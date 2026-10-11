La Capital | Ovación | Newell's

Un gran recibimiento para el plantel de Newell's en su llegada a Mendoza

El equipo de Frank Kudelka ya está en Mendoza, donde este lunes enfrentará a Gimnasia en un partido clave para la clasificación. Los hinchas, al pie del cañón.

11 de octubre 2026 · 21:34hs
Google Seguir a La Capital en Google
Martín Ortega saluda a los hinchas de Newells

CANOB

Martín Ortega saluda a los hinchas de Newell's, que esperó al plantel de Frank Kudelka en el hotel de Mendoza.
Facundo Guch se prestó a las fotos.

CANOB

Facundo Guch se prestó a las fotos.
El colorido de los hinchas de Newells.

CANOB

El colorido de los hinchas de Newell's.

Newell's viajó en la tarde de este domingo rumbo a Mendoza, donde este lunes enfrentará a Gimnasia y Esgrima, y fue recibido por una gran cantidad de hinchas en la puerta del hotel donde se hospedó. Una muestra enorme de respaldo para el equipo de Frank Kudelka, que viene creciendo en los últimos tiempos.

El plantel de Kudelka viajó desde el aeropuerto Islas Malvinas y arribó una hora y media después a Mendoza. En total fueron 25 los jugadores que emprendieron el viaje y dos de ellos se quedarán afuera de los 23 que saldrán a la cancha de Gimnasia.

Una vez arribados al hotel, un gran número de simpatizantes rodeó a los jugadores, que gustosos se prestaron a fotos, saludos y autógrafos.

Entre los citados no estuvo el lesionado Lautaro Giannetti, como tampoco de nuevo Gabriel Arias, por lo que lo reemplazó el pibe Sciarini. En tanto, el recuperado Alejo Montero fue de nuevo parte de la delegación.

Kudelka deberá decidir el reemplazo de Giannetti y todo parece indicar que volverá a optar por Bruno Cabrera.

>>Leer más: La receta de Newell's para Mendoza: defensa sólida y tiempo y cabeza para atacar

El probable leproso será con Josué Reinatti; Martín Ortega, Bruno Cabrera, Lucas Carrizo y Jerónimo Russo; Luca Regiardo y Jerónimo Gömez Mattar o Rodrigo Herrera; Walter Mazzantti, Facundo Guch y Santiago Solari; Matías Cóccaro.

Los que viajaron en Ndewell's

Noticias relacionadas
Walter Mazzantti es trabado por Paredes durante el partido que Newell’s le ganó a Gimnasia en el Apertura. 

La receta de Newell's para Mendoza: defensa sólida y tiempo y cabeza para atacar

Funes Mori forcejea con un rival en el duelo entre Estudiantes y Central Córdoba. El 2 a 2 favoreció a Newells.

Beneficio para Newell's: Estudiantes empató en Santiago del Estero

Santiago Solari, hoy en Newells señaló un gol que no olvida, el 2 a 0 ante Indepeniente Rivadavia.

El motivo por el que Santiago Solari será bien recibido en el viaje de Newell's

Newell’s ganó 1 a 0 a Gimnasia de Mendoza en el Coloso, con gol a los 85’ de Walter Mazzantti, en su debut con la casaca rojinegra.

Newell's vuelve a medirse con el que comenzó su salto de impulso y levantada

Ver comentarios

Las más leídas

Para desalentar la venta de chapas, proponen otra categoría de choferes de taxi

Para desalentar la venta de chapas, proponen otra categoría de choferes de taxi

En vivo: Central fue un show de goles y se floreó ante Independiente Rivadavia

En vivo: Central fue un show de goles y se floreó ante Independiente Rivadavia

Central regresa al Gigante con el nuevo título y ya busca quedar a tiro de otro

Central regresa al Gigante con el nuevo título y ya busca quedar a tiro de otro

Tiroteo en Alvear: un joven fue asesinado a balazos y otros dos resultaron heridos

Tiroteo en Alvear: un joven fue asesinado a balazos y otros dos resultaron heridos

Lo último

Otra vez atentaron con un misil contra el aeropuerto de la capital de Arabia Saudita

Otra vez atentaron con un misil contra el aeropuerto de la capital de Arabia Saudita

El tiempo en Rosario: el lunes arrancaría con lluvias y seguiría nublado

El tiempo en Rosario: el lunes arrancaría con lluvias y seguiría nublado

Hubo dos ganadores en el Quini 6: uno es santafesino y se lleva $2.650 millones

Hubo dos ganadores en el Quini 6: uno es santafesino y se lleva $2.650 millones

Triunfo gigante: Central ganó un partido clave y lo hizo revoleando el poncho y a puro gol

Metió un aplastante 5-0 sobre Independiente Rivadavia para soñar más que nunca con la tabla anual. Fue el mejor partido en el ciclo de Almirón
Triunfo gigante: Central ganó un partido clave y lo hizo revoleando el poncho y a puro gol

Por Elbio Evangeliste
Un joven de Pergamino murió en un brutal accidente de tránsito en Punta Cana
Información General

Un joven de Pergamino murió en un brutal accidente de tránsito en Punta Cana

Motoqueros denuncian la compra de Pedidos Ya por Uber: Afectará a los repartidores
La Ciudad

Motoqueros denuncian la compra de Pedidos Ya por Uber: "Afectará a los repartidores"

Hubo dos ganadores en el Quini 6: uno es santafesino y se lleva $2.650 millones
Información General

Hubo dos ganadores en el Quini 6: uno es santafesino y se lleva $2.650 millones

Tiroteo en Alvear: un joven fue asesinado a balazos y otros dos resultaron heridos
Policiales

