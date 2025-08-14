La Capital | La Ciudad | Biomercado

Vuelve el Biomercado con actividades especiales por el Día del Niño

Balcarce y el río recibirá a más de 100 emprendimientos locales de la economía social, propuestas gastronómicas de impronta rosarina y una agenda cargada de talleres y espectáculos

14 de agosto 2025 · 15:42hs
El Biomercado ofrece un recorrido por stands de productos orgánicos

El Biomercado ofrece un recorrido por stands de productos orgánicos, artesanías, cosmética natural, moda sustentable y alimentos elaborados con materias primas regionales.
Vuelve el Biomercado con actividades especiales por el Día del Niño

Este sábado 16 y domingo 17 de agosto, el Biomercado volverá a desplegarse en Balcarce y el río con actividades especiales por el Día del Niño. Será entre las 10 y las 18.30, con más de 100 emprendimientos locales de la economía social, propuestas gastronómicas de impronta rosarina y una agenda cargada de talleres y espectáculos. La entrada es libre y gratuita.

El evento, organizado por el municipio, se consolida como un punto de encuentro para quienes buscan consumir de manera responsable, apoyar a productores locales y disfrutar del espacio público frente al Paraná. En cada edición, el Biomercado ofrece un recorrido por stands de productos orgánicos, artesanías, cosmética natural, moda sustentable y alimentos elaborados con materias primas regionales.

>>Leer más: Día del Niño: el ranking de los regalos más buscados para sorprender a los chicos

Para grandes y chicos

En esta oportunidad, la feria suma propuestas especiales por el Día del Niño, con actividades gratuitas para toda la familia. El sábado, a las 15, se presentará el show de clown y magia “Molinette Mágico”, a cargo del dúo Uno y Uno Magia, pensado para sorprender y hacer reír a grandes y chicos. El domingo, “El Galpón” llevará un set de juguetes de madera gigantes para jugar al aire libre y “Soy Flor” propondrá un taller de reciclaje con telas para las infancias.

La agenda incluye una fuerte presencia de Agricultura Urbana en el “Punto Verde”, con reproducción de aromáticas, siembra de estación, entrega de semillas y plantines, además de asesoramiento personalizado para huertas hogareñas. Habrá talleres de reciclado, juegos creativos para niños y actividades vinculadas al cuidado ambiental.

En paralelo, el “Espacio de Bienestar” reunirá disciplinas y prácticas para la salud física y emocional: yoga, tai chi, meditación, reiki para personas y mascotas, armonización sonora, psicodrama y constelaciones familiares, entre otras.

>>Leer más: Calle San Luis abre igual este viernes y lanza una "gran barata"

Gastronomía rosarina

La propuesta gastronómica acompañará las dos jornadas. Mosto ofrecerá panchos y cerveza artesanal; Sodita servirá vermut, focaccia y tequeños; el Buffet Bío tendrá chipá, licuados y arepas; La Fresca propondrá opciones veganas y vegetarianas como sandwiches, hamburguesas y chori vegano; FDA estará con alfajores y café de especialidad; y FreeShop, con helados artesanales. Todo elaborado por emprendimientos locales que integran la economía social.

Quienes acerquen materiales reciclables podrán participar en un juego de ruleta con premios de impronta “bio”. La idea es reforzar el hábito de separar residuos y al mismo tiempo incentivar la participación ciudadana.

También habrá música para cerrar cada día. El sábado, el DJ Manu Sánchez pondrá el broche final a la tarde con un set para escuchar frente al río. El domingo, el cierre será con la energía de Kimbara Banda World Music, que mezcla ritmos de distintas partes del mundo.

Agenda completa

  • SÁBADO

     Talleres

  • Durante todo el día Reproducción de aromáticas. A cargo de Agricultura Urbana.
  • Durante todo el día Asesoramiento en siembra de estación y entrega de semillas. A cargo de Agricultura Urbana.
  • Durante todo el día Taller de reproducción de perejil. A cargo de Agricultura Urbana.
  • 14 Juego, creo y reciclo. A cargo de María de los Ángeles Torresi.
  • 15 Taller de baleros reciclados. A cargo de Elba Ruggieri.
  • 15 Show de clown y magia “Molinette Mágico”. A cargo de Uno y Uno Magia.

