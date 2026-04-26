Newell's le pudo empatar a Instituto en el final con gol del Colo Ramírez

Newell’s se despidió de sus hinchas en este semestre jugando como local. La lepra igualó 1 a 1 ante Instituto, con el gol del Colo Ramírez.
Newell's igualó 1 a 1 ante Instituto en el Parque, en lo que fue la despedida del Apertura jugando como local.
Newell’s se despidió de sus hinchas en este semestre jugando como local. La lepra igualó 1 a 1 ante Instituto, con el gol del Colo Ramírez.
La intención era extender la buena racha desde la primera victoria conseguida de local (Gimnasia de Mendoza 1-0) y los dos triunfos fuera de Rosario (Central Córdoba de Santiago 3-1 y Unión 3-2), con un empate en el medio en el Parque (San Lorenzo 0-0). Pero con Instituto fue 1 a 1.
Perdía con gol en contra de Saúl Salcedo y empató el Colo Ramírez.
Final del partido: 1 -1.
34' empató Newell's con gol del Colo Ramírez.
15' gol en contra de Saúl Salcedo. Gana Instituto.
13' Gran tapada de Reinatti a Córdoba.
10' Lo tuvo Newell's con un cabezazo de Cóccaro.
Arrancó el segundo tiempo en el Coloso.
Terminó el primer tiempo 0-0.
Gran polémica: 38' había sido expulsado Agustín Masaccessi en Instituto por un golpe a Cóccaro, pero tras la revisión del VAR le cambió a tarjeta amarilla. El árbitro es Bruno Amiconi.
En media hora arrancó mejor Newell's con Guch, pero sin profundidad. Luego Instituto emparejó el trámite en un partido muy chato y casi sin ocasiones de gol. A los 28' una buena tapada de Reinatti a Córdoba.
Expulsado Kudelka
Comenzó el partido en el Coloso.