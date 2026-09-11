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UGR lanza el primer Doctorado en Ciencias de la Rehabilitación del país

La Universidad del Gran Rosario presenta su primer doctorado: modalidad 100% virtual, enfoque transdisciplinario e inscripciones abiertas desde mediados de septiembre

Redaccion Comercial

Por Redaccion Comercial

11 de septiembre 2026 · 17:08hs
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UGR lanza el primer Doctorado en Ciencias de la Rehabilitación del país

En una jornada cargada de emoción y valor académico, la Universidad del Gran Rosario (UGR) presentó oficialmente este martes 8 de julio el Doctorado en Ciencias de la Rehabilitación, el primer doctorado de la institución y una propuesta pionera en el sistema universitario nacional por sus características únicas y su modalidad 100% a distancia.

El acto de presentación tuvo lugar en la sede académica de calle Corrientes, en el centro de Rosario, y contó con una masiva convocatoria de directores de carrera, docentes e investigadores de las áreas de la salud y la rehabilitación.

Un salto epistemológico para la rehabilitación

Durante el encuentro, el Dr. José Luis Aguirre, director de la propuesta de posgrado y figura clave en la trayectoria institucional de la universidad, destacó la importancia conceptual y científica de esta oferta académica: "Este doctorado es una oportunidad de dar un salto epistemológico que ya comenzó: pensar la rehabilitación como un sistema complejo, diverso e integral. Es el territorio de la investigación para producir conocimiento nuevo que sirva para mejorar la calidad de vida de las personas y aliviar el sufrimiento humano", afirmó Aguirre. Asimismo, remarcó que la carrera se destaca por tres pilares sin precedentes en el país: "Su modalidad 100% a distancia, la concepción transdisciplinaria del proceso de rehabilitación y el reconocimiento explícito tanto de las trayectorias académicas como profesionales de los aspirantes, junto con la posibilidad de realizar tesis bajo modalidades novedosas como la compilación de artículos científicos".

Historia, consolidación e identidad institucional

Por su parte, el rector de la UGR, ing. Javier Macchi, repasó los orígenes del proyecto universitario y la persistencia institucional que permitió alcanzar este logro máximo en el nivel de posgrados: "Cuando empezamos a escribir el proyecto de nuestra universidad no teníamos docentes con posgrado en la disciplina; el kinesiólogo era visto casi como un masajista. Empezamos a construir acompañando a nuestros profesores en su formación, incentivando la investigación y superando las exigencias académicas hasta consolidar lo que somos hoy", recordó Macchi.

El rector subrayó además el carácter estratégico del proyecto en el ADN de la institución: "Esta carrera es el resultado de un camino planificado, de una apuesta constante a la formación continua de nuestros equipos y de una búsqueda permanente por dar respuesta a las necesidades formativas del país con estándares de excelencia".

Con la apertura de inscripciones prevista para mediados de septiembre, los profesionales interesados en postularse u obtener más información sobre el plan de estudios, requisitos de admisión y aranceles podrán consultar el sitio web oficial de la institución o comunicarse con la Secretaría de Posgrado de la UGR. Con esta nueva carrera, la Universidad del Gran Rosario reafirma su liderazgo académico en las ciencias de la salud y consolida su compromiso con la excelencia educativa, el desarrollo científico y la transformación social.

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