La Capital | Policiales | baleado

Un joven fue baleado en el barrio Itatí y quedó internado en estado grave

El muchacho de 24 años recibió múltiples disparos a última hora de la tarde y lo llevaron al hospital en motocicleta

14 de agosto 2025 · 08:20hs
El paciente baleado recibió asistencia médica en el Heca.

Imagen de archivo.

El paciente baleado recibió asistencia médica en el Heca.

La policía rosarina confirmó este miércoles la internación de un joven baleado en la zona sur de Rosario. La denuncia indica que fue víctima de un impactante ataque en el barrio Itatí, donde también se registraron daños materiales como resultado del intento de homicidio.

El paciente de 24 años fue atendido antes del anochecer en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). De acuerdo al primer reporte oficial, le dispararon en Garibaldi al 2600 y cayó en la vía pública con múltiples heridas graves.

Después de la balacera, los investigadores encontraron una gran cantidad de vainas servidas en la calle. También detectaron que algunos proyectiles impactaron contra la fachada de una vivienda, aunque no había otras personas lesionadas cuando llegaron al lugar.

¿Cómo está el joven baleado en barrio Itatí?

Según fuentes de las fuerzas de seguridad provinciales, Uriel F. quedó intubado en el Heca después del ingreso a la guardia. El primer parte médico se refiere a lesiones graves por los disparos.

La policía constató que el joven fue acribillado a balazos alrededor de las 18. Después de las detonaciones lo llevaron al nosocomio municipal en una motocicleta, de manera que no intervino el Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies).

>> Leer más: Cómo está el adolescente de 15 años baleado en el ataque donde fue asesinada su madre

Los agentes que respondieron a la denuncia telefónica a través del 911 encontraron abundante evidencia del intento de homicidio en el barrio Itatí. Sin embargo, el operativo inicial no permitió determinar cómo ocurrió el ataque por la tarde.

Hasta primera hora de la jornada siguiente no había personas detenidas por la balacera en la zona sur rosarina. La denuncia quedó a disposición de la Justicia provincial. Hace casi tres meses, un hombre de 35 años fue asesinado en Garibaldi y Pueyrredón, cerca de este lugar. Por el crimen de Leonardo Leguizamón ya imputaron a un sospechoso.

Noticias relacionadas
La guardia del Heca, allanado el mes pasado en una investigación por hurto de insumos médicos.

Seguirán presos cuatro empleados del Heca por robo de insumos médicos

Las balaceras extorsivas a viviendas fueron parte de las actividades atribuidas a la banda de Fran Riquelme.

Condenado a 9 años por balear y amenazar como soldadito de Fran Riquelme

La PDI trabajó en el lugar para retirar los restos óseos

Investigan posibles restos óseos humanos hallados en un contenedor de zona oeste

Pujato, el pueblo donde nació Lionel Scaloni, sufrió un atraco pocas veces visto. 

Golpe comando a un empresario de Pujato: roban dinero, joyas y camionetas

Ver comentarios

Las más leídas

Jugó y fue figura en Central, se recupera de una depresión grave y espera un llamado

Jugó y fue figura en Central, se recupera de una depresión grave y espera un llamado

Newells recibió una pésima noticia a diez días del clásico ante Central en Arroyito

Newell's recibió una pésima noticia a diez días del clásico ante Central en Arroyito

Detuvieron a Laucha, líder de la barra brava de Central y vinculado a Los Menores

Detuvieron a Laucha, líder de la barra brava de Central y vinculado a Los Menores

Una mujer denunció que su hija fue desviada por un chofer de Uber: tenía machetes y cuerdas

Una mujer denunció que su hija fue desviada por un chofer de Uber: tenía machetes y cuerdas

Lo último

Condenaron a un exjefe policial santafesino por abuso sexual de una nena de su familia

Condenaron a un exjefe policial santafesino por abuso sexual de una nena de su familia

