Mundial de Georgia: Los Pumitas enfrentan a Inglaterra buscando el pase a semi

Este martes, desde las 8.30 Los Pumitas se miden con Inglaterra en la tercera fecha de la zona de grupos. Si ganan clasifican primeros en su zona

Juan Preumayr en acción. El medioscrum de Jockey Club Rosario volverá a ser titular en Los Pumitas. Foto. PRENSA UAR

Los Pumitas están ante un nuevo desafío en la Copa del Mundo M20, que empieza a definir los protagonistas de las instancias decisivas. Se define la fase de grupos y en esta tercera fecha del Mundial Juvenil, los dos mejores seleccionados de la zona C se enfrentan para determinar quién estará en semifinales.

Argentina e Inglaterra se medirán este martes 7 de julio, desde las 08:30 (hora argentina), en el Avchala Stadium de Tbilisi, Georgia. Argentinos e ingleses actualmente comparten la punta del Grupo C por lo que el ganador del cruce se quedará con la zona y el pase a las semifinales , mientras que el perdedor quedará en el segundo lugar y deberá jugar las semifinales por el quinto puesto. El partido podrá seguirse por Espn.

Fiel al axioma que dice que equipo que gana no se toca, el head coach argentino Nicolás Fernández Miranda repetirá los mismos 23 jugadores que golearon a Irlanda, esto es con el medioscrum de Jockey Club Juan Preumayr y el centro del Club Los Caranchos, Benjamín Ordiz, en la formación titular y el pilar de Atlético del Rosario, Federico Narváez en el banco de relevos.

En consecuencia, Los Pumitas alistarán a Benjamín Farías Cerioni, Manuel Cuneo Camargo y Bautista Salinas Mallea; Joaquín Pascual Viale y Bautista Benavides; Tomás Dandé, Jerónimo Sorondo y Federico Torre; Juan Preumayr y Federico Serpa Laporte; Luciano Avaca, Benjamín Ordiz , Pedro Coll y Bautista Lescano; Simón Pfister.

Los suplentes en tanto serán: Nicolás Cambiasso, Fabrizio Cebron, Federico Narváez, Felipe Hygonenq, Basilio Cañas, Valentino Reggiardo, Manuel Giannantonio y Ramón Fernández Miranda.

El equipo de la Rosa

Inglaterra, en tanto, formará con Oliver Scola, Jimmy Staples y Ollie Streeter; Elliot Williams y Aiden Ainsworth-Cave; Tate Williams, Seb Kelly y Connor Treacey; Lucas Friday y Hugh Shields; Sam Winters, Will Knight, Nick Lilley y Tyler Offiah; James Pater.

Los relevos son Jerold Gorleku, Oliver Spencer, Sonny Tonga'uiha, Patrick Hogg, George Marsh, Jonny Weimann, Finn Keylock y George Pearson.

En las dos presentaciones anteriores, Los Pumitas lograron dos goleadas contundentes, frente a Estados Unidos por 78-14 y ante Irlanda por 62-40. De la misma forma llega Inglaterra, que superó al Trébol por 34-27 en el arranque del torneo y luego a Las Águilas por 68-40.

En los restantes partidos de la tercera fecha se medirán: Irlanda v. Estados Unidos, Nueva Zelanda v. Italia, Escocia v. Japón, Sudáfrica v. Gales, Francia v. Australia, Georgia v. España y Uruguay v. Fiji.

Lo que viene

Una vez finalizada la fase de grupos el torneo seguirá así: Los ganadores de cada grupo pasarán a las semifinales y luego los vencedores de las semifinales disputarán la final, y habrá un partido por el tercer puesto, mientras que los equipos que queden en segundo lugar competirán por los puestos del quinto al octavo. Los cuatro equipos que queden en tercer lugar competirán por los puestos del noveno al duodécimo, y los que queden en cuarto lugar competirán por los puestos del decimotercero al decimosexto. Esto significa que cada equipo jugará cinco partidos en el torneo.