Newell's: Kudelka mete un sólo cambio para recibir a Vélez en el Coloso Newell's choca ante Vélez en el Coloso por la novena fecha del Clausura. Hay una sola variante respecto a los once del clásico 11 de septiembre 2026 · 16:16hs

El DT de Newell's, Frank Kudelka.

Newell's tiene el equipo confirmado para recibir esta tarde a Vélez en el Coloso, desde las 17, por la novena fecha del torneo Clausura. El rojinegro busca crecer como equipo y en todas las tablas. La lepra viene de empatar en el clásico ante Central 1 a a 1 en el Gigante de Arroyito.

Recostado en su racha positiva de local y con el apoyo incondicional de su gente en las tribunas, intentará seguir sumando puntos y consolidarse en zona de play-offs.

Después de dos choques en condición de visitante, donde hilvanó dos empates con Estudiantes, 0-0 en La Plata, y ante Central, 1-1 en el clásico en el Gigante de Arroyito, regresa al Parque para tratar de aprovechar esta senda positiva. En el Coloso antes había superado a Riestra y Banfield.

Así forma la Lepra #VamosNewells pic.twitter.com/uS4b1imfi3 — Newell’s Old Boys (@Newells) September 11, 2026 Los once titulares de Newell's Kudelka alistará a: Josué Reinatti; Martín Ortega, Lautaro Giannetti, Lucas Carrizo, Jerónimo Russo; Lucas Regiardo, Rodrigo Herrera; Water Mazzantti, Facundo Guch, Santiago Solari; y Matías Cóccaro.

Respecto al clásico no juega Franco Escobar e ingresa Jerónimo Russo.