La Capital | Política | Peronismo santafesino

Interna del peronismo santafesino: intendentes piden unidad y renovación

"No hay tiempo para proyectos personales", plantean desde Vamos. Proponen una lista sub 50 con representantes de todos los espacios

Mariano D'Arrigo

Por Mariano D'Arrigo

13 de agosto 2025 · 18:49hs
Los intendentes y jefes comunales de Vamos reclaman unidad y renovación en el armado de la lista del peronismo santafesino para octubre. 

Los intendentes y jefes comunales de Vamos reclaman unidad y renovación en el armado de la lista del peronismo santafesino para octubre. 

Mientras el peronismo santafesino está lejos de ordenarse para el cierre de listas del domingo, los intendentes y jefes comunales nucleados en Vamos llamaron a "priorizar una construcción colectiva que proteja a la gente del ajuste de Milei y no proyectos personales”.

La fórmula que propone este grupo de jefes territoriales es unidad con renovación.

“Es hora de pensar en una construcción colectiva. La gente la está pasando mal con el gobierno de Milei; debemos llevar al Congreso de la Nación una lista que defienda a todas y todos los santafesinos”, expresaron los intendentes y jefes comunales peronistas en un comunicado.

Y agregaron: “Todos los días vemos a vecinos y vecinas que se quedan sin trabajo, que no pueden pagar el alquiler, personas con discapacidad sin el acompañamiento del Estado nacional y jubilados que no llegan a comprar sus remedios. En este contexto, no hay tiempo para proyectos personales”.

La disputa en el peronismo santafesino

A cuatro días del cierre de listas, el peronismo santafesino está empantanado en una pulseada entre Agustín Rossi y Eduardo Toniolli.

En el tramo final de la carrera, el exjefe de Gabinete parece haberle sacado algo de ventaja al diputado nacional.

Rossi tiene el apoyo clave de los senadores, los que manejan la lapicera en el partido. Cuenta además con el apoyo de una parte del kirchnerismo y el Frente Renovador.

image

En La Corriente aseguran que el exjefe de bloque del Frente para la Victoria garantiza experiencia, alto nivel de conocimiento de identificación nítida con el kirchnerismo.

Toniolli se apoya en la figura de su aliado Juan Monteverde, que se convirtió en una figura ascendente en el peronismo santafesino. En el Movimiento Evita advierten que Rossi tiene un techo bajo, consideran que Toniolli tiene más margen para crecer y amagan con ir por afuera.

La fórmula que proponen los intendentes

Los intendentes toman distancia de la disputa entre La Corriente y el Evita y piden priorizar las formas sobre los nombres. “Es lo que venimos pregonando desde febrero y nos permitió salir segundos en la Constituyente”, plantean.

Gracias a ese resultado ingresó a la Convención Pablo Corsalini. El intendente de Pérez es el principal referente de un espacio que nuclea a 54 alcaldes y jefes comunales.

En ese sector no quieren hablar de nombres. Sí plantean un criterio. “Hagamos una lista sub 50 con los mejores de cada espacio. Todo aquel que entre en este esquema para nosotros es válido”, señalan.

Los intendentes peronistas, en dos bloques

En su comunicado, los intendentes de Vamos cuestionaron tanto a la provincia como a la Nación por la distribución de recursos. “Tenemos un gobierno provincial que nos discrimina y un gobierno nacional que recorta las partidas para comunas y municipios. Atendemos a la gente todos los días y gestionamos para resolver sus problemas”, se quejaron.

Es una forma de diferenciarse de otro grupo de intendentes peronistas, encabezados por el de Funes, Roly Santacroce, y que tiene como otros referentes a Enri Vallejos (Reconquista), Adrián Maglia (Granadero Baigorria) y Jorge Berti (Villa Constitución). Esos dirigentes están cada vez más lejos del PJ santafesino y buscan un nuevo marco político.

image

Luego de reunirse la semana pasada con Pullaro, este martes cenaron con Martín Llaryora. El gobernador de Córdoba es junto al jefe de la Casa Gris y otros tres mandatarios socio fundador del frente Provincias Unidas, que busca plantarse como una alternativa a La Libertad Avanza pero también al kirchnerismo.

>> Leer más: Pullaro y Llaryora, entre contener la "paz social" y llenar el vacío del Estado

“El encuentro dejó en claro que Santa Fe y Córdoba están decididas a caminar juntas. Lo que comenzó en Funes no fue simplemente una reunión política sino el primer paso hacia un espacio renovado dentro del justicialismo, con vocación de liderar la agenda productiva y social de la provincia", enfatizaron estos intendentes en un comunicado.

Noticias relacionadas
La Quinta de Olivos, escenario de la cena entre el presidente y un grupo de diputados afines.

Milei cenó con diputados aliados en Olivos para blindar los vetos a jubilados y discapacidad

Raimundo reclamó que se concrete de manera inmediata la autonomía plena para municipios y comunas.

