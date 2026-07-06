Escándalo por el ataque racista de una senadora paraguaya contra Mbappé: "En vez de leche materna chupaba cocos"

La eliminación de Paraguay ante Francia en los octavos de final del Mundial 2026 derivó en una fuerte polémica fuera de la cancha. La senadora paraguaya Celeste Amarilla publicó una serie de mensajes racistas contra Kylian Mbappé después del triunfo 1-0 en Filadelfia y el capitán de Les Bleus respondió con un duro descargo en redes sociales.

El partido ya había terminado con tensión. Francia avanzó a los cuartos de final gracias a un gol de penal Mbappé, en un cruce áspero, con muchas fricciones y discusiones.

Tras el pitazo final, el delantero del Real Madrid protagonizó un intercambio con el arquero paraguayo Orlando Gill, a quien no le dio la mano cuando el guardameta se acercó a saludarlo .

El ataque racista de una senadora paraguaya a Mbappé

Ese episodio encendió la reacción de Amarilla. La legisladora del Partido Liberal Radical Auténtico publicó primero un mensaje cargado de descalificaciones contra Mbappé y luego otro con expresiones racistas.

Entre otras frases, lo llamó “camerunés colonizado” y recurrió a comparaciones ofensivas vinculadas, como "en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escucho eran chimpancés".

Bruto no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escucho eran chimpancés. Le hubieras mostrado el dedo Orlando Gill, yo lo hago en el senado y no pasa nada !!! https://t.co/9TAVQoGVsb — Celeste Senadora (@CelesteSenadora) July 5, 2026

Y fue mucho más allá: "Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de ped…", continuó.

Para finalizar, escribió: "Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido. Y eso que no soy fanática del fútbol".

Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de ped…

Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una… pic.twitter.com/DDjq5E9kHJ — Celeste Senadora (@CelesteSenadora) July 5, 2026

Los mensajes fueron replicados rápidamente en redes, se hicieron virales y generaron repudio internacional.

Cuál fue la respuesta de Mbappé

La respuesta de Mbappé llegó a través de su cuenta de X. El capitán francés apuntó directamente contra la senadora y calificó sus dichos como racistas.

“Madame Celeste Amarilla, usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo”, escribió el delantero en el comienzo de su descargo.

Madame Celeste Amarilla,

Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction.

Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà… pic.twitter.com/EnYmgQXvPL — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 6, 2026

El futbolista también diferenció a la dirigente del pueblo paraguayo y buscó rescatar la campaña de la Albirroja en el Mundial. “Usted no representa al Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición”, afirmó.

Luego sostuvo que, por el racismo de la senadora, el recorrido y el esfuerzo del seleccionado paraguayo quedaron opacados por la imagen que dejó una representante política.

Mbappé cerró su mensaje con una condena explícita: “Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo”.