    Espacio de Bienestar

  • 10.30 a 11.30 Yoga. A cargo de Rama y Shakti.
  • 12 a 13 Experimenta el Reiki. A cargo de Roxy Tassone & Marcelo Deninotti.
  • 13 a 14 Tai Chi. A cargo de YiTaichi Argentina.
  • 14 a 15 Botiquín de primeros auxilios con piedras. A cargo de Energía Dorada.
  • 15 a 16 Reiki para mascotas. A cargo de la veterinaria Florencia Casabonne.
  • 16 a 17 Meditación y respiración. A cargo de El arte de vivir.

    Música en vivo

  • 16 DJ Manu Sánchez.

    DOMINGO

    Talleres

  • Durante todo el día Juegos de madera para las infancias. A cargo de “El Galpón”.
  • Durante todo el día Reproducción de aromáticas. A cargo de Agricultura Urbana.
  • Durante todo el día Asesoramiento en siembra de estación. A cargo de Agricultura Urbana.
  • 14 Taller para infancias. A cargo de Soy Flor.
  • 14 Entrega de plantines y esquejes de condimentarias. A cargo de Agricultura Urbana.
  • 14 Juego, creo y reciclo. A cargo de María de los Ángeles Torresi.
  • 15 Taller de baleros reciclados. A cargo de Elba Ruggieri.

    Espacio de Bienestar

  • 11 a 12 Armonización Sonora. A cargo de Silvina Estibarria.
  • 12 a 13 Psicodrama Transpersonal. A cargo de Pablo Deabate.
  • 14 a 15 Tai Chi. A cargo de YiTaichi Argentina.
  • 15 a 16 Amor propio y vínculos sanos. A cargo de Fredy Cuenca, Cintia Migliore y Gilda Limanovsky.
  • 16 a 17 Constelaciones familiares. A cargo de Dana Cassino y Gaby Salinas.

    Música en vivo

  • 17 Kimbara Banda World Music.
Noticias relacionadas
Las inspecciones por robo de energía se hicieron en julio.

Un edificio céntrico enganchado: denuncian el robo de energía por casi 22 millones de pesos

El derrumbe se produjo en una vivienda de barrio Azcuénaga.

Derrumbe de una casa en barrio Azcuénaga: perdieron todo y necesitan ayuda

Los docentes de Amsafé votaron en contra de la oferta pero no realizarán paros.

Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta y lanzó un plan de lucha pero sin paro

Multitudinaria peregrinación desde Rosario al santuario de San Nicolás, más de 60 kilómetros de recorrido a pie (2013)

Peregrinación a San Nicolás: la organización aclaró los motivos de la suspensión

Ver comentarios

Las más leídas

Newells recibió una pésima noticia a diez días del clásico ante Central en Arroyito

Newell's recibió una pésima noticia a diez días del clásico ante Central en Arroyito

Aparecieron en EEUU conejos con tentáculos por el ataque de un virus

Aparecieron en EEUU conejos con "tentáculos" por el ataque de un virus

El podio de Newells: Cocoliso González, un gladiador en el enorme triunfo en Copa Argentina

El podio de Newell's: Cocoliso González, un gladiador en el enorme triunfo en Copa Argentina

Volvieron a subir las tasas de plazo fijo: cuánto paga cada banco

Volvieron a subir las tasas de plazo fijo: cuánto paga cada banco

Lo último

Vuelve el Biomercado con actividades especiales por el Día del Niño

Vuelve el Biomercado con actividades especiales por el Día del Niño

La emoción de Mirco Cuello al volver a Arroyo Seco como campeón del mundo: Mi abuelo estaría orgulloso

La emoción de Mirco Cuello al volver a Arroyo Seco como campeón del mundo: "Mi abuelo estaría orgulloso"

