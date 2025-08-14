La Capital | La Ciudad | Polémica

Tras la polémica, la Iglesia de Rosario confirma que se hace la peregrinación a San Nicolás

Será el próximo 13 y 14 de septiembre. En un principio la habían suspendido argumentando que la provincia “no podía garantizar el operativo de seguridad”

14 de agosto 2025 · 14:52hs
La masiva peregrinación a San Nicolás es uno de los eventos religiosos más importantes del año.

Tras la incertidumbre de las últimas horas, la Iglesia de Rosario comunicó oficialmente que la tradicional peregrinación a San Nicolás finalmente se llevará a cabo. A través de un comunicado, la organización de la actividad anunció que se lograron resolver los inconvenientes que habían llevado a la suspensión inicial, y que la marcha de fe se realizará los días 13 y 14 de septiembre de 2025.

La noticia de la suspensión había generado gran preocupación entre la comunidad de fieles. La decisión se había tomado luego de una reunión con las autoridades provinciales, quienes habían informado que no sería posible garantizar la seguridad y la asistencia sanitaria necesarias, ya que el personal de seguridad y salud estaría abocado a los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (Jadar), que se celebrarán en Rosario durante ese mismo mes.

Rápidamente, gobierno provincial salió al cruce de los organizadores de la peregrinación a San Nicolás por la decisión que tomaron de suspender ese tradicional evento previsto para septiembre, con el argumento de que las autoridades “no podían garantizar el operativo de seguridad” durante la realización de la marcha.

En un comunicado oficial difundido este jueves, el gobierno de Santa Fe desmintió “enérgicamente que se haya expresado no poder cumplir con el servicio de seguridad que implica tan caro acontecimiento a los fieles católicos”. “Tanto la Peregrinación Rosario-San Nicolás como otros eventos ya previstos en el calendario anual, están contemplados en la grilla de los movimientos masivos que se realizan en la provincia, por tanto están previstas sus coberturas de antemano”, sostuvo la provincia.

El nuevo comunicado de la iglesia

En un nuevo giro de los acontecimientos, la Iglesia emitió un nuevo comunicado con un mensaje de esperanza y agradecimiento. "Con profundo agradecimiento a Dios y a la intercesión de la Virgen María, queremos compartir con todos nuestros hermanos peregrinos que, gracias a la fuerza inquebrantable de sus oraciones, a la unión de la comunidad y al apoyo de distintas entidades, la Peregrinación Rosario-San Nicolás 2025 continuará en pie", reza el texto.

El comunicado también pidió disculpas por la inquietud generada y confirmó las nuevas fechas: "Hoy, con el corazón lleno de fe y esperanza, anunciamos que todo está resuelto y seguimos adelante con renovado entusiasmo. Los esperamos a todos para vivir juntos esta gran experiencia de fe los días 13 y 14 de septiembre, confiando en que será un momento de gracia, encuentro y bendición para todos".

