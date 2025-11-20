Newell's: empleados reclaman sueldos atrasados y piensan en una medida de fuerza

Información General
Javier Milei distinguió a Andrea Bocelli con la Orden de Mayo
Información General
La Nasa difundió imágenes detalladas del cometa que llega desde otra estrella
Policiales
El crimen en una barbería del barrio Las Flores irá a juicio: un vecino acusado
Policiales
Explotación de una menor: apresan a una pareja en allanamientos en el centro
Economía
La industria metalúrgica rosarina suma 32 meses en caída en un fin de año crítico
Información general
El Conicet cierra el año con un streaming de una exploración inédita
La Ciudad
Trenes Argentinos vende pasajes para el verano: los destinos desde Rosario
La Ciudad
Aprobaron la adjudicación del puente Rosario-Victoria a dos empresas locales
Policiales
Un imputado por matar en un asalto a un transportista de Pérez
Política
Caso $Libra: Paulón advierte que "el nombre de Karina se repite una y otra vez"
Política
Anuncian un nuevo cambio clave en la Corte Suprema de Santa Fe
Policiales
Facturación fantasma y fraude en la Policía: buscan arrepentidos para ir a juicio
La Ciudad
Aumentó la nafta en Rosario y el litro cuesta casi 2.000 pesos en algunas estaciones
Política
Deuda millonaria con la EPE pone en tensión a Villa Gobernador Gálvez
POLICIALES
Una mujer y un hombre heridos en dos balaceras en las zonas sur y oeste
La Ciudad
Fiesta de la gastronomía: llega a Rosario la décima Semana de la Cocina Italiana
POLICIALES
Balaceras del lunes: siguen detenidos ocho sospechosos por los tres ataques
Salud
Campaña inédita: en los colectivos de Rosario se informa sobre epilepsia
POLICIALES
Un hombre quedó preso por el crimen de su hermano en Villa Gobernador Gálvez
La Ciudad
Actividad náutica en expansión: buscan potenciar el crecimiento del remo local