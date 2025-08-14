La Capital | Ovación | Newell's

El próximo rival de Newell's en la Copa Argentina se desprende de una joya que pasó por la selección argentina

Belgrano, que enfrentará a la Lepra en cuartos de final, negocia los últimos detalles para desprenderse de una de sus máximas promesas con destino europeo

14 de agosto 2025 · 12:02hs
Mariano Troilo

Mariano Troilo, defensor de Belgrano, está a un paso de la Serie A italiana.

Tras la victoria de Newell's por 3 a 2 frente Atlético Tucumán en la Copa Argentina, el equipo del Ogro Fabbiani enfrentará a Belgrano por los cuartos de final. Sobre las últimas horas del miércoles, se conoció la noticia de que el equipo cordobés negocia los últimos detalles para vender a una de sus joyas al fútbol europeo.

Mariano Troilo, defensor de 22 años con paso reciente por la selección argentina de Lionel Scaloni, es el objetivo principal de Parma de Italia, que habría presentado una oferta de alrededor de 8 millones de dólares por el 60% de su pase, según indicaron medios cordobeses. En caso de concretarse la transferencia, se convertiría en la venta más cara de la historia del club de barrio Alberdi.

Scaloni lo citó a la selección

El joven futbolista debutó en el Pirata en 2023 y desde hace más de un año que está consolidado en la zaga de defensores centrales. Gracias a su buen nivel, Scaloni decidió apostar por él y lo citó para la doble fecha de Eliminatorias sudamericanas de junio, aunque no sumó minutos en cancha.

Leer más: Un ex-Newell's dejó el cargo de director técnico en un grande de la Primera Nacional amenazado por el descenso

La novela de la salida de Trolio mantiene a los fanáticos de Belgrano pendientes, quienes destacaron la actitud y compromiso del futbolista. A pesar de los rumores e intereses que trascendieron, el joven defensor continuó entrenando a la par de sus compañeros y disputó los 90 minutos de la reciente victoria 2-1 del Pirata frente a Banfield en Córdoba.

Mariano Troilo Belgrano (1)
Belgrano enfrentará a Newell's por la Copa Argentina, aunque lo haría ya sin Troilo.

Belgrano enfrentará a Newell's por la Copa Argentina, aunque lo haría ya sin Troilo.

Avanzan las negociaciones entre Belgrano y Parma

Los dirigentes del Celeste cuentan con una ventaja en las negociaciones, ya que el jugador posee un contrato vigente con el club hasta diciembre de 2026. Ante la avanzada oferta, decidieron que Troilo fuera marginado de la delegación que viajará a Mar del Plata para enfrentar este viernes a Aldosivi.

>> Leer más: Franco Mastantuono fue presentado en Real Madrid: cuándo debuta y qué número utilizará

Desde Parma señalaron que el conjunto italiano busca al cordobés como reemplazo de Giovanni Leoni, defensor de 18 años que fue vendido a Liverpool de Inglaterra en aproximadamente 35 millones de euros. Por eso, tendrían la intención de sumarlo de inmediato al plantel dirigido por el español Carlos Cuesta.

En tanto, Belgrano perdería a uno de sus pilares defensivos, un jugador que se destacó por su solidez y agresividad, pero también por su gran juego aéreo gracias a sus casi dos metros de altura. El equipo de la Serie A tiene decidido abrirle las puertas de Europa a un futbolista joven pero con gran experiencia en el exigente fútbol argentino.

