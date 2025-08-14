Vuelve el Biomercado con actividades especiales por el Día del Niño

Balcarce y el río recibirá a más de 100 emprendimientos locales de la economía social, propuestas gastronómicas de impronta rosarina y una agenda cargada de talleres y espectáculos

Este sábado 16 y domingo 17 de agosto, el Biomercado volverá a desplegarse en Balcarce y el río con actividades especiales por el Día del Niño . Será entre las 10 y las 18.30 , con más de 100 emprendimientos locales de la economía social, propuestas gastronómicas de impronta rosarina y una agenda cargada de talleres y espectáculos. La entrada es libre y gratuita .

El evento, organizado por el municipio, se consolida como un punto de encuentro para quienes buscan consumir de manera responsable, apoyar a productores locales y disfrutar del espacio público frente al Paraná . En cada edición, el Biomercado ofrece un recorrido por stands de productos orgánicos, artesanías, cosmética natural, moda sustentable y alimentos elaborados con materias primas regionales .

En esta oportunidad, la feria suma propuestas especiales por el Día del Niño, con actividades gratuitas para toda la familia. El sábado, a las 15, se presentará el show de clown y magia “Molinette Mágico” , a cargo del dúo Uno y Uno Magia, pensado para sorprender y hacer reír a grandes y chicos. El domingo, “El Galpón” llevará un set de juguetes de madera gigantes para jugar al aire libre y “Soy Flor” propondrá un taller de reciclaje con telas para las infancias.

La agenda incluye una fuerte presencia de Agricultura Urbana en el “Punto Verde”, con reproducción de aromáticas, siembra de estación, entrega de semillas y plantines, además de asesoramiento personalizado para huertas hogareñas. Habrá talleres de reciclado, juegos creativos para niños y actividades vinculadas al cuidado ambiental.

En paralelo, el “Espacio de Bienestar” reunirá disciplinas y prácticas para la salud física y emocional: yoga, tai chi, meditación, reiki para personas y mascotas, armonización sonora, psicodrama y constelaciones familiares, entre otras.

Gastronomía rosarina

La propuesta gastronómica acompañará las dos jornadas. Mosto ofrecerá panchos y cerveza artesanal; Sodita servirá vermut, focaccia y tequeños; el Buffet Bío tendrá chipá, licuados y arepas; La Fresca propondrá opciones veganas y vegetarianas como sandwiches, hamburguesas y chori vegano; FDA estará con alfajores y café de especialidad; y FreeShop, con helados artesanales. Todo elaborado por emprendimientos locales que integran la economía social.

Quienes acerquen materiales reciclables podrán participar en un juego de ruleta con premios de impronta “bio”. La idea es reforzar el hábito de separar residuos y al mismo tiempo incentivar la participación ciudadana.

También habrá música para cerrar cada día. El sábado, el DJ Manu Sánchez pondrá el broche final a la tarde con un set para escuchar frente al río. El domingo, el cierre será con la energía de Kimbara Banda World Music, que mezcla ritmos de distintas partes del mundo.

Agenda completa