Quini 6: de dónde es el ganador que se llevó más de $200 millones este miércoles

Quini 6: de dónde es el ganador que se llevó más de $200 millones este miércoles

Otra Vuelta: historias de un camino hacia el título secundario sin edades ni fronteras

Otra Vuelta: historias de un camino hacia el título secundario "sin edades ni fronteras"

Peregrinación a San Nicolás: la provincia salió al cruce de los organizadores de la caminata

El gobierno aseguró que está en condiciones de brindar el operativo de seguridad para la masiva peregrinación que estaba prevista para septiembre.
Peregrinación a San Nicolás: la provincia salió al cruce de los organizadores de la caminata
Otra Vuelta: historias de un camino hacia el título secundario sin edades ni fronteras

Por Matías Loja
La Cuidad

Otra Vuelta: historias de un camino hacia el título secundario "sin edades ni fronteras"

Condenaron a un exjefe policial santafesino por abuso sexual de una nena de su familia
Policiales

Condenaron a un exjefe policial santafesino por abuso sexual de una nena de su familia

Sello y protocolo contra la ludopatía: impulsan un programa de prevención para clubes

Por Lucas Aranda
La Ciudad

Sello y protocolo contra la ludopatía: impulsan un programa de prevención para clubes

Un joven fue baleado en el barrio Itatí y quedó internado en estado grave
Policiales

Un joven fue baleado en el barrio Itatí y quedó internado en estado grave

Maxi Rodríguez y la política de Newells: Nunca me voy a pegar a un partido

Por Luis Castro
Ovación

Maxi Rodríguez y la política de Newell's: "Nunca me voy a pegar a un partido"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Jugó y fue figura en Central, se recupera de una depresión grave y espera un llamado

Jugó y fue figura en Central, se recupera de una depresión grave y espera un llamado

Newells recibió una pésima noticia a diez días del clásico ante Central en Arroyito

Newell's recibió una pésima noticia a diez días del clásico ante Central en Arroyito

Detuvieron a Laucha, líder de la barra brava de Central y vinculado a Los Menores

Detuvieron a Laucha, líder de la barra brava de Central y vinculado a Los Menores

Una mujer denunció que su hija fue desviada por un chofer de Uber: tenía machetes y cuerdas

Una mujer denunció que su hija fue desviada por un chofer de Uber: tenía machetes y cuerdas

Identificaron al ciclista que murió atropellado por un colectivo en Circunvalación

Identificaron al ciclista que murió atropellado por un colectivo en Circunvalación

Ovación
Historia del Clásico, capítulo 3: Central campeón en el actual Coloso y Newells arriba en el historial

Por Carlos Durhand
Ovación

Historia del Clásico, capítulo 3: Central campeón en el actual Coloso y Newell's arriba en el historial

Historia del Clásico, capítulo 3: Central campeón en el actual Coloso y Newells arriba en el historial

Historia del Clásico, capítulo 3: Central campeón en el actual Coloso y Newell's arriba en el historial

Newells: Cocoliso González cumplió con la misión de todo nueve: el gol

Newell's: Cocoliso González cumplió con la misión de todo nueve: el gol

Central cambió la cabeza en condición de visitante y con Holan aprendió a traerse algo

Central cambió la cabeza en condición de visitante y con Holan aprendió a traerse algo

Policiales
Condenaron a un exjefe policial por abuso sexual de una nena de su familia
Policiales

Condenaron a un exjefe policial por abuso sexual de una nena de su familia

Un joven fue baleado en el barrio Itatí y quedó internado en estado grave

Un joven fue baleado en el barrio Itatí y quedó internado en estado grave

Seguirán presos cuatro empleados del Heca por robo de insumos médicos

Seguirán presos cuatro empleados del Heca por robo de insumos médicos

Condenado a 9 años por balear y amenazar como soldadito de Fran Riquelme

Condenado a 9 años por balear y amenazar como soldadito de Fran Riquelme

La Ciudad
Otra Vuelta: historias de un camino hacia el título secundario sin edades ni fronteras

