Un gran recibimiento para el plantel de Newell's en su llegada a Mendoza El equipo de Frank Kudelka ya está en Mendoza, donde este lunes enfrentará a Gimnasia en un partido clave para la clasificación. Los hinchas, al pie del cañón. 11 de octubre 2026 · 21:34hs

CANOB Martín Ortega saluda a los hinchas de Newell's, que esperó al plantel de Frank Kudelka en el hotel de Mendoza. CANOB Facundo Guch se prestó a las fotos. CANOB El colorido de los hinchas de Newell's.

Newell's viajó en la tarde de este domingo rumbo a Mendoza, donde este lunes enfrentará a Gimnasia y Esgrima, y fue recibido por una gran cantidad de hinchas en la puerta del hotel donde se hospedó. Una muestra enorme de respaldo para el equipo de Frank Kudelka, que viene creciendo en los últimos tiempos.

El plantel de Kudelka viajó desde el aeropuerto Islas Malvinas y arribó una hora y media después a Mendoza. En total fueron 25 los jugadores que emprendieron el viaje y dos de ellos se quedarán afuera de los 23 que saldrán a la cancha de Gimnasia.

Una vez arribados al hotel, un gran número de simpatizantes rodeó a los jugadores, que gustosos se prestaron a fotos, saludos y autógrafos.

Entre los citados no estuvo el lesionado Lautaro Giannetti, como tampoco de nuevo Gabriel Arias, por lo que lo reemplazó el pibe Sciarini. En tanto, el recuperado Alejo Montero fue de nuevo parte de la delegación.