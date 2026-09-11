Roldán: El compostaje vecinal ya permite proyectar grandes ahorros

Coordinada a través de la Subsecretaría de Medio Ambiente, se desarrolla actualmente como experiencia piloto y alcanza a 35 familias, integradas por 116 vecinos de la ciudad

De acuerdo con datos correspondientes a junio de 2026, el costo total de la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) en Roldán ascendió a $105 millones mensuales. En el sector donde se implementa el programa de compostaje, ese costo ronda los $1.044.000 por mes.

El programa de compostaje domiciliario “Mi Barrio Composta” , impulsado por la Municipalidad de Roldán junto con el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, comenzó a mostrar resultados concretos tanto en la reducción de residuos como en el ahorro de recursos destinados a su tratamiento.

La iniciativa, coordinada a través de la Subsecretaría de Medio Ambiente, se desarrolla actualmente como experiencia piloto y alcanza a 35 familias, integradas por 116 vecinos de la ciudad.

De acuerdo con datos correspondientes a junio de 2026, el costo total de la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) en Roldán ascendió a $105 millones mensuales . En el sector donde se implementa el programa de compostaje, ese costo ronda los $1.044.000 por mes.

Según las estimaciones realizadas por el municipio, la separación y transformación de residuos orgánicos en compost permitió reducir aproximadamente a la mitad el volumen de desechos enviados al sistema tradicional de recolección y disposición final. Traducido en términos económicos, el ahorro alcanzaría unos 500.000 pesos mensuales.

Los recursos generados a partir de esa reducción fueron reinvertidos en mejoras ambientales dentro del mismo barrio. Entre las acciones realizadas se encuentra la plantación de diez lapachos, incluyendo la compra de tutores, materiales de sujeción, protección contra hormigas y la mano de obra necesaria para asegurar el correcto desarrollo de los ejemplares.

El compromiso vecinal

Desde el municipio señalaron que la experiencia busca demostrar cómo pequeñas acciones cotidianas pueden tener impacto tanto en la gestión de residuos como en el cuidado del ambiente. Además, destacaron que la disminución de residuos orgánicos no solo reduce costos operativos, sino que también permite destinar recursos a nuevas intervenciones urbanas y ambientales.

A partir de los resultados obtenidos en esta primera etapa, el gobierno local evalúa continuar fortaleciendo el programa e incorporar a más vecinos a una iniciativa que combina educación ambiental, reducción de residuos y mejoras para el espacio público de la ciudad.

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