La Capital | Mundial 2026 | escándalo

Escándalo por el ataque racista de una senadora paraguaya contra Mbappé: "En vez de leche materna chupaba cocos"

6 de julio 2026 · 17:47hs
Google Seguir a La Capital en Google
Escándalo por el ataque racista de una senadora paraguaya contra Mbappé: En vez de leche materna chupaba cocos

La eliminación de Paraguay ante Francia en los octavos de final del Mundial 2026 derivó en una fuerte polémica fuera de la cancha. La senadora paraguaya Celeste Amarilla publicó una serie de mensajes racistas contra Kylian Mbappé después del triunfo 1-0 en Filadelfia y el capitán de Les Bleus respondió con un duro descargo en redes sociales.

El partido ya había terminado con tensión. Francia avanzó a los cuartos de final gracias a un gol de penal Mbappé, en un cruce áspero, con muchas fricciones y discusiones.

Tras el pitazo final, el delantero del Real Madrid protagonizó un intercambio con el arquero paraguayo Orlando Gill, a quien no le dio la mano cuando el guardameta se acercó a saludarlo.

Según reconstruyeron medios europeos y sudamericanos, Gill reaccionó arrojándole la pelota por la espalda.

El ataque racista de una senadora paraguaya a Mbappé

Ese episodio encendió la reacción de Amarilla. La legisladora del Partido Liberal Radical Auténtico publicó primero un mensaje cargado de descalificaciones contra Mbappé y luego otro con expresiones racistas.

Entre otras frases, lo llamó “camerunés colonizado” y recurrió a comparaciones ofensivas vinculadas, como "en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escucho eran chimpancés".

Y fue mucho más allá: "Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de ped…", continuó.

Para finalizar, escribió: "Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido. Y eso que no soy fanática del fútbol".

Los mensajes fueron replicados rápidamente en redes, se hicieron virales y generaron repudio internacional.

Cuál fue la respuesta de Mbappé

La respuesta de Mbappé llegó a través de su cuenta de X. El capitán francés apuntó directamente contra la senadora y calificó sus dichos como racistas.

“Madame Celeste Amarilla, usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo”, escribió el delantero en el comienzo de su descargo.

El futbolista también diferenció a la dirigente del pueblo paraguayo y buscó rescatar la campaña de la Albirroja en el Mundial. “Usted no representa al Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición”, afirmó.

Luego sostuvo que, por el racismo de la senadora, el recorrido y el esfuerzo del seleccionado paraguayo quedaron opacados por la imagen que dejó una representante política.

Mbappé cerró su mensaje con una condena explícita: “Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo”.

Noticias relacionadas
Wanda Nara se acercó de manera indirecta a Ekaterina Ojeda, la tercera en discordia entre Mauro Icardi y la China Suárez

Wanda se acercó a Ekaterina Ojeda en pleno escándalo con la China e Icardi

Mundial 2026. Mikel Merino se apresta a marcar el tanto para España ante Portugal. 

Mundial 2026: Lamine Yamal continúa y Cristiano Ronaldo se despidió

Argentina ante Cabo Verde. Almada, Enzo, Mac Allister y Licha. Algunos de ellos podría dejar su lugar el martes, ante Egipto.

La lección de Cabo Verde: Scaloni debe cambiar y darle un shock de energía a la Scaloneta

Bien equipados en el motor home, desde Miami a Atlanta. Los hinchas de Argentina se mueven.

A la conquista de Atlanta: caravana, festejo nórdico y otra ruta de pasión argentina

Ver comentarios

Las más leídas

Tabla de tamaño de penes: mitos y verdades sobre una de las búsquedas online más repetidas

Tabla de tamaño de penes: mitos y verdades sobre una de las búsquedas online más repetidas

El Quini 6 dejó un nuevo supermillonario, que se llevó $5.450.000.000

El Quini 6 dejó un nuevo supermillonario, que se llevó $5.450.000.000

En un partido lleno de emociones, Inglaterra dejó a México fuera del Mundial

En un partido lleno de emociones, Inglaterra dejó a México fuera del Mundial

México quedó afuera del Mundial ante su gente y los memes explotaron en las redes

México quedó afuera del Mundial ante su gente y los memes explotaron en las redes