Reforma de la Constitución: Raimundo pidió autonomía municipal plena sin más gasto público

El presidente pleno, Felipe Michlig, en la Convención Reformadora. 

Reforma de la Constitución: Michlig destacó el diálogo y la participación ciudadana en la primera etapa

Monchito Merlo recibió el reconocimiento de la Cámara baja con evidente emoción y agradeció el acompañamiento del público y su familia.

"Monchito" Merlo fue homenajeado en la Cámara de Diputados de la Nación por su trayectoria

Ver comentarios

Las más leídas

Un ciclista murió atropellado por un colectivo en avenida Circunvalación

Un ciclista murió atropellado por un colectivo en avenida Circunvalación

Detuvieron a Laucha, líder de la barra brava de Rosario Central y vinculado a Los Menores

Detuvieron a "Laucha", líder de la barra brava de Rosario Central y vinculado a Los Menores

Identificaron al ciclista que murió atropellado por un colectivo en Circunvalación

Identificaron al ciclista que murió atropellado por un colectivo en Circunvalación

Un club grande de Alemania contactó a Central para llevarse al defensor Juan Giménez

Un club grande de Alemania contactó a Central para llevarse al defensor Juan Giménez

Lo último

Herrera desperdició un mano a mano y Montero lo mismo debajo del arco

Herrera desperdició un mano a mano y Montero lo mismo debajo del arco

Newells recibió una pésima noticia a dos fechas del clásico ante Central en Arroyito

Newell's recibió una pésima noticia a dos fechas del clásico ante Central en Arroyito

CIUDAD Sello y protocolo contra la ludopatía: impulsan un programa de prevención para clubes

CIUDAD Sello y protocolo contra la ludopatía: impulsan un programa de prevención para clubes

Una mujer denunció que su hija fue desviada por un chofer de Uber: tenía machetes y cuerdas

La rápida intervención de la madre y la policía evitó un posible secuestro. Desde la Cámara de Remises alertan sobre la falta de control en las apps ilegales

Una mujer denunció que su hija fue desviada por un chofer de Uber: tenía machetes y cuerdas
Herrera desperdició un mano a mano y Montero lo mismo debajo del arco
Ovación

Herrera desperdició un mano a mano y Montero lo mismo debajo del arco

Volvieron a subir las tasas de plazo fijo: banco por banco, cuánto paga cada uno
Economía

Volvieron a subir las tasas de plazo fijo: banco por banco, cuánto paga cada uno

Golpe comando a un empresario de Pujato: encapuchados roban dinero, joyas y dos camionetas
Policiales

Golpe comando a un empresario de Pujato: encapuchados roban dinero, joyas y dos camionetas

La Iglesia de Rosario suspendió la peregrinación a San Nicolás: cuáles fueron los motivos
La Ciudad

La Iglesia de Rosario suspendió la peregrinación a San Nicolás: cuáles fueron los motivos

El dólar blue tocó máximos de un mes: a cuánto cerró este miércoles en Rosario
Economía

El dólar blue tocó máximos de un mes: a cuánto cerró este miércoles en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un ciclista murió atropellado por un colectivo en avenida Circunvalación

Un ciclista murió atropellado por un colectivo en avenida Circunvalación

Detuvieron a Laucha, líder de la barra brava de Rosario Central y vinculado a Los Menores

Detuvieron a "Laucha", líder de la barra brava de Rosario Central y vinculado a Los Menores

Identificaron al ciclista que murió atropellado por un colectivo en Circunvalación

Identificaron al ciclista que murió atropellado por un colectivo en Circunvalación

Un club grande de Alemania contactó a Central para llevarse al defensor Juan Giménez

Un club grande de Alemania contactó a Central para llevarse al defensor Juan Giménez

Jugó y fue figura en Central, se recupera de una depresión grave y espera un llamado

Jugó y fue figura en Central, se recupera de una depresión grave y espera un llamado

Ovación
Newells recibió una pésima noticia a dos fechas del clásico ante Central en Arroyito
OVACIÓN

Newell's recibió una pésima noticia a dos fechas del clásico ante Central en Arroyito

Newells recibió una pésima noticia a dos fechas del clásico ante Central en Arroyito

Newell's recibió una pésima noticia a dos fechas del clásico ante Central en Arroyito

Con un debut: cómo forma Newells ante Atlético Tucumán en la Copa Argentina

Con un debut: cómo forma Newell's ante Atlético Tucumán en la Copa Argentina

Los hinchas de Newells desafiaron la distancia y coparon la ciudad de Salta

Los hinchas de Newell's desafiaron la distancia y coparon la ciudad de Salta

Policiales
Seguirán presos cuatro empleados del Heca por robo de insumos médicos
Policiales

Seguirán presos cuatro empleados del Heca por robo de insumos médicos

Condenado a 9 años de prisión por cometer balaceras y amenazas como soldadito de Fran Riquelme

