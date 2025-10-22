La Capital | Ovación | Newell's

Newell's: Lucas Bernardi fue confirmado y ahora debe reconstruir el equipo, con bajas desde el inicio

La comisión directiva anunció la llegada del nuevo entrenador, que para el comienzo no contará con Banega y Regiardo, ambos suspendidos

22 de octubre 2025 · 06:10hs
Cristian Fabbiani acordó su desvinculación de Newell’s y el club lo anunció oficialmente el martes por la tarde en sus redes sociales. Instantes después confirmó que Lucas Bernardi “asumirá la conducción del plantel de forma momentánea”.

El nuevo entrenador conducirá al equipo en las tres últimas fechas del torneo Clausura, siendo la primera frente a Unión en el Coloso Marcelo Bielsa. Para este compromiso no contará con Ever Banega y Luca Regiardo, ambos suspendidos.

“El Club Atlético Newell’s Old Boys hace oficial la finalización del ciclo de Cristian Fabbiani como DT del primer equipo. Le agradecemos el trabajo realizado al frente del plantel”, publicó la entidad del Parque sobre la salida del Ogro, cuya desvinculación todavía se desconoce bajo que términos económicos se formalizó. Tenía contrato con la Lepra hasta diciembre de 2026.

Lucas Bernardi y los colaboradores

“El Club Atlético Newell’s Old Boys informa a sus socios, socias e hinchas que Lucas Bernardi asumirá la conducción del plantel de forma momentánea. El cuerpo técnico, que comenzará a trabajar a partir de este miércoles por la mañana, se encuentra conformado por los asistentes Dante Formica y Gustavo Arciprete, el preparador físico Nicolás Aiello y el entrenador de arqueros César Jaime”, fue la publicación posterior de la Lepra, en la que se anunció el sucesor de Fabbiani.

En los hechos, la partida de Fabbiani y el arribo de Bernardi ya estaban. Faltaban resolver cuestiones menores que bajo ningún punto de vista corrían riesgos de arruinar las negociacones.

Para la 14ª fecha, Bernardi no tendrá a Ever Banega, por la tarjeta roja que le mostraron la fecha pasada, y Luca Regiardo, que recibió la quinta tarjeta amarilla frente a Argentinos y tendrá que cumplir una fecha de suspensión. En el caso de Banega habrá que aguardar para conocer cuál es el castigo. En principio serían como mínimo dos partidos.

Los puestos vacantes del medio

Bernardi se quedó sin los dos cinco que jugaban con frecuencia con Fabbiani. Tiene para el mediocampo al uruguayo Martín Fernández Figueira y a Gaspar Iñíguez, que hasta ahora jugó muy poco. También a Valentino Acuña, que ya quedó liberado tras participar hasta este domingo con el seleccionado argentino sub-20 en el Mundial de Chile, en el que fue subcampeón. Falta conocer si le de darán algunos días de descanso antes de reincorporarse.

El entrenador puede recurrir a algún que otro juvenil que tuvo en la reserva para la conformación del equipo. A tener en cuenta: el esquema que acostumbró a usar en la reserva fue el 4-4-2.

