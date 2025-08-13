La Capital | La Ciudad | El tiempo

El tiempo en Rosario: un jueves con sol pero la temperatura en baja

La máxima no superaría los 15º y la mínima sería de apenas 3º

13 de agosto 2025 · 23:35hs
El tiempo en Rosario: un jueves con sol pero la temperatura en baja

Virginia Benedetto / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este jueves en Rosario cielo despejado aunque con descenso en la temperatura: la máxima no superaría los 15º y la mínima sería de apenas 3º.

La madrugada llega con vientos leves del este cambiando al sudeste, cielo parcialmente nublado y un registro de 4º bajando a 3º hacia la mañana, ya con el cielo algo nublado. Para la tarde se espera que esté despejado, con una máxima de 15º bajando a 6º en la noche.

El viernes también estaría despejado y la máxima se mantendría en 15º, pero la mínima sería aún más baja: apenas 1º.

El sábado empezaría con cielo mayormente nublado y para la tarde hay algunas posibilidades de lluvias aisladas. Los registros estarían entre 14º y 6º.

El domingo habría una mejora en las condiciones, con la máxima tocando los 18º y la mínima en 7º, con cielo algo nublado.

Para el lunes anticipan una suba de la máxima a 20º con la mínima trepando hasta los 12º, con cielo mayormente nublado hasta la mañana y desde la tarde algunas chances de lluvias aisladas.

El martes podría tener tormentas y lluvias aisladas, con marcas entre 16º y 12º.

Noticias relacionadas
el tiempo en rosario: un lunes casi primaveral, con 20º de maxima

El tiempo en Rosario: un lunes casi primaveral, con 20º de máxima

La mañana de sábado arrancará muy fría, pero el tiempo promete mejorar hacia la tarde.

El tiempo en Rosario: el sábado arranca con el termómetro bajo

el tiempo en rosario: pronostican un viernes despejado pero frio

El tiempo en Rosario: pronostican un viernes despejado pero frío

el tiempo en rosario: un jueves templado y con nubosidad variable

El tiempo en Rosario: un jueves templado y con nubosidad variable

Ver comentarios

Las más leídas

Jugó y fue figura en Central, se recupera de una depresión grave y espera un llamado

Jugó y fue figura en Central, se recupera de una depresión grave y espera un llamado

Detuvieron a Laucha, líder de la barra brava de Central y vinculado a Los Menores

Detuvieron a Laucha, líder de la barra brava de Central y vinculado a Los Menores

Identificaron al ciclista que murió atropellado por un colectivo en Circunvalación

Identificaron al ciclista que murió atropellado por un colectivo en Circunvalación

Newells recibió una pésima noticia a diez días del clásico ante Central en Arroyito

Newell's recibió una pésima noticia a diez días del clásico ante Central en Arroyito

Lo último

El tiempo en Rosario: un jueves con sol pero la temperatura en baja

El tiempo en Rosario: un jueves con sol pero la temperatura en baja

Ever Banega: Se ganó más con el corazón que con fútbol

Ever Banega: "Se ganó más con el corazón que con fútbol"

Un documental sobre el 7 de octubre, cancelado por los derechos legales de Hamás

Un documental sobre el 7 de octubre, cancelado por los "derechos legales de Hamás"

Una mujer denunció que su hija fue desviada por un chofer de Uber: tenía machetes y cuerdas

La rápida intervención de la madre y la Policía evitó un posible secuestro. Desde la Cámara de Remises alertan sobre la falta de control en las apps
Una mujer denunció que su hija fue desviada por un chofer de Uber: tenía machetes y cuerdas
Newells fue puro corazón y goles para saltar a cuartos de final de la Copa Argentina

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Newell's fue puro corazón y goles para saltar a cuartos de final de la Copa Argentina

El podio de Newells: Cocoliso González, un gladiador en el enorme triunfo en Copa Argentina

Por Lucas Vitantonio
Ovación

El podio de Newell's: Cocoliso González, un gladiador en el enorme triunfo en Copa Argentina

Volvieron a subir las tasas de plazo fijo: cuánto paga cada banco
Economía

Volvieron a subir las tasas de plazo fijo: cuánto paga cada banco

El PJ santafesino llama a la unidad de todos los espacios para el cierre de listas
Politica

El PJ santafesino llama a la unidad de todos los espacios para el cierre de listas

Golpe comando a un empresario de Pujato: roban dinero, joyas y camionetas
Policiales

Golpe comando a un empresario de Pujato: roban dinero, joyas y camionetas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Jugó y fue figura en Central, se recupera de una depresión grave y espera un llamado

Jugó y fue figura en Central, se recupera de una depresión grave y espera un llamado

Detuvieron a Laucha, líder de la barra brava de Central y vinculado a Los Menores

Detuvieron a Laucha, líder de la barra brava de Central y vinculado a Los Menores

Identificaron al ciclista que murió atropellado por un colectivo en Circunvalación

Identificaron al ciclista que murió atropellado por un colectivo en Circunvalación

Newells recibió una pésima noticia a diez días del clásico ante Central en Arroyito

Newell's recibió una pésima noticia a diez días del clásico ante Central en Arroyito

Una mujer denunció que su hija fue desviada por un chofer de Uber: tenía machetes y cuerdas

Una mujer denunció que su hija fue desviada por un chofer de Uber: tenía machetes y cuerdas

