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Newell's mereció más, pero regresa con una derrota dolorosa ante un competidor directo

La Lepra contó con la mayor cantidad de ocasiones y las desperdició. Sigue en clasificación, pero la derrota ante Gimnasia de Mendoza lo bajó a la 8ª posición

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

12 de octubre 2026 · 20:46hs
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Solari pide perdón a los hinchas de Gimnasia de Mendoza

Virginia Benedetto

Solari pide perdón a los hinchas de Gimnasia de Mendoza, pero luego sería anulado. Newell's no consiguió puntos.

Es una lástima la derrota que sufrió Newell's en Mendoza. Si se trata de una cuestión de merecimientos, fue mejor que Gimnasia de Mendoza. No lo avasalló, pero creó las jugadas de mayor peligro. Se quedó sin nada por un golazo de Agustín Módica. No mucho más que eso, para una caída que duele. Porque era un rival directo, que tenía el mismo puntaje que el equipo de Frank Kudelka, que ahora sigue en puesto de clasificación pero en la 8ª posición.

La fricción, las interrupciones frecuentes y las protestas constantes al árbitro Robledo fueron la composición de un trámite ordinario durante una parte del primer tiempo. La imprecisión de Newell’s conspiró durante un buen rato con la concepción de algo productivo. El conjunto de Darío Franco tampoco elaboró nada provechoso. La impericia de ambos compuso en el principio un desarrollo feo y lejos de los arcos.

De la única del Lobo a las de Solari

Desde el tiro libre de Vargas que pasó cerca del primer palo de Reinatti a los 2’ hubo que esperar hasta los 17’ para otra aproximación riesgosa. Una oportunidad muy clara que fue favorable para Newell’s. Mazzantti la metió en cortada al área local, Solari se la picó a Rigamonti y el tiro cruzó por delante del arco. Ya llegarían más de la Lepra.

La defensa de Gimnasia no brindaba seguridad. Pero la Lepra no terminaba de encontrar claridad en ataque. Siempre había una mala cesión que conspiraba con cada avance. Pero la visita comenzó a mejorar la imagen a partir de los 25’.

En ese minuto, Regiardo capturó una fallida salida del local, Cóccaro combinó con Guch y Solari remató para el gol de la apertura. Pero le faltó convicción en el tiro y Mondino alcanzó a barrer.

>>Leer más: El gol de Santiago Solari que pudo cambiar todo para Newell's pero fue anulado por vía del VAR

Fue una jugada en particular, pero el principio de un cambio. La Lepra manejó mayor tiempo la pelota. Buscó progresar con cambios de frente para penetrar por afuera. El problema fue el de costumbre: le costó llegar al fondo y lanzar centros.

Esta mejoría en el funcionamiento tuvo el condimento del polémico gol anulado a Solari, quien ni bien convirtió pidió perdón por su pasado en el conjunto mendocino. Desde el VAR, Héctor Paletta llamó a Robledo a mirar el monitor y el juez interpretó posición adelantada del delantero.

Más Newell's en el complemento y golazo rival

En el balance de la primera mitad del partido, Newell’s dispuso de las ocasiones de mayor peligro y tuvo una mayor iniciativa. Dio señales positivas para la segunda etapa.

Una vez que se reanudó el encuentro, el equipo de Frank Kudelka desplegó un fútbol vertical, incisivo por la banda derecha. Mazzantti envío un centro pasado y Solari se lo perdió con un zurdazo defectuoso. El propio Mazzantti desbordó y Cóccaro no alcanzó a conectar con justeza de frente al arco ante el cierre de Paredes.

>>Leer más: Newell's expone su racha invicta en Mendoza ante un rival directo por la clasificación

Newell’s tenía campo por donde atacar y lo hacía con profundidad. La sensación es que el partido se presentaba a favor. Pero Módica expuso su capacidad goleadora. Le giró a Cabrera y la clavó al ángulo desde afuera del área.

Mientras Newell’s desaprovechó sus situaciones, Gimnasia pasó a ganarlo con un gol por el que había hecho poco.

Después del grito de Módica

Esta conquista afectó a los dirigidos por Kudelka. Ya no tuvo espacios por donde atacar y le costó asociarse. El entrenador puso a Gómez Mattar y Soñora para mejorar la distribución y creación. Pero no le fue fácil, aunque tuvo voluntad para buscar el empate. Rodrigo Herrera llevó la bandera del empuje. Cortó y fue hacia adelante.

Para los últimos 15’, Kudelka puso al Colo Ramírez. La Lepra se quedó con dos nueve en la cancha, en procura de tener mayor peso adelante. Y al Colo le anularían bien el empate apenas ingresó por picar en off side.

Ortega ensayó un derechazo desde afuera que pasó por sobre el travesaño y Gómez Mattar pateó al medio donde estaba Rigamonti. Newell's no se entregaba.

Mazzantti continúo intentando penetrar por afuera, pero no hubo caso. El empate nunca llegó. Una pena. Sin un desempeño virtuoso, Newell's fue más y lo perdió por la falta de contundencia frente al arco y por un golazo fuera de contexto.

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