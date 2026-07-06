El León de Chabás volvió a rugir y se consagró campeón de la Casildense tras dos décadas Atlético se quedó con todos los festejos del Apertura tras vencer a Unión Casildense por 3 a 2 (global 4-2) y medio pueblo tuvo una larga celebración por el título número trece 6 de julio 2026 · 17:12hs

El equipo del León que se consagró campeón en Casilda tras vencer al Tricolor.

Atlético Chabás volvió a hacer historia y enloqueció a medio Chabás con la conquista de un nuevo título. Después de veinte años, el León rugió de nuevo para quedarse con toda la gloria y adueñarse del torneo Apertura de la Liga Casildense tras vencer en la final a Unión Casildense por 3 a 2 (en la ida había ganado 1 a 0). El título elevó el festejo contenido a lo largo de dos décadas y el pueblo se vistió de fiesta hasta las primeras horas de este lunes luego de una caravana de alegría de treinta kilómetros desde Casilda.

El conjunto el Lagunero y el Tricolor armaron una fiesta en el duelo decisivo disputado en Casilda acompañados por sus hinchadas que le pusieron color al duelo. Y en un duelo intenso, los de Chabás lograron quedarse con la victoria que le permitió apoderarse del título del Apertura.

Los goles del flamante campeón fueron convertidos por Nahuel Bruno, en dos oportunidades, y Facundo Rodríguez, mientras que para el local descontaron Lucio Bartolelli y Mauro Gutiérrez.

Después de dos décadas, el León gritó campeón y la localidad distante a 90 kilómetros de Rosario se pintó de celeste y blanco para festejar el título. Una larga caravana acompañó al plantel desde Casilda hasta el pueblo, donde centenares de hinchas se unieron a la fiesta que duró durante largas horas.

>>Leer más: De la mano de un ex-Newell's, un pueblo de dos mil habitantes gritó campeón tras 81 años El Lagunero, fundado en 1918 y presidido en la actualidad por Néstor Marazca, , llegó a su título número 13 y su eslogan es "el más campeón del pueblo" (su eterno rival es Huracán, que este domingo cumplió 96 años de vida). Los que quedaron en la historia Cuerpo técnico: Ramiro González (DT), Guido Piozzi (PF), Pablo Chacón (PF), Facundo Morelli (ayudante), Walter Arias (utilero), Matías Seri (médico), Damián Razzini (kinesiólogo) y Arturo Barbante (entrenador de arqueros). >>Leer más: Un campeón con Newell's y una "joya" de Central se unen en el club de su pueblo natal Plantel: Adelquis Rufini, Guido Renzi, Manuel Bottoni, Ignacio Canteros, Valentino Digiovanni, Facundo Rodríguez, Mateo Benincasa, Lautaro Del Carlo, Luciano Ferreyra, Alen Giuliani, Nahuel Giuliani, Diego Medina, Lucas Moulin, Gaspar Raimunda, Nahuel Bruno, Augusto García, Darío Gómez Cornejo, Nahuel Guzmán, Fernando Molina, Santiago Diaz, Juan Dulcich, Benicio Cuberas, Camilo Castillo, Franco Mustafa y Joel Vargas.