Newell's quiere encontrar el camino, ahora con Ricardo Lunari al mando

Ricardo Lunari , con un breve interinato de siete partidos en 2014, no quiere estar de paso en Newell's . Newell's también debe encolumnarse en el mismo objetivo. Serán los resultados, siempre ellos, los que determinarán de aquí a fin de año qué pasará con el fútbol profesional en el Parque. Lo que parece claro es que deben cambiar muchas cosas.

¿Será de la mano de los habilidosos que fueron protagonistas de épocas gloriosas? Se verá. Y en esa caracterización se incluye al Mago Capria. Por lo pronto, esta tarde-noche empieza un camino que hoy es sinuoso a más no poder. Tigre , el de Sebastián Domínguez, otro campeón junto al flamante asesor deportivo, será el primer escollo.

Está más que bien que Lunari se lo haya tomado así. Con decisión. Nada de considerarse un técnico que llegó para dar una mano, aunque así sea. Aquel talentoso volante que vio la luz en primera en la era dorada del Loco Bielsa esperaba hace rato una chance así. Tiene ambición. Es lo que se precisa en estos momentos tormentosos. Alguien que no tema asumir las responsabilidades.

Newell's lo designó interino. Está claro. Casi como un pasante, a prueba. Lo sabe Lunari, lo aceptó. Se tiene la confianza suficiente como para satisfacer ese apoyo, hoy condicional. Quiere hacer huella como entrenador principal, además de la que dejó como jugador que le valdrá más tolerancia pero no mucho más.

Ricardo Lunari, mucho para perder y para ganar

La paciencia será poca en las tribunas del Coloso, más allá de que seguramente será recibido con aplausos. Pone de alguna manera en riesgo aquella buena consideración que de él se tiene. Tiene para perder, pero también mucho para ganar.

Y la dirigencia, ahora con Capria en lugar de cabeza de las decisiones, por ahora orejea. Le dio el mando a Lunari, como por otra parte el presidente Ignacio Astore le había prometido, pero si la cuestión tampoco funciona, gana tiempo para impactar con otro nombre de más experiencia.

Se podrá decir que el tiempo es poco, pero en realidad, la verdad es que Newell's no pelea el descenso, no peleará la Liga Profesional y solo le queda un leve atisbo de esperanza para entrar a la Copa Sudamericana. Tampoco es que está cerca.

Por eso tampoco deberá volverse loco. Más allá de la necesidad de triunfos, de cortar el lastre de una racha lacerante, por la ausencia de triunfos y de goles, apenas puede pensarse en mantener a flote el barco y llevarlo a aguas más calmas. La situación no se agravará, o no debería, mucho más de lo que ya está.

El foco en los jugadores de Newell's

Es más. Más allá de la expectativa que puede transformarse en impulso sobre estas ganas que mostró Lunari, ya la cuestión pasa a enfocarse mucho en los jugadores. Esos mismos que, al menos en actitud, deben parecerse al que le salvó las papas y alargó el ciclo Méndez en el Monumental, y nada al que se arrastró en La Paternal ante Argentinos Juniors.

De lo contrario, si no suben la vara, si no empiezan a dar el piné, ya se podría concluir con total certeza que fue malo el último mercado que llevaron adelante los renunciantes Ariel Michaloutsos y Sebastián Méndez. Preguntarse además qué sentido tiene que ante un mal proceso no solo deba irse el técnico sino el mánager, asesor deportivo, gerente o como se llame, será material para otro análisis.

Ahora, más que a Lunari, les toca a los futbolistas leprosos dar la cara. Y eso, además de a la mencionada actitud que debe ser innegociable, debe adosarle lo que ya dijo el DT interino que quiere ser oficial. "Newell's no debe ganar de cualquier manera, sino jugando al fútbol". Quizás hoy pida demasiado, pero esto es fútbol, todo puede pasar.

La banca que tuvo Domínguez en Tigre

Newell's juega en casa ante uno de los peores equipos de la temporada, que pelea por no descender. Pero la dirigencia de Tigre bancó a Sebastián Domínguez ante una larga seguidilla de resultados negativos, asumió las presiones y ahora empezó a dar señales de esperanza, con cuatro partidos sin derrotas.

Sigue muy necesitado, vendrá por puntos, pero el que también fue campeón en el Parque, junto al Mago Capria, parece que es de la línea Lunari: le importa el cómo y por eso se ve, pese a las limitaciones, un equipo que intenta jugar.

Así las cosas. Lunari marca un fin y un principio. Y tratará de que el derrotero se aleje de todo lo vivido en el año. Newell's lo precisa como el agua.