tarde.

Hasta primera hora de la jornada siguiente no había personas detenidas por la balacera en la zona sur rosarina. La denuncia quedó a disposición de la Justicia provincial. Hace casi tres meses, un hombre de 35 años fue asesinado en Garibaldi y Pueyrredón, cerca de este lugar. Por el crimen de Leonardo Leguizamón ya imputaron a un sospechoso.