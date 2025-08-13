La Capital | Policiales | Pujato

Golpe comando a un empresario de Pujato: irrumpieron armados y se llevaron dinero, joyas y dos camionetas

Cinco delincuentes encapuchados golpearon y ataron a las víctimas. "Es la primera vez en la historia que pasa un caso así en Pujato. El daño psicológico que te dejan es terrible", dijo la mujer del empresario

13 de agosto 2025 · 16:44hs
Pujato

@okdobleamarilla

Pujato, el pueblo donde nació Lionel Scaloni, sufrió un atraco pocas veces visto. 

Un empresario de Pujato, localidad famosa por ser la cuna del DT Lionel Scaloni, sufrió una entradera perpetrada por un grupo comando. En su vivienda irrumpieron cinco delincuentes encapuchados y armados y se llevaron un botín valuado por las víctimas en alrededor de 6 millones de pesos, entre dólares, joyas, tras ganar el ingreso por un tapial lindero.

"Es la primera vez en la historia que pasa un caso así en Pujato. El daño psicológico que te dejan es terrible", señaló aún shockeada la mujer del dueño de una empresa de transporte de cargas viales, quien prefirió resguardar su identidad al igual que la de su marido. Ella tiene 50 años y él 72 y aseguran que todo se trató de una entrega aunque no tienen una sospecha fundada.

Cuándo ocurrió la entradera en Pujato

El atracó comenzó apenas pasada la medianoche del sábado pasado, cuando los hampones ganaron el ingreso a la casa y no les dieron tiempo a colocar las alarmas ni cerrar la casa, según precisó la mujer en diálogo con La Capital.

"El daño es psicológico es terrible, llegás al anochecer y empiezo con taquicardia y palpitaciones", aseguró la mujer quien aseguró: "Calculo que hubo un entregador porque ellos mismos lo decían".

Precisó, además, que los delincuentes eran cinco encapuchados de entre 25 y 30 años con pasamontañas y cuatro de ellos estaban armados con pistolas, mientras el restante llevaba una barreta, con la que ganaron el ingreso a la casa y no les dio tiempo a nada.

>>Leer más: Pujato, la capital provincial del transporte automotor de cargas

"No la pasamos bien. Imaginate que eran cinco personas armadas adentro, que te pegaban y exigían todo el tiempo que abramos una caja fuerte, cosa que no tenemos. Menos mal que mi marido fue hasta las oficinas, que tenemos a 30 metros de la casa, y ahí había dinero. Si no, calculamos que nos mataban a todos por la violencia con la que actuaron", evaluó azorada.

Con total impunidad

No obstante, la víctima del grupo familiar aseguró que los malhechores actuaron "con todal comodidad y tranquilidad" y que maniataron y tabicaron a la mujer y al joven adolescente, mientras que al empresario lo "pasearon" por toda la casa en busca de dinero en efectivo de manera tenaz e insistente.

"Nos pegaban a pano abierta y nos dieron unos cuantos culatazos; reventaron las cámaras de seguridad y la grabadora donde quedan registradas las imágenes, es decir, sabían todos los movimientos y luego se fueron con la Toyoya Hilux 4x2 y una Toyota Corolla Cross hacia el lado de Rosario", precisó la mujer, quien estimó que los ladrones estuvieron por espacio de una hora adentro de la vivienda familiar, de la cual conocían los movimientos de manera precisa.

>>Leer más: Pujato muestra el potencial agroindustrial de la región en su fiesta del transporte

"Nos pedían plata, dólares, oro, joyas... y la tenían con la caja fuerte... y más plata. Dos de ellos eran muy violentos, uno me pegó un culatazo, al hijo de mi esposo y a mí nos ataron y taparon la cabeza, pero a mi esposo no porque lo necesitaban", agregó la mujer visiblemente afectada por el violento atraco sufrido.

El botín secuestrado en Pujato

A su vez, reveló que los ladrones se llevaron armas, perfumes importados y dos celulares iPhone suyo y el de su marido, una suma que en total estimó en 6 millones de pesos para una localidad donde jamás presenciaron un asalto de semejantes características de que tengan registro, famosa por un exjugador y DT campeón del mundo.

"Tenían todo estudiado, ya que con la crisis y el poco movimiento que hay en las rutas por falta de liquidación de cereales pasan muy pocos los camiones", evaluó.

La casa está ubicada en una zona suburbana de Pujato, precisamente frente a los silos de la Cooperativa de Agricultores Federados Argentinos (AFA) de Pujato, a la altura del km 754 de la ruta nacional 33, distante a 44 kilómetros de Rosario.

La familia realizó la denuncia correspondiente y al lugar llevaron agentes de criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI), pero aún no recibieron novedades respecto al jugoso botín ni los delincuentes que perpetraron la entradera.

Noticias relacionadas
Seis de los siete policías acusado prestaban servicio en la comisaría 15ª de Sarmiento y Ameghino

Policías de Rosario a juicio: debían proteger a una familia pero les robaron 76 mil dólares

En Rosario es ilegal el uso de Uber

Una mujer denunció que su hija fue desviada por un chofer de Uber: tenía machetes y cuerdas

Foto exclusiva de La Capital: Lautaro Laucha Ghiselli, líder de la barra brava de Rosario Central, detenido por la PFA. 