Condenado a 9 años de prisión por cometer balaceras y amenazas como soldadito de Fran Riquelme

Investigan el hallazgo de posibles restos óseos humanos en un contenedor de la zona oeste

Investigan el hallazgo de posibles restos óseos humanos en un contenedor de la zona oeste

Golpe comando a un empresario de Pujato: encapuchados roban dinero, joyas y dos camionetas

Golpe comando a un empresario de Pujato: encapuchados roban dinero, joyas y dos camionetas

La Ciudad
CIUDAD Sello y protocolo contra la ludopatía: impulsan un programa de prevención para clubes
La Ciudad

CIUDAD Sello y protocolo contra la ludopatía: impulsan un programa de prevención para clubes

La Iglesia de Rosario suspendió la peregrinación a San Nicolás: cuáles fueron los motivos

La Iglesia de Rosario suspendió la peregrinación a San Nicolás: cuáles fueron los motivos

Discapacidad: Es muy triste mirar a un niño a los ojos y decirle que no lo podés llevar más

Discapacidad: "Es muy triste mirar a un niño a los ojos y decirle que no lo podés llevar más"

Alertan por una campaña contra los protectores solares que toma fuerza en redes sociales

Alertan por una campaña contra los protectores solares que toma fuerza en redes sociales

Identificaron al ciclista que murió atropellado por un colectivo en Circunvalación
LA CIUDAD

Identificaron al ciclista que murió atropellado por un colectivo en Circunvalación

Médicos del Hospital Garrahan separaron con éxito a siamesas rosarinas
La Ciudad

Médicos del Hospital Garrahan separaron con éxito a siamesas rosarinas

Calle San Luis abre igual este viernes y lanza una gran barata

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Calle San Luis abre igual este viernes y lanza una "gran barata"

Llaryora le puso carne al asado de intendentes peronistas que se suman al club de gobernadores
Política

Llaryora le puso carne al asado de intendentes peronistas que se suman al club de gobernadores

Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi, condenado a 19 años de prisión
Información General

Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi, condenado a 19 años de prisión

Preocupación por un brote de listerosis por el consumo de queso: síntomas y advertencias
Información General

Preocupación por un brote de listerosis por el consumo de queso: síntomas y advertencias

Entre mañanas frías y tardes de primavera: mapa de virus que circulan en Rosario

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Entre mañanas frías y tardes de primavera: mapa de virus que circulan en Rosario

¿Mafia china? Detienen en Rosario a un joven chino buscado por Interpol 
POLICIALES

¿Mafia china? Detienen en Rosario a un joven chino buscado por Interpol 

Pullaro y Llaryora: Los gobernadores estamos garantizando la paz social

Por Alvaro Torriglia
Economía

Pullaro y Llaryora: "Los gobernadores estamos garantizando la paz social"

Juicio por abuso sexual: piden nueva sentencia por estereotipos de género inadmisibles
La Región

Juicio por abuso sexual: piden nueva sentencia por "estereotipos de género inadmisibles"

Hospital Regional Sur: once empresas hicieron ofertas por debajo del presupuesto
La Ciudad

Hospital Regional Sur: once empresas hicieron ofertas por debajo del presupuesto

¿Por qué en la Convención Constituyente se habló de Mercurio retrógrado?
Política

¿Por qué en la Convención Constituyente se habló de Mercurio retrógrado?

Un colectivero se descompensó y chocó contra un árbol en Pichincha
LA CIUDAD

Un colectivero se descompensó y chocó contra un árbol en Pichincha

Copa Airlines definió qué hará ante el cierre del aeropuerto de Rosario
La Ciudad

Copa Airlines definió qué hará ante el cierre del aeropuerto de Rosario

Un ciclista murió atropellado por un colectivo en avenida Circunvalación
La Ciudad

Un ciclista murió atropellado por un colectivo en avenida Circunvalación

El joven de Fray Luis Beltrán consiguió donante y será operado en el Garrahan
La Región

El joven de Fray Luis Beltrán consiguió donante y será operado en el Garrahan

Murió un hombre que había sido ferozmente atacado a tiros hace una semana
POLICIALES

Murió un hombre que había sido ferozmente atacado a tiros hace una semana

El tiempo en Rosario: un miércoles más fresco y con fuertes ráfagas de viento
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un miércoles más fresco y con fuertes ráfagas de viento

Condena a una policía por el crimen de Maxi Lucero: La Justicia lo volvió a matar
Policiales

Condena a una policía por el crimen de Maxi Lucero: "La Justicia lo volvió a matar"

Newells es un equipo duro, que corre y mete mucho, dijo Lucas Pusineri, el DT de Atlético Tucumán

Por Carlos Durhand
Ovación

"Newell's es un equipo duro, que corre y mete mucho", dijo Lucas Pusineri, el DT de Atlético Tucumán