Ovación
Newells fue puro corazón y goles para saltar a cuartos de final de la Copa Argentina

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Newell's fue puro corazón y goles para saltar a cuartos de final de la Copa Argentina

Newells fue puro corazón y goles para saltar a cuartos de final de la Copa Argentina

Newell's fue puro corazón y goles para saltar a cuartos de final de la Copa Argentina

El podio de Newells: Cocoliso González, un gladiador en el enorme triunfo en Copa Argentina

El podio de Newell's: Cocoliso González, un gladiador en el enorme triunfo en Copa Argentina

Newells consiguió un enorme triunfo y la clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina

Newell's consiguió un enorme triunfo y la clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina

Policiales
Seguirán presos cuatro empleados del Heca por robo de insumos médicos
Policiales

Seguirán presos cuatro empleados del Heca por robo de insumos médicos

Condenado a 9 años por balear y amenazar como soldadito de Fran Riquelme

Condenado a 9 años por balear y amenazar como soldadito de Fran Riquelme

Investigan posibles restos óseos humanos hallados en un contenedor de zona oeste

Investigan posibles restos óseos humanos hallados en un contenedor de zona oeste

Golpe comando a un empresario de Pujato: roban dinero, joyas y camionetas

Golpe comando a un empresario de Pujato: roban dinero, joyas y camionetas

La Ciudad
El tiempo en Rosario: un jueves con sol pero la temperatura en baja
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un jueves con sol pero la temperatura en baja

CIUDAD Sello y protocolo contra la ludopatía: impulsan un programa de prevención para clubes

CIUDAD Sello y protocolo contra la ludopatía: impulsan un programa de prevención para clubes

La Iglesia de Rosario suspendió la peregrinación a San Nicolás

La Iglesia de Rosario suspendió la peregrinación a San Nicolás

Discapacidad: Es muy triste mirar a un niño a los ojos y decirle que no lo podés llevar más

Discapacidad: "Es muy triste mirar a un niño a los ojos y decirle que no lo podés llevar más"

Seguirán presos cuatro empleados del Heca por robo de insumos médicos
Policiales

Seguirán presos cuatro empleados del Heca por robo de insumos médicos

Cierre del Aeropuerto de Rosario: Aerolíneas descarta mudar sus vuelos
La Ciudad

Cierre del Aeropuerto de Rosario: Aerolíneas descarta mudar sus vuelos

Para quienes  tienen una ideología contra el orden: la Rosario violenta se terminó
La Ciudad

"Para quienes  tienen una ideología contra el orden: la Rosario violenta se terminó"

Investigan posibles restos óseos humanos hallados en un contenedor de zona oeste
Policiales

Investigan posibles restos óseos humanos hallados en un contenedor de zona oeste

Gotas para la presbicia: ¿adiós a los anteojos para quienes ven mal de cerca?
Salud

Gotas para la presbicia: ¿adiós a los anteojos para quienes ven mal de cerca?

El invierno y el viento se hacen sentir: cuál será el día más frío de la semana
La Ciudad

El invierno y el viento se hacen sentir: cuál será el día más frío de la semana

Arajet consiguió autorización y tendrá vuelos de Rosario a Punta Cana
La Ciudad

Arajet consiguió autorización y tendrá vuelos de Rosario a Punta Cana

Condenado a 9 años por balear y amenazar como soldadito de Fran Riquelme
Policiales

Condenado a 9 años por balear y amenazar como soldadito de Fran Riquelme

Identificaron al ciclista que murió atropellado por un colectivo en Circunvalación
LA CIUDAD

Identificaron al ciclista que murió atropellado por un colectivo en Circunvalación

Médicos del Hospital Garrahan separaron con éxito a siamesas rosarinas
La Ciudad

Médicos del Hospital Garrahan separaron con éxito a siamesas rosarinas

Calle San Luis abre igual este viernes y lanza una gran barata

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Calle San Luis abre igual este viernes y lanza una "gran barata"

Llaryora le puso carne al asado de intendentes peronistas
Política

Llaryora le puso carne al asado de intendentes peronistas

Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi, condenado a 19 años de prisión
Información General

Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi, condenado a 19 años de prisión

Preocupación por un brote de listerosis por el consumo de queso: síntomas y alertas
Información General

Preocupación por un brote de listerosis por el consumo de queso: síntomas y alertas

¿Mafia china?: detienen en Rosario a un joven chino buscado por Interpol 
POLICIALES

¿Mafia china?: detienen en Rosario a un joven chino buscado por Interpol 

Hospital Regional Sur: once empresas hicieron ofertas por debajo del presupuesto
La Ciudad

Hospital Regional Sur: once empresas hicieron ofertas por debajo del presupuesto

¿Por qué en la Convención Constituyente se habló de Mercurio retrógrado?
Política

¿Por qué en la Convención Constituyente se habló de Mercurio retrógrado?

Un colectivero se descompensó y chocó contra un árbol en Pichincha
LA CIUDAD

Un colectivero se descompensó y chocó contra un árbol en Pichincha

Copa Airlines definió qué hará ante el cierre del aeropuerto de Rosario
La Ciudad

Copa Airlines definió qué hará ante el cierre del aeropuerto de Rosario

El joven de Fray Luis Beltrán consiguió donante y será operado en el Garrahan
La Región

El joven de Fray Luis Beltrán consiguió donante y será operado en el Garrahan