Alivio para Newell's: perdió Aldosivi y el rojinegro no tiene la soga al cuello con el descenso

El Tiburón marplatense, que está descendiendo, cayó ante Racing en un partido con polémicas y no logró ponerse a tres puntos de la Lepra en la tabla acumulada

Aldosivi luchó pero cayó ante Racing. Para Newell's fue una bocanada de oxígeno.

En un partido caliente y con jugadas polémicas determinantes, Racing le ganó 1 a 0 a Aldosivi y así el equipo de Gustavo Costas le dio una mano enorme a Newell's para que el rojinegro no quede comprometido con el riesgo de descenso por tabla acumulada de puntos.

El equipo marplatense se quedó en 24 puntos, siendo el equipo que hoy desciende en la tabla anual. Newell's tiene 30 unidades antes de jugar este viernes por la noche ante Argentinos en La Paternal.

Un triunfo del Tiburón hubiese sido una gran complicación para los leprosos ya que hubieran iniciado el partido contra el Bicho a sólo tres puntos del descenso. Pero por suerte para los de Fabbiani, Racing logró sacar adelante el partido y dejó con las manos vacías al equipo marplatense.

A los 34 minutos, el árbitro Sebastián Zunino fue al VAR y resolvió convalidar un penal para la Academia . Fue por una mano del jugador Fernando Román. Todo Aldosivi, con su entrenador Guillermo Farré a la cabeza, protestó de manera enfática por el fallo arbitral.

Tras la revisión de VAR, el delantero Luciano Vietto la picó en el penal y puso el 1 a 0, a los 41 minutos del primer tiempo, para complicarle más la vida a Aldosivi.

Y a los 42 minutos, todo Aldosivi reclamó penal por una mano separada del cuerpo de Di Césare, pero el VAR no advirtió al juez y todo siguió igual.

En el complemento, a los 20', casi empata Aldosivi con un tremendo cabezazo de Tobías Cervera, que manoteó el arquero Facundo Cambeses.

Al final Aldosivi fue con todo lo que tuvo, pero perdió y Newell's respiró más aliviado.