Por Matías Loja
La Cuidad

Otra Vuelta: historias de un camino hacia el título secundario "sin edades ni fronteras"

Peregrinación a San Nicolás: la provincia salió al cruce de los organizadores de la caminata

Peregrinación a San Nicolás: la provincia salió al cruce de los organizadores de la caminata

Zona oeste: un vehículo utilitario quedó destruido por un incendio

Zona oeste: un vehículo utilitario quedó destruido por un incendio

Sello y protocolo contra la ludopatía: impulsan un programa de prevención para clubes

Sello y protocolo contra la ludopatía: impulsan un programa de prevención para clubes

El dólar blue tocó máximos de un mes: a cuánto cerró este miércoles en Rosario
Economía

El dólar blue tocó máximos de un mes: a cuánto cerró este miércoles en Rosario

El gobierno anunció un aumento del 7,5 % para los docentes universitarios
Economía

El gobierno anunció un aumento del 7,5 % para los docentes universitarios

Detuvieron a Laucha, líder de la barra brava de Central y vinculado a Los Menores
Policiales

Detuvieron a Laucha, líder de la barra brava de Central y vinculado a Los Menores

Policías de Rosario debían proteger a una familia pero les robaron 76 mil dólares

Por Martín Stoianovich

Policiales

Policías de Rosario debían proteger a una familia pero les robaron 76 mil dólares

La inflación de julio se aceleró y acumuló 17,3 % en lo que va del 2025
Economía

La inflación de julio se aceleró y acumuló 17,3 % en lo que va del 2025

Un documental sobre el 7 de octubre, cancelado por los derechos legales de Hamás
Zoom

Un documental sobre el 7 de octubre, cancelado por los "derechos legales de Hamás"

Aparecieron en EEUU conejos con tentáculos por el ataque de un virus
Información General

Aparecieron en EEUU conejos con "tentáculos" por el ataque de un virus

Seguirán presos cuatro empleados del Heca por robo de insumos médicos
Policiales

Seguirán presos cuatro empleados del Heca por robo de insumos médicos

Cierre del Aeropuerto de Rosario: Aerolíneas descarta mudar sus vuelos
La Ciudad

Cierre del Aeropuerto de Rosario: Aerolíneas descarta mudar sus vuelos

Para quienes  tienen una ideología contra el orden: la Rosario violenta se terminó
La Ciudad

"Para quienes  tienen una ideología contra el orden: la Rosario violenta se terminó"

Investigan posibles restos óseos humanos hallados en un contenedor de zona oeste
Policiales

Investigan posibles restos óseos humanos hallados en un contenedor de zona oeste

Gotas para la presbicia: ¿adiós a los anteojos para quienes ven mal de cerca?
Salud

Gotas para la presbicia: ¿adiós a los anteojos para quienes ven mal de cerca?

El invierno y el viento se hacen sentir: cuál será el día más frío de la semana
La Ciudad

El invierno y el viento se hacen sentir: cuál será el día más frío de la semana

Arajet consiguió autorización y tendrá vuelos de Rosario a Punta Cana
La Ciudad

Arajet consiguió autorización y tendrá vuelos de Rosario a Punta Cana

Condenado a 9 años por balear y amenazar como soldadito de Fran Riquelme
Policiales

Condenado a 9 años por balear y amenazar como soldadito de Fran Riquelme

Médicos del Hospital Garrahan separaron con éxito a siamesas rosarinas
La Ciudad

Médicos del Hospital Garrahan separaron con éxito a siamesas rosarinas

Calle San Luis abre igual este viernes y lanza una gran barata

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Calle San Luis abre igual este viernes y lanza una "gran barata"

Llaryora le puso carne al asado de intendentes peronistas
Política

Llaryora le puso carne al asado de intendentes peronistas