Detuvieron a "Laucha", líder de la barra brava de Rosario Central y vinculado a Los Menores

El ciudadano chino que vivía en Rosario y tenía pedido de captura de Interpol de su país. Se investiga si tiene vinculaciones con la mafia china.

¿Mafia china? Detienen en Rosario a un joven chino buscado por Interpol 

Ver comentarios

Las más leídas

Un ciclista murió atropellado por un colectivo en avenida Circunvalación

Un ciclista murió atropellado por un colectivo en avenida Circunvalación

Detuvieron a Laucha, líder de la barra brava de Rosario Central y vinculado a Los Menores

Detuvieron a "Laucha", líder de la barra brava de Rosario Central y vinculado a Los Menores

Identificaron al ciclista que murió atropellado por un colectivo en Circunvalación

Identificaron al ciclista que murió atropellado por un colectivo en Circunvalación

El micro que trasladaba a Atlético Tucumán a Salta quedó varado

El micro que trasladaba a Atlético Tucumán a Salta quedó varado

Lo último

Echaron a un jugador venadense de un club de la Primera Nacional: expulsiones, rebaja de sueldo y discusiones

Echaron a un jugador venadense de un club de la Primera Nacional: expulsiones, rebaja de sueldo y discusiones

Condenado a 9 años de prisión por cometer balaceras y amenazas como soldadito de Fran Riquelme

Condenado a 9 años de prisión por cometer balaceras y amenazas como soldadito de Fran Riquelme

Discapacidad: Es muy triste mirar a un niño a los ojos y decirle que no lo podés llevar más

Discapacidad: "Es muy triste mirar a un niño a los ojos y decirle que no lo podés llevar más"

Golpe comando a un empresario de Pujato: encapuchados roban dinero, joyas y dos camionetas

Cinco delincuentes irrumpieron armados en la vivienda. Golpearon y ataron a las víctimas. "Es la primera vez que pasa un caso así en Pujato. El daño psicológico que te dejan es terrible", dijo la mujer del empresario
Golpe comando a un empresario de Pujato: encapuchados roban dinero, joyas y dos camionetas
Policías de Rosario a juicio: debían proteger a una familia pero les robaron 76 mil dólares

Por Martín Stoianovich

Policiales

Policías de Rosario a juicio: debían proteger a una familia pero les robaron 76 mil dólares

Cierre del Aeropuerto de Rosario: Aerolíneas Argentinas descarta mudar sus vuelos a Sauce Viejo
La Ciudad

Cierre del Aeropuerto de Rosario: Aerolíneas Argentinas descarta mudar sus vuelos a Sauce Viejo

Detuvieron a Laucha, líder de la barra brava de Rosario Central y vinculado a Los Menores
Policiales

Detuvieron a "Laucha", líder de la barra brava de Rosario Central y vinculado a Los Menores

Una mujer denunció que su hija fue desviada por un chofer de Uber: tenía machetes y cuerdas
Policiales

Una mujer denunció que su hija fue desviada por un chofer de Uber: tenía machetes y cuerdas

La inflación de julio se aceleró y acumuló 17,3% en lo que va del 2025
Economía

La inflación de julio se aceleró y acumuló 17,3% en lo que va del 2025

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un ciclista murió atropellado por un colectivo en avenida Circunvalación

Un ciclista murió atropellado por un colectivo en avenida Circunvalación

Detuvieron a Laucha, líder de la barra brava de Rosario Central y vinculado a Los Menores

Detuvieron a "Laucha", líder de la barra brava de Rosario Central y vinculado a Los Menores

Identificaron al ciclista que murió atropellado por un colectivo en Circunvalación

Identificaron al ciclista que murió atropellado por un colectivo en Circunvalación

El micro que trasladaba a Atlético Tucumán a Salta quedó varado

El micro que trasladaba a Atlético Tucumán a Salta quedó varado

Un club grande de Alemania contactó a Central para llevarse al defensor Juan Giménez

Un club grande de Alemania contactó a Central para llevarse al defensor Juan Giménez

Ovación
Ganó la Copa Libertadores con River y defendió a Edinson Cavani de las críticas: Me da bronca el destrato
OVACIÓN

Ganó la Copa Libertadores con River y defendió a Edinson Cavani de las críticas: "Me da bronca el destrato"

Ganó la Copa Libertadores con River y defendió a Edinson Cavani de las críticas: Me da bronca el destrato

Ganó la Copa Libertadores con River y defendió a Edinson Cavani de las críticas: "Me da bronca el destrato"

Jugó y fue figura en Central, se recupera de una depresión grave y espera un llamado

Jugó y fue figura en Central, se recupera de una depresión grave y espera un llamado

Fórmula 1: la nueva vida alejada de las pistas de la estrella de Drive To Survive

Fórmula 1: la "nueva vida" alejada de las pistas de la estrella de "Drive To Survive"

Policiales
Condenado a 9 años de prisión por cometer balaceras y amenazas como soldadito de Fran Riquelme
Policiales

