Las debilidades de Newell's volvieron a exponerse en el arco de Juan Espínola

El arquero paraguayo cometió un error en el gol con el que Argentinos Juniors se lo dio vuelta a la Lepra, como antes pasó con Atlético Tucumán y Belgrano

Espínola pone los puños al centro desde la derecha pero falla y se la dejará en la cabeza. Es el 2 a 1 de Argentinos Juniors a Newell's.

En Newell's nada anda bien y encima el arquero tampoco ofrece seguridades. Juan Espínola viene fallando seguido en goles clave y en la noche de La Paternal cometió un error que le dio a Argentinos Juniors la ventaja luego de que el equipo del Ogro Fabbiani empezara ganando.

Espínola se unió al grupo en Buenos Aires, luego de una gira por Asia de muchas horas de vuelo con la selección de Paraguay , en donde no jugó en los amistosos ante Japón en Osaka y frente a Corea del Sur en Seúl.

Si bien volvió a ocupar el arco que ante Tigre estuvo en manos de Williams Barlasina , falló decididamente para favorecer el gol rival, como pasó ante Belgrano en Córdoba por el torneo Clausura o con Atlético Tucumán en Copa Argentina . Esta vez fue para que el Bicho marque el segundo y dé vuelta la historia en La Paternal.

Todo pasó a los 24' del primer tiempo, apenas cuatro minutos después de que Porcel empatara con una media vuelta dentro del área en la que no tuvo nada que hacer.

ARGENTINOS LO DIO VUELTA EN UNA RÁFAGA Error en la salida de Espínola y Erik Godoy aprovechó para el 2-1 sobre Newell's

En ese instante, llegó un córner desde la derecha del ataque local, Espínola hizo un gesto como que no veía la pelota y en los hechos tuvo una floja reacción, mandando como pudo la pelota hacia atrás y dejándosela en la cabeza a Erik Godoy para que de cabeza marcara el segundo.

Las otras macanas de Juan Espínola

Espínola venía de mandarse una macana importante ante Belgrano, cuando después de que le anularan un penal por offside, Espínola sacó mal y se la dejó en los pies de González Metilli. El volante se la tiró de emboquillada y el arquero se pasó de largo para sacarla, iniciando lo que sería el triunfo del Pirata por 3 a 0.

Antes, en un triunfo de Newell's en los octavos de final de la Copa Argentina, por 3 a 2 a Atlético Tucumán, también falló y casi cuesta carísimo. Fue también en un córner desde la derecha donde pifió en sacarla y, por atrás, el Decano marcó el 2 a 1 a través de Mateo Coronel.