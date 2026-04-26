Newell's le pudo empatar a Instituto en el final con gol del Colo Ramírez

Newell's igualó 1 a 1 ante Instituto en el Parque, en lo que fue la despedida del Apertura jugando como local.

El Colo Ramírez anotó el empate de Newell's.

Newell’s se despidió de sus hinchas en este semestre jugando como local. La lepra igualó 1 a 1 ante Instituto, con el gol del Colo Ramírez.

La intención era extender la buena racha desde la primera victoria conseguida de local (Gimnasia de Mendoza 1-0) y los dos triunfos fuera de Rosario (Central Córdoba de Santiago 3-1 y Unión 3-2), con un empate en el medio en el Parque (San Lorenzo 0-0). Pero con Instituto fue 1 a 1.

Perdía con gol en contra de Saúl Salcedo y empató el Colo Ramírez.

Minuto a minuto de Newell's - Instituto

Final del partido: 1 -1.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2048526992983630250&partner=&hide_thread=false EN LA PRIMERA QUE TOCÓ, EL COLO RAMÍREZ PUSO EL 1-1 PARA NEWELL'S ANTE INSTITUTO #LPFxTNTSports



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34' empató Newell's con gol del Colo Ramírez.

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15' gol en contra de Saúl Salcedo. Gana Instituto.

13' Gran tapada de Reinatti a Córdoba.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2048521305188642959&partner=&hide_thread=false AH BUENO LA REACCIÓN DE ROFFO



El arquero de Instituto se había equivocado, pero después remendó todo con una enorme atajada.#LPFxTNTSports



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10' Lo tuvo Newell's con un cabezazo de Cóccaro.

Arrancó el segundo tiempo en el Coloso.

Terminó el primer tiempo 0-0.

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Amiconi había expulsado a Massaccesi por el golpe a Cóccaro, pero cambió la decisión tras mirar el VAR.#LPFxTNTSports



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Gran polémica: 38' había sido expulsado Agustín Masaccessi en Instituto por un golpe a Cóccaro, pero tras la revisión del VAR le cambió a tarjeta amarilla. El árbitro es Bruno Amiconi.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2048508579150254273&partner=&hide_thread=false REINATTI TAPÓ Y EVITÓ EL GOL DE CÓRDOBA PARA INSTITUTO VS. NEWELL'S #LPFxTNTSports



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En media hora arrancó mejor Newell's con Guch, pero sin profundidad. Luego Instituto emparejó el trámite en un partido muy chato y casi sin ocasiones de gol. A los 28' una buena tapada de Reinatti a Córdoba.

Expulsado Kudelka

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El árbitro Amiconi no anduvo con vueltas y echó a Kudelka ante su primera protesta en Newel's vs. Instituto. #LPFxTNTSports



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Comenzó el partido en el Coloso.