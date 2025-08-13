El tiempo en Rosario: un jueves con sol pero la temperatura en baja

La máxima no superaría los 15º y la mínima sería de apenas 3º

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este jueves en Rosario cielo despejado aunque con descenso en la temperatura: la máxima no superaría los 15º y la mínima sería de apenas 3º.

La madrugada llega con vientos leves del este cambiando al sudeste, cielo parcialmente nublado y un registro de 4º bajando a 3º hacia la mañana, ya con el cielo algo nublado. Para la tarde se espera que esté despejado, con una máxima de 15º bajando a 6º en la noche.

El viernes también estaría despejado y la máxima se mantendría en 15º, pero la mínima sería aún más baja: apenas 1º.

El sábado empezaría con cielo mayormente nublado y para la tarde hay algunas posibilidades de lluvias aisladas. Los registros estarían entre 14º y 6º.

El domingo habría una mejora en las condiciones, con la máxima tocando los 18º y la mínima en 7º, con cielo algo nublado.

Para el lunes anticipan una suba de la máxima a 20º con la mínima trepando hasta los 12º, con cielo mayormente nublado hasta la mañana y desde la tarde algunas chances de lluvias aisladas.

El martes podría tener tormentas y lluvias aisladas, con marcas entre 16º y 12º.