Cómo sería la reversión moderna del Torino en 2025, según la inteligencia artificial

Cómo sería la reversión moderna del Torino en 2025, según la inteligencia artificial

Tras la polémica, la Iglesia de Rosario confirma que se hace la peregrinación a San Nicolás

Será el próximo 13 y 14 de septiembre. En un principio la habían suspendido argumentando que la provincia “no podía garantizar el operativo de seguridad”

Tras la polémica, la Iglesia de Rosario confirma que se hace la peregrinación a San Nicolás
Un edificio céntrico enganchado: denuncian el robo de energía por casi 22 millones de pesos
La Ciudad

Un edificio céntrico enganchado: denuncian el robo de energía por casi 22 millones de pesos

Rosario inicia las pruebas piloto con pistolas Taser: cuándo y cómo las usará la policía
Información General

Rosario inicia las pruebas piloto con pistolas Taser: cuándo y cómo las usará la policía

Habló la chica que denunció al chofer de Uber: Me pedía el teléfono y se reía mientras manejaba
Policiales

Habló la chica que denunció al chofer de Uber: "Me pedía el teléfono y se reía mientras manejaba"

Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta y lanzó un plan de lucha pero sin paro
La Ciudad

Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta y lanzó un plan de lucha pero sin paro

Detuvieron al padre de un referente de la banda de Los Monos por amenazas
POLICIALES

Detuvieron al padre de un referente de la banda de Los Monos por amenazas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells recibió una pésima noticia a diez días del clásico ante Central en Arroyito

Newell's recibió una pésima noticia a diez días del clásico ante Central en Arroyito

Aparecieron en EEUU conejos con tentáculos por el ataque de un virus

Aparecieron en EEUU conejos con "tentáculos" por el ataque de un virus

El podio de Newells: Cocoliso González, un gladiador en el enorme triunfo en Copa Argentina

El podio de Newell's: Cocoliso González, un gladiador en el enorme triunfo en Copa Argentina

Volvieron a subir las tasas de plazo fijo: cuánto paga cada banco

Volvieron a subir las tasas de plazo fijo: cuánto paga cada banco

Newells fue puro corazón y goles para saltar a cuartos de final de la Copa Argentina

Newell's fue puro corazón y goles para saltar a cuartos de final de la Copa Argentina

Ovación
Un tenista de San Lorenzo está a un paso de subir al podio en los Juegos Panamericanos junior
Ovación

Un tenista de San Lorenzo está a un paso de subir al podio en los Juegos Panamericanos junior

Un tenista de San Lorenzo está a un paso de subir al podio en los Juegos Panamericanos junior

Un tenista de San Lorenzo está a un paso de subir al podio en los Juegos Panamericanos junior

Un ex-Newells dejó el cargo de director técnico en un grande de la Primera Nacional amenazado por el descenso

Un ex-Newell's dejó el cargo de director técnico en un grande de la Primera Nacional amenazado por el descenso

Carlos Quintana: Miramos de reojo a Newells, pero estamos enfocados en Riestra

Carlos Quintana: "Miramos de reojo a Newell's, pero estamos enfocados en Riestra"

Policiales
Habló la chica que denunció al chofer de Uber: Me pedía el teléfono y se reía mientras manejaba
Policiales

Habló la chica que denunció al chofer de Uber: "Me pedía el teléfono y se reía mientras manejaba"

Detuvieron al padre de un referente de la banda de Los Monos por amenazas

Detuvieron al padre de un referente de la banda de Los Monos por amenazas

Condenaron a un exjefe policial por abuso sexual de una nena de su familia

Condenaron a un exjefe policial por abuso sexual de una nena de su familia

Un joven fue baleado en el barrio Itatí y quedó internado en estado grave

Un joven fue baleado en el barrio Itatí y quedó internado en estado grave

La Ciudad
Vuelve el Biomercado con actividades especiales por el Día del Niño
La Ciudad

Vuelve el Biomercado con actividades especiales por el Día del Niño

Uno por uno: todos los cursos de la Escuela de Oficios de la UNR para este cuatrimestre

