Golpe comando a un empresario de Pujato: irrumpieron armados y se llevaron dinero, joyas y dos camionetas

Cinco delincuentes encapuchados golpearon y ataron a las víctimas. "Es la primera vez en la historia que pasa un caso así en Pujato. El daño psicológico que te dejan es terrible", dijo la mujer del empresario

Un empresario de Pujato , localidad famosa por ser la cuna del DT Lionel Scaloni, sufrió una entradera perpetrada por un grupo comando . En su vivienda irrumpieron cinco delincuentes encapuchados y armados y se llevaron un botín valuado por las víctimas en alrededor de 6 millones de pesos, entre dólares, joyas, tras ganar el ingreso por un tapial lindero.

"Es la primera vez en la historia que pasa un caso así en Pujato. El daño psicológico que te dejan es terrible" , señaló aún shockeada la mujer del dueño de una empresa de transporte de cargas viales, quien prefirió resguardar su identidad al igual que la de su marido. Ella tiene 50 años y él 72 y aseguran que todo se trató de una entrega aunque no tienen una sospecha fundada.

El atracó comenzó apenas pasada la medianoche del sábado pasado, cuando los hampones ganaron el ingreso a la casa y no les dieron tiempo a colocar las alarmas ni cerrar la casa, según precisó la mujer en diálogo con La Capital.

"El daño es psicológico es terrible, llegás al anochecer y empiezo con taquicardia y palpitaciones" , aseguró la mujer quien aseguró: "Calculo que hubo un entregador porque ellos mismos lo decían".

Precisó, además, que los delincuentes eran cinco encapuchados de entre 25 y 30 años con pasamontañas y cuatro de ellos estaban armados con pistolas, mientras el restante llevaba una barreta, con la que ganaron el ingreso a la casa y no les dio tiempo a nada.

"No la pasamos bien. Imaginate que eran cinco personas armadas adentro, que te pegaban y exigían todo el tiempo que abramos una caja fuerte, cosa que no tenemos. Menos mal que mi marido fue hasta las oficinas, que tenemos a 30 metros de la casa, y ahí había dinero. Si no, calculamos que nos mataban a todos por la violencia con la que actuaron", evaluó azorada.

Con total impunidad

No obstante, la víctima del grupo familiar aseguró que los malhechores actuaron "con todal comodidad y tranquilidad" y que maniataron y tabicaron a la mujer y al joven adolescente, mientras que al empresario lo "pasearon" por toda la casa en busca de dinero en efectivo de manera tenaz e insistente.

"Nos pegaban a pano abierta y nos dieron unos cuantos culatazos; reventaron las cámaras de seguridad y la grabadora donde quedan registradas las imágenes, es decir, sabían todos los movimientos y luego se fueron con la Toyoya Hilux 4x2 y una Toyota Corolla Cross hacia el lado de Rosario", precisó la mujer, quien estimó que los ladrones estuvieron por espacio de una hora adentro de la vivienda familiar, de la cual conocían los movimientos de manera precisa.

"Nos pedían plata, dólares, oro, joyas... y la tenían con la caja fuerte... y más plata. Dos de ellos eran muy violentos, uno me pegó un culatazo, al hijo de mi esposo y a mí nos ataron y taparon la cabeza, pero a mi esposo no porque lo necesitaban", agregó la mujer visiblemente afectada por el violento atraco sufrido.

El botín secuestrado en Pujato

A su vez, reveló que los ladrones se llevaron armas, perfumes importados y dos celulares iPhone suyo y el de su marido, una suma que en total estimó en 6 millones de pesos para una localidad donde jamás presenciaron un asalto de semejantes características de que tengan registro, famosa por un exjugador y DT campeón del mundo.

"Tenían todo estudiado, ya que con la crisis y el poco movimiento que hay en las rutas por falta de liquidación de cereales pasan muy pocos los camiones", evaluó.

La casa está ubicada en una zona suburbana de Pujato, precisamente frente a los silos de la Cooperativa de Agricultores Federados Argentinos (AFA) de Pujato, a la altura del km 754 de la ruta nacional 33, distante a 44 kilómetros de Rosario.

La familia realizó la denuncia correspondiente y al lugar llevaron agentes de criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI), pero aún no recibieron novedades respecto al jugoso botín ni los delincuentes que perpetraron la entradera.