Condenado a 9 años de prisión por cometer balaceras y amenazas como soldadito de Fran Riquelme

Investigan el hallazgo de posibles restos óseos humanos en un contenedor de la zona oeste

Investigan el hallazgo de posibles restos óseos humanos en un contenedor de la zona oeste

Golpe comando a un empresario de Pujato: encapuchados roban dinero, joyas y dos camionetas

Golpe comando a un empresario de Pujato: encapuchados roban dinero, joyas y dos camionetas

Policías de Rosario a juicio: debían proteger a una familia pero les robaron 76 mil dólares

Policías de Rosario a juicio: debían proteger a una familia pero les robaron 76 mil dólares

La Ciudad
Discapacidad: Es muy triste mirar a un niño a los ojos y decirle que no lo podés llevar más

Por Matías Petisce
La Ciudad

Discapacidad: "Es muy triste mirar a un niño a los ojos y decirle que no lo podés llevar más"

Alertan por una campaña contra los protectores solares que toma fuerza en redes sociales

Alertan por una campaña contra los protectores solares que toma fuerza en redes sociales

Pullaro: A los que tienen una ideología contra el orden, les digo que la Rosario violenta se terminó

Pullaro: "A los que tienen una ideología contra el orden, les digo que la Rosario violenta se terminó"

Fentanilo contaminado: diputados santafesinos se suman al pedido de explicaciones al gobierno nacional

Fentanilo contaminado: diputados santafesinos se suman al pedido de explicaciones al gobierno nacional

Entre mañanas frías y tardes de primavera: mapa de virus que circulan en Rosario

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Entre mañanas frías y tardes de primavera: mapa de virus que circulan en Rosario

¿Mafia china? Detienen en Rosario a un joven chino buscado por Interpol 
POLICIALES

¿Mafia china? Detienen en Rosario a un joven chino buscado por Interpol 

Pullaro y Llaryora: Los gobernadores estamos garantizando la paz social

Por Alvaro Torriglia
Economía

Pullaro y Llaryora: "Los gobernadores estamos garantizando la paz social"

Juicio por abuso sexual: piden nueva sentencia por estereotipos de género inadmisibles
La Región

Juicio por abuso sexual: piden nueva sentencia por "estereotipos de género inadmisibles"

Hospital Regional Sur: once empresas hicieron ofertas por debajo del presupuesto
La Ciudad

Hospital Regional Sur: once empresas hicieron ofertas por debajo del presupuesto

¿Por qué en la Convención Constituyente se habló de Mercurio retrógrado?
Política

¿Por qué en la Convención Constituyente se habló de Mercurio retrógrado?

Un colectivero se descompensó y chocó contra un árbol en Pichincha
LA CIUDAD

Un colectivero se descompensó y chocó contra un árbol en Pichincha

Copa Airlines definió qué hará ante el cierre del aeropuerto de Rosario
La Ciudad

Copa Airlines definió qué hará ante el cierre del aeropuerto de Rosario

Un ciclista murió atropellado por un colectivo en avenida Circunvalación
La Ciudad

Un ciclista murió atropellado por un colectivo en avenida Circunvalación

El joven de Fray Luis Beltrán consiguió donante y será operado en el Garrahan
La Región

El joven de Fray Luis Beltrán consiguió donante y será operado en el Garrahan

Murió un hombre que había sido ferozmente atacado a tiros hace una semana
POLICIALES

Murió un hombre que había sido ferozmente atacado a tiros hace una semana

El tiempo en Rosario: un miércoles más fresco y con fuertes ráfagas de viento
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un miércoles más fresco y con fuertes ráfagas de viento

Condena a una policía por el crimen de Maxi Lucero: La Justicia lo volvió a matar
Policiales

Condena a una policía por el crimen de Maxi Lucero: "La Justicia lo volvió a matar"

Newells es un equipo duro, que corre y mete mucho, dijo Lucas Pusineri, el DT de Atlético Tucumán

Por Carlos Durhand
Ovación

"Newell's es un equipo duro, que corre y mete mucho", dijo Lucas Pusineri, el DT de Atlético Tucumán

Un preso en Rosario se tragó una bombilla y tuvieron que operarlo de urgencia
La Ciudad

Un preso en Rosario se tragó una bombilla y tuvieron que operarlo de urgencia

Un imitador de Messi será candidato y quiere llevar su nombre en la boleta
Zoom

Un imitador de Messi será candidato y quiere llevar su nombre en la boleta

El 17 de agosto será domingo, ¿el 18 de agosto es feriado en Argentina?
Información General

El 17 de agosto será domingo, ¿el 18 de agosto es feriado en Argentina?

Boda narco de Ybarlucea: el triple crimen de los invitados que sigue impune
Policiales

Boda narco de Ybarlucea: el triple crimen de los invitados que sigue impune

Las tasas se dispararon en vísperas de una licitación clave de deuda
Economía

Las tasas se dispararon en vísperas de una licitación clave de deuda

El dólar oficial volvió a bajar y ya acumula una caída de 4,1 % en agosto
Economía

El dólar oficial volvió a bajar y ya acumula una caída de 4,1 % en agosto