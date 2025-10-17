Newell's recibió una buena noticia: levantaron la prohibición para incorporar jugadores

A horas de la presentación de Newell's frente a Argentinos Juniors en La Paternal, el club del Parque recibió una notificación de la Fifa, con fecha de este viernes 17 de octubre, en el que se informa que se levanta la inhibición que le impedía realizar incorporaciones por tres mercado de pases.
La sanción que pesaba sobre Newell's se aplicó a partir de un reclamo de Liverpool de Montevideo de una deuda por la compra del pase del delantero Juan Ignacio Ramírez.
La notificación de la Fifa, titulada "cierre del procedimiento", precisa que la Fifa recibió "la correspondencia presentada por el Liverpool Fútbol Club (el acreedor)".
"De la correspondencia mencionada, tomamos nota de que el acreedor ha llegado a un acuerdo con el CA Newell's Old Boys (el demandado)", añade.
"Les informamos que el presente procedimiento contra el demandado queda cerrado y se ha levantado definitivamente su prohibición de inscribir nuevos jugadores", continúa la nota. Este escrito lleva la firma de Américo Espallargas, jefe de Disciplina de la Fifa.
De Newell's a Chile y Brasil
Ramírez se incorporó a Newell's en 2024, a partir de la compra del 80% del pase, que pertenecía en partes iguales a Nacional y Liverpool. Tuvo un buen comienzo en la Lepra, pero se fue apagando.
Newell's lo prestó primero a Everton de Chile y luego a Sport Recife de Brasil, hasta junio de 2026.
El atacante uruguayo tiene contrato con Newell's hasta diciembre de 2027.
La resolución de este conflicto le permitirá a la nueva comisión directiva afrontar el primer mercado de pases sin ninguna traba.