Tiroteo en Alvear: un joven fue asesinado a balazos y otros dos resultaron heridos

El Papa será operado de un nódulo pulmonar a un mes de su visita a Argentina
Información General

El Papa será operado de un nódulo pulmonar a un mes de su visita a Argentina

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Para desalentar la venta de chapas, proponen otra categoría de choferes de taxi

Para desalentar la venta de chapas, proponen otra categoría de choferes de taxi

En vivo: Central fue un show de goles y se floreó ante Independiente Rivadavia

En vivo: Central fue un show de goles y se floreó ante Independiente Rivadavia

Central regresa al Gigante con el nuevo título y ya busca quedar a tiro de otro

Central regresa al Gigante con el nuevo título y ya busca quedar a tiro de otro

Tiroteo en Alvear: un joven fue asesinado a balazos y otros dos resultaron heridos

Tiroteo en Alvear: un joven fue asesinado a balazos y otros dos resultaron heridos

Un joven de Pergamino murió en un brutal accidente de tránsito en Punta Cana

Un joven de Pergamino murió en un brutal accidente de tránsito en Punta Cana

Ovación
Central fue el gran ganador de la fecha en la pelea por la tabla anual
Ovación

Central fue el gran ganador de la fecha en la pelea por la tabla anual

Central fue el gran ganador de la fecha en la pelea por la tabla anual

Central fue el gran ganador de la fecha en la pelea por la tabla anual

De un extremo a otro, el pasado une a Newells y el Lobo mendocino

De un extremo a otro, el pasado une a Newell's y el Lobo mendocino

Tarde redonda para Central: desde la locura de Di María hasta los goles de los 9

Tarde redonda para Central: desde la locura de Di María hasta los goles de los 9

Policiales
Dos detenidos por el crimen de una mujer en barrio Tablada
Policiales

Dos detenidos por el crimen de una mujer en barrio Tablada

Tiroteo en Alvear: un joven fue asesinado a balazos y otros dos resultaron heridos

Tiroteo en Alvear: un joven fue asesinado a balazos y otros dos resultaron heridos

Perpetua por la muerte de un hombre abusado en pleno microcentro

Perpetua por la muerte de un hombre abusado en pleno microcentro

Una pelea cerca de un boliche del centro terminó con un joven baleado

Una pelea cerca de un boliche del centro terminó con un joven baleado

La Ciudad
El tiempo en Rosario: el lunes arrancaría con lluvias y seguiría nublado
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el lunes arrancaría con lluvias y seguiría nublado

Motoqueros denuncian la compra de Pedidos Ya por Uber: Afectará a los repartidores

Motoqueros denuncian la compra de Pedidos Ya por Uber: "Afectará a los repartidores"

Murió Ana Viglione, exjefa de la Policía de Santa Fe y funcionaria de Seguridad

Murió Ana Viglione, exjefa de la Policía de Santa Fe y funcionaria de Seguridad

Cada vez menos baldíos en Rosario: casi no hay terrenos ociosos en el ejido urbano

Cada vez menos baldíos en Rosario: casi no hay terrenos ociosos en el ejido urbano

El motivo por el que Santiago Solari será bien recibido en el viaje de Newells

Por Rodolfo Parody
Ovación

El motivo por el que Santiago Solari será bien recibido en el viaje de Newell's

¿Qué pasó con el aguará guazú perseguido por la policía rosarina?
La Ciudad

¿Qué pasó con el aguará guazú perseguido por la policía rosarina?

El economista al que más escucha Milei asegura que el dólar está atrasado
Política

El economista al que más escucha Milei asegura que el dólar está atrasado

Una pareja llevaba droga escondida por la ruta y los delató el seguro del auto
Policiales

Una pareja llevaba droga escondida por la ruta y los delató el seguro del auto

Rosario: confirman la aplicación del Régimen Penal a adolescentes de 14 y 15
La Ciudad

Rosario: confirman la aplicación del Régimen Penal a adolescentes de 14 y 15

El Papa rechazó la pena de muerte tras una ejecución fallida en Estados Unidos
Información general

El Papa rechazó la pena de muerte tras una ejecución fallida en Estados Unidos

Finde XXL: una agenda con más de 30 propuestas en toda la provincia
La Ciudad

Finde XXL: una agenda con más de 30 propuestas en toda la provincia

Detuvieron a una pareja por estafas con pasajes aéreos y paquetes de turismo
Policiales

Detuvieron a una pareja por estafas con pasajes aéreos y paquetes de turismo

Marcha Universitaria: docentes definieron un paro de 24 horas
La Ciudad

Marcha Universitaria: docentes definieron un paro de 24 horas

Se viene una jornada sobre autonomía y seguridad municipal
La Ciudad

Se viene una jornada sobre autonomía y seguridad municipal

Causa Rosario Motorsport: prisión preventiva por estafas para los dueños
Policiales

Causa Rosario Motorsport: prisión preventiva por estafas para los dueños

Apropiación de bebés en Rosario: piden que vaya a juicio una mujer de 87 años
La Ciudad

Apropiación de bebés en Rosario: piden que vaya a juicio una mujer de 87 años

Caso Ivana Garcilazo: declararon testigos que estuvieron con los acusados
Policiales

Caso Ivana Garcilazo: declararon testigos que estuvieron con los acusados

El peso del apellido, la pasión por la redonda y el clic para una nueva mirada

Por Luis Castro
Ovación

El peso del apellido, la pasión por la redonda y el clic para una nueva mirada

Abrió la muestra anual de fotoperiodismo: Rosario tiene cinco representantes
La ciudad

Abrió la muestra anual de fotoperiodismo: Rosario tiene cinco representantes