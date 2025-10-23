La Capital | Ovación | Franco Colapinto

De la Fórmula 1 a las letras: Franco Colapinto lanzó dos libros autobiográficos

El piloto argentino comparte su historia en dos libros dirigidos a adultos y niños que ya están disponibles en preventa

23 de octubre 2025 · 13:02hs
Luego de la polémica que generó su desempeño en Estados Unidos, en el que superó con autoridad a su compañero de equipo Pierre Gasly mientras el francés tenía dificultades con su Alpine, el piloto argentino Franco Colapinto anunció que apostará por otro rubro: la escritura.

Tras irrumpir el año pasado en la Fórmula 1 y convertirse rápidamente en uno de los deportistas más queridos por los argentinos, Colapinto se propone contar su historia en formato escrito. Ahora bien, no lo hará con un solo libro, sino con el lanzamiento de dos: uno dirigido al público adulto y otro en versión infantil.

La preventa de ambos libros comenzó el 23 de octubre a través de MercadoLibre y estarán disponible en librerías desde el 1 de noviembre.

Los libros de Franco Colapinto

Franco Colapinto, el piloto argentino que se destacó en la Fórmula 1, lanzará dos libros donde compartirá su camino y motivación.

El primero, “Soy Franco: la carrera empieza con un sueño”, está dirigido a adultos y narra su ascenso a la fama junto a consejos para alcanzar metas. El segundo libro, “Nací para correr”, está pensado para niños y adaptará su historia y motivación a un público más joven, con un mensaje inspirador sobre seguir los sueños desde pequeños.

En el libro, el piloto explica: “Lo primero es tener un sueño. El mío siempre fue tan fuerte, tan claro, tan determinante. Dicen que yo mostré algo innato desde muy chico: pasión y convicción”.

Sobre la experiencia de escribirlo, Colapinto confirmó que, aunque antes solo pensaba en correr y en su sueño de llegar a la Fórmula 1, ahora reconoce que su historia puede servir a otros. “Para mí es un honor enorme. La gente se interesa mucho en mí, y creo que un libro, contado en primera persona y en profundidad, es algo muy especial. Ojalá que les guste, es algo totalmente diferente, algo nuevo”, dijo en diálogo con La Nación.

Cuánto cuestan los libros de Franco Colapinto

Ambos libros ya están en preventa a través de MercadoLibre. “Soy Franco” tiene un precio de $22.999, mientras que “Nací para correr” se consigue por $19.999. Además, quienes quieran adquirir los dos juntos pueden optar por el combo, que sale $42.998.

De la Fórmula 1 a las letras: Franco Colapinto lanzó dos libros autobiográficos

