Newell's necesita un triunfo que lo haga reaccionar y lo saque de terapia intensiva

Para no seguir profundizando los síntomas de su crisis, Newell's recibe a las 17.45 a Gimnasia de Mendoza, un rival directo en un auténtico duelo de seis puntos

Tras la goleada sufrida en Lanús, Newell's podría aparecer con una gran cantidad de cambios para forjar una reacción que no aparece y se dilata.

Newell's debe salir de su estado de inmovilización y desconcierto. Está obligado a tratar de liberarse de sus ataduras y superar esta instancia de confusión, para ponerle un freno de manera definitiva a esta caída libre que lo dejó muy rápido en el fondo de todas las tablas y remando contra la corriente.

En ese escenario de tensiones internas, envuelto y condicionado por sus propias obligaciones y urgencias, esta tarde, a las 17.45, irá por su primera victoria en el Apertura, en el choque ante Gimnasia de Mendoza en el Coloso Marcelo Bielsa , por la 12ª fecha del torneo.

El conjunto leproso necesita quitarse el respirador artificial. Tiene que recuperar signos vitales para poder levantar de una vez por todas la cabeza y empezar a caminar por sus propios medios.

Newell's precisa enterrar recuerdos recientes

Y, también, para enterrar rápidamente la paupérrima presentación en el tremendo traspié que sufrió con el durísimo 5-0 en la visita a Lanús, donde no mostró señales de amor propio ni rebeldía. Lo golearon, lo bailaron y ni siquiera le sacaron una tarjeta amarilla. Todo un crudo resumen, con extraordinario poder de síntesis, de esta preocupante situación.

Este marco revela el altísimo nivel de necesidades que atraviesa el equipo de Frank Kudelka y la importancia que adquiere ahora una cosecha gruesa. Si gana, en su estadio y ante su gente, conseguirá algo inédito en el parque Independencia en todo el año, y además esa recompensa puede llegar a significar seis puntos, ya que es un adversario que pelea la misma lucha en la que está empantanado y hundido este Newell’s.

Será un choque de gran relevancia contra un rival directo, un adversario que este año ascendió a la primera división y está cursando tiempos de adaptación.

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A Newell's sólo le sirve el triunfo

La búsqueda de un triunfo se eleva de condición y pasa a ser algo de carácter prioritario en la apuesta rojinegra para este compromiso, para esta oportunidad. El objetivo, por su contexto, se llenó de urgencias que mal aconsejan y condicionan esta realidad que aturde, atormenta y no le permite construir las primeras huellas en el camino en esta temporada que hasta ahora fue muy esquiva para la suerte leprosa.

Hasta ahora todos fueron intentos y pasos fallidos, y la dolorosa derrota en Lanús dejó muy expuestos a todos los futbolistas y, por eso, ninguno está confirmado de cara al encuentro con los mendocinos, ninguno pudo salvarse de esa puesta en escena vergonzosa, una de las peores que se recuerden en la memoria colectiva del hincha rojinegra.

Este Newell’s arrastra pesadas cargas desde muy temprano. Por su impericia, nunca encontró la receta para hacer arrancar un nuevo proceso futbolístico y dirigencial. Y requiere de un mecanismo de intervención que lo haga reaccionar y regresarlos a los carriles apuntados inicialmente.

Sin triunfos, si no suma en serio, todo lo otro empieza a acercarse a una peligrosa cornisa de riegos que empiezan a asomar. Ya no tiene márgenes de acción y maniobra. En 10 partidos no pudo ni obtener una victoria y rifó su crédito muy rápidamente.

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Tres que pueden volver en Newell's

Lo único positivo en esta previa es que el cuerpo técnico rojinegro puede contar con los retornos de Facundo Guch, Matías Cóccaro y Michael Hoyos, quienes venían con lesiones por las que no pudieron estar disponibles en la jornada anterior.

Si Kudelka aplica cirugía mayor, como amerita el momento, podrían aparecer 5 o más cambios. En ese marco, podrían saltar a la alineación inicial Armando Méndez, Bruno Cabrera, Oscar Salomón, Guch y Walter Núñez. Y Cóccaro, que viene de una molestia más complicada, podría ir al banco para no apurarlo más de lo necesario.

Los que podrían salir serían Martín Ortega, Saúl Salcedo, Nicolás Goitea, David Sotelo y Luciano Herrrera. Aunque no se descartan más movimientos en el once de arranque. Nada puede dejarse de lado.

Es la hora señalada y no pueden surgir más postergaciones. Newell’s debe ir con todo por lo que más necesita: un triunfo que lo rescate de este estado de crisis permanente.

Posibles formaciones

Newell's

W. Barlasina; A. Méndez, B. Cabrera, O. Salomón (o Goitea), y M. Luciano; Regiardo y R. Herrera; W. Mazzantti, F. Guch y W. Nuñez; J.I. Ramírez (o Cóccaro)

DT: Frank Kudelka

Gimnasia (M)

C. Rigamonti; L. Cáceres, D. Mondino, E. Muñoz, y F. Saavedra; U. Sánchez, F. Antonini , N. Linares y F. Lencioni; S. Rodríguez y A. Módica

DT: Ariel Broggi

Hora y TV: 17.45 - ESPN Premium

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa

Árbitro: Sebastián Zunino