Lo último

Tercer amistoso de Newells: enfrenta a Vélez este martes en el Amalfitani

Tercer amistoso de Newell's: enfrenta a Vélez este martes en el Amalfitani

Murió el youtuber Chatterbox en un choque frontal en Pehuajó

Murió el youtuber Chatterbox en un choque frontal en Pehuajó

Mundial 2026: Lamine Yamal continúa y Cristiano Ronaldo se despidió

Mundial 2026: Lamine Yamal continúa y Cristiano Ronaldo se despidió

Leda Bergonzi marcó distancia con la Iglesia católica de Rosario y negó manejar dinero

La referente de Soplo de Dios habló del freno a sus encuentros en Rosario, dijo que desconoce los motivos de la decisión del Arzobispado local y aseguró que su organización no recibe fondos.

Leda Bergonzi marcó distancia con la Iglesia católica de Rosario y negó manejar dinero
Rescatistas santafesinos ya trabajan en Venezuela: cómo fue el primer operativo
La Región

Rescatistas santafesinos ya trabajan en Venezuela: cómo fue el primer operativo

Desaparecidos y asesinados: los casos que encienden una alarma en el Gran Rosario

Por Martín Stoianovich
Policiales

Desaparecidos y asesinados: los casos que encienden una alarma en el Gran Rosario

Un yacaré negro de dos metros apareció en Villa Gobernador Gálvez y fue rescatado

Un yacaré negro de dos metros apareció en Villa Gobernador Gálvez y fue rescatado

Alerta por triquinosis en Rosario: dos brotes por salamines y chorizos sin control sanitario
La Ciudad

Alerta por triquinosis en Rosario: dos brotes por salamines y chorizos sin control sanitario

Cayó banda de cordobeses que robaban autos en Rosario con inhibidores de alarmas
Policiales

Cayó banda de cordobeses que robaban autos en Rosario con inhibidores de alarmas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Tabla de tamaño de penes: mitos y verdades sobre una de las búsquedas online más repetidas

Tabla de tamaño de penes: mitos y verdades sobre una de las búsquedas online más repetidas

El Quini 6 dejó un nuevo supermillonario, que se llevó $5.450.000.000

El Quini 6 dejó un nuevo supermillonario, que se llevó $5.450.000.000

En un partido lleno de emociones, Inglaterra dejó a México fuera del Mundial

En un partido lleno de emociones, Inglaterra dejó a México fuera del Mundial

México quedó afuera del Mundial ante su gente y los memes explotaron en las redes

México quedó afuera del Mundial ante su gente y los memes explotaron en las redes

Enterrado y con señales de violencia: qué se sabe de la muerte de Gastón Montenegro

Enterrado y con señales de violencia: qué se sabe de la muerte de Gastón Montenegro

Ovación
Scaloni a La Capital: Pondremos uno o dos que no hayan jugado los 120 minutos y confirmó a Paredes

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)
Mundial 2026

Scaloni a La Capital: "Pondremos uno o dos que no hayan jugado los 120 minutos" y confirmó a Paredes

Scaloni a La Capital: Pondremos uno o dos que no hayan jugado los 120 minutos y confirmó a Paredes

Scaloni a La Capital: "Pondremos uno o dos que no hayan jugado los 120 minutos" y confirmó a Paredes

Argentina-Egipto: la Scaloneta tomó nota del susto ante Cabo Verde y va por los cuartos

Argentina-Egipto: la Scaloneta tomó nota del susto ante Cabo Verde y va por los cuartos

Newells quiere a un conocido de Frank Kudelka y preguntó por un nueve uruguayo

Newell's quiere a un conocido de Frank Kudelka y preguntó por un nueve uruguayo

Policiales
Apartaron de sus funciones a dos policías detenidos por robar u$s 1.500 durante un control de tránsito
Policiales

Apartaron de sus funciones a dos policías detenidos por robar u$s 1.500 durante un control de tránsito

Cayó banda de cordobeses que robaban autos en Rosario con inhibidores de alarmas

Cayó banda de cordobeses que robaban autos en Rosario con inhibidores de alarmas

Desaparecidos y asesinados: los casos que encienden una alarma en el Gran Rosario

Desaparecidos y asesinados: los casos que encienden una alarma en el Gran Rosario

El nene de 2 años baleado en Tablada está bien: la lesión fue superficial

El nene de 2 años baleado en Tablada está bien: la lesión fue superficial

La Ciudad
Leda Bergonzi marcó distancia con la Iglesia católica de Rosario y negó manejar dinero
La Ciudad

