Newell's recibió una buena noticia: levantaron la prohibición para incorporar jugadores

La Fifa dejó sin efecto la inhibición que pesaba sobre el club del Parque por los próximos tres mercados, a raíz de una deuda por la compra del Colo Ramírez

Newell's solucionó el conflicto por la compra del Colo Ramírez.

A horas de la presentación de Newell's frente a Argentinos Juniors en La Paternal, el club del Parque recibió una notificación de la Fifa , con fecha de este viernes 17 de octubre, en el que se informa que se levanta la inhibición que le impedía realizar incorporaciones por tres mercado de pases .

La sanción que pesaba sobre Newell's se aplicó a partir de un reclamo de Liverpool de Montevideo de una deuda por la compra del pase del delantero Juan Ignacio Ramírez .

La notificación de la Fifa, titulada "cierre del procedimiento" , precisa que la Fifa recibió "la correspondencia presentada por el Liverpool Fútbol Club (el acreedor)".

"De la correspondencia mencionada, tomamos nota de que el acreedor ha llegado a un acuerdo con el CA Newell's Old Boys (el demandado)", añade.

"Les informamos que el presente procedimiento contra el demandado queda cerrado y se ha levantado definitivamente su prohibición de inscribir nuevos jugadores", continúa la nota. Este escrito lleva la firma de Américo Espallargas, jefe de Disciplina de la Fifa.

De Newell's a Chile y Brasil

Ramírez se incorporó a Newell's en 2024, a partir de la compra del 80% del pase, que pertenecía en partes iguales a Nacional y Liverpool. Tuvo un buen comienzo en la Lepra, pero se fue apagando.

Newell's lo prestó primero a Everton de Chile y luego a Sport Recife de Brasil, hasta junio de 2026.

El atacante uruguayo tiene contrato con Newell's hasta diciembre de 2027.

La resolución de este conflicto le permitirá a la nueva comisión directiva afrontar el primer mercado de pases sin ninguna traba.