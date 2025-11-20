Newell's: empleados reclaman sueldos atrasados y piensan en una medida de fuerza

Cerca de cincuenta trabajadores, con haberes de 1,5 millón de pesos, tienen un atraso de dos meses y "ninguno viene a dar la cara. Si no hay solución, la semana próxima nadie se presentará en Bella Vista"

Newell's se despidió del torneo después de un pésimo andar, con cambios de entrenadores, sufriendo por los puntos hasta último momento y a la víspera de las elecciones de diciembre todo es incertidumbre. A todo esto se le sumaron los importantes problemas económicos, no sólo con los jugadores sino también con los empleados que "hace dos meses no cobran" el sueldo y de continuar así la semana próxima no trabajarían. Claro que el impacto será menor porque las competencias llegan a su fin en las inferiores y poco impactará.

"Hace dos meses que no pagan y, encima, no viene nadie a dar la cara. Se entrenará estos días y la semana que viene si no hay una solución no se presentará nadie en Bella Vista", le confió una fuente Leprosa a Ovación dando a conocer el momento que atraviesan las casi cincuentas personas que esperan una solución al problema que están transitando.

Una de las grandes dificultades, según trascendió, es que no hay un receptor a los reclamos y al tema que mantiene con alta preocupación a los trabajadores, cuyos sueldos oscilan en alrededor de "1,5 millón de pesos".

Bella Vista

Amenaza de paro y acuerdo

Cabe recordar que la semana pasada hubo un acuerdo de trabajadores con empleados que habían amenazado con parar y que, como consecuencia de eso, no se jugara la última fecha ante Racing. Después de un acuerdo en el Ministerio de Trabajo se llegó a una solución con un adelanto y promesa de pago para los próximos días.

La diferencia con el reclamo de los empleados de Newell's es que están dentro del convenio de Atfa, mientras que los que amenazaron con una medida de fuerza la semana pasada son de Utedyc.