Leda Bergonzi marcó distancia con la Iglesia católica de Rosario y negó manejar dinero

Venezuela: la colecta en Rosario ya reunió casi tres toneladas de medicamentos e insumos

Venezuela: la colecta en Rosario ya reunió casi tres toneladas de medicamentos e insumos

Limpieza de canales y desagües: los barrios de Rosario donde avanzan las obras preventivas por El Niño

Limpieza de canales y desagües: los barrios de Rosario donde avanzan las obras preventivas por El Niño

Alerta por triquinosis en Rosario: dos brotes por salamines y chorizos sin control sanitario

Alerta por triquinosis en Rosario: dos brotes por salamines y chorizos sin control sanitario

Fiesta para ver Argentina-Egipto en el Fontanarrosa: pantalla gigante y figuritas del Mundial
La Ciudad

Fiesta para ver Argentina-Egipto en el Fontanarrosa: pantalla gigante y figuritas del Mundial

Rosario, helada: 6,3 grados bajo cero de térmica y alerta por niebla en la región
La ciudad

Rosario, helada: 6,3 grados bajo cero de térmica y alerta por niebla en la región

Santa Fe lanza el certificado médico digital para evitar falsificaciones y agilizar trámites
La Ciudad

Santa Fe lanza el certificado médico digital para evitar falsificaciones y agilizar trámites

Gastronomía: el Mundial 2026 no logra impulsar el consumo en Rosario

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Gastronomía: el Mundial 2026 no logra impulsar el consumo en Rosario

Un nene de 2 años recibió un disparo al quedar en medio de una balacera en barrio Tablada
Policiales

Un nene de 2 años recibió un disparo al quedar en medio de una balacera en barrio Tablada

Disparos al aire en un presunto intento de robo a un club de barrio Las Flores
Policiales

Disparos al aire en un presunto intento de robo a un club de barrio Las Flores

De Rosario al mundo: la huella global de los graduados de la UNR
La Ciudad

De Rosario al mundo: la huella global de los graduados de la UNR

El gurú rosarino del blue ve al dólar en $1.550: El colchón no es negocio
Economía

El "gurú" rosarino del blue ve al dólar en $1.550: "El colchón no es negocio"

El Quini 6 dejó un nuevo supermillonario, que se llevó $5.450.000.000
Información General

El Quini 6 dejó un nuevo supermillonario, que se llevó $5.450.000.000

Confirman que el cuerpo hallado en Serodino es de Gastón Montenegro
Policiales

Confirman que el cuerpo hallado en Serodino es de Gastón Montenegro

¿Cuál es la forma más barata y simple de calentar una casa sin gas en invierno?
Información General

¿Cuál es la forma más barata y simple de calentar una casa sin gas en invierno?

Tras el gesto de Messi, Sofi Martínez contó la charla privada que tuvo con Antonela Roccuzzo
Zoom

Tras el gesto de Messi, Sofi Martínez contó la charla privada que tuvo con Antonela Roccuzzo

El aeropuerto de Rosario pasó una prueba clave: recibió 34 vuelos desviados
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario pasó una prueba clave: recibió 34 vuelos desviados

Se destinarán casi $16.700 millones para reparar rutas del centro de la provincia
La Región

Se destinarán casi $16.700 millones para reparar rutas del centro de la provincia

Rosario bajo frío polar: cómo estará el tiempo en la primera semana de vacaciones
La Ciudad

Rosario bajo frío polar: cómo estará el tiempo en la primera semana de vacaciones

Preparan los avances en el tercer carril de la Autopista Rosario-Santa Fe
La Ciudad

Preparan los avances en el tercer carril de la Autopista Rosario-Santa Fe

El puente Rosario-Victoria recupera todas sus luces e incorpora tecnología led
La Ciudad

El puente Rosario-Victoria recupera todas sus luces e incorpora tecnología led

Rosario, una de las ciudades del país con más permisos de construcción otorgados 
La Ciudad

Rosario, una de las ciudades del país con más permisos de construcción otorgados 

Una taza diaria de café puede reducir el riesgo de enfermedades hepáticas
Salud

Una taza diaria de café puede reducir el riesgo de enfermedades hepáticas

Irán reclama venganza en los funerales del asesinado líder supremo
El Mundo

Irán reclama venganza en los funerales del asesinado líder supremo