Uno por uno: todos los cursos de la Escuela de Oficios de la UNR para este cuatrimestre

Tras la polémica, la Iglesia de Rosario confirma que se hace la peregrinación a San Nicolás

Tras la polémica, la Iglesia de Rosario confirma que se hace la peregrinación a San Nicolás

Un edificio céntrico enganchado: denuncian el robo de energía por casi 22 millones de pesos

Un edificio céntrico enganchado: denuncian el robo de energía por casi 22 millones de pesos

Ya se puede calcular el aumento de Ansés: cuánto cobran los jubilados en septiembre
Información General

Ya se puede calcular el aumento de Ansés: cuánto cobran los jubilados en septiembre

Una mujer denunció que su hija fue desviada por un chofer de Uber: tenía machetes y cuerdas
Policiales

Una mujer denunció que su hija fue desviada por un chofer de Uber: tenía machetes y cuerdas

Zona oeste: un vehículo utilitario quedó destruido por un incendio
LA CIUDAD

Zona oeste: un vehículo utilitario quedó destruido por un incendio

Ya se terminaron 13 de las obras en plazas anunciadas para este año
La Ciudad

Ya se terminaron 13 de las obras en plazas anunciadas para este año

Diputados: avanza el proyecto de gobernadores sobre reparto de los ATN
Política

Diputados: avanza el proyecto de gobernadores sobre reparto de los ATN

El tiempo en Rosario: un jueves con sol pero la temperatura en baja
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un jueves con sol pero la temperatura en baja

Volvieron a subir las tasas de plazo fijo: cuánto paga cada banco
Economía

Volvieron a subir las tasas de plazo fijo: cuánto paga cada banco

El PJ santafesino llama a la unidad de todos los espacios para el cierre de listas
Politica

El PJ santafesino llama a la unidad de todos los espacios para el cierre de listas

Golpe comando a un empresario de Pujato: roban dinero, joyas y camionetas
Policiales

Golpe comando a un empresario de Pujato: roban dinero, joyas y camionetas

El Quini 6 tuvo un solo ganador en el Siempre Sale: se lleva $209 millones
Información General

El Quini 6 tuvo un solo ganador en el Siempre Sale: se lleva $209 millones

Interna del peronismo santafesino: intendentes piden unidad y renovación

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Interna del peronismo santafesino: intendentes piden unidad y renovación

El dólar blue tocó máximos de un mes: a cuánto cerró este miércoles en Rosario
Economía

El dólar blue tocó máximos de un mes: a cuánto cerró este miércoles en Rosario

Detuvieron a Laucha, líder de la barra brava de Central y vinculado a Los Menores
Policiales

Detuvieron a Laucha, líder de la barra brava de Central y vinculado a Los Menores

La inflación de julio se aceleró y acumuló 17,3 % en lo que va del 2025
Economía

La inflación de julio se aceleró y acumuló 17,3 % en lo que va del 2025

Aparecieron en EEUU conejos con tentáculos por el ataque de un virus
Información General

Aparecieron en EEUU conejos con "tentáculos" por el ataque de un virus

Cierre del Aeropuerto de Rosario: Aerolíneas descarta mudar sus vuelos
La Ciudad

Cierre del Aeropuerto de Rosario: Aerolíneas descarta mudar sus vuelos

Para quienes  tienen una ideología contra el orden: la Rosario violenta se terminó
La Ciudad

"Para quienes  tienen una ideología contra el orden: la Rosario violenta se terminó"

Investigan posibles restos óseos humanos hallados en un contenedor de zona oeste
Policiales

Investigan posibles restos óseos humanos hallados en un contenedor de zona oeste

El invierno y el viento se hacen sentir: cuál será el día más frío de la semana
La Ciudad

El invierno y el viento se hacen sentir: cuál será el día más frío de la semana

Arajet consiguió autorización y tendrá vuelos de Rosario a Punta Cana
La Ciudad

Arajet consiguió autorización y tendrá vuelos de Rosario a Punta Cana