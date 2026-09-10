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Al final, el pibe Guch no se pierde ningún partido en Newell's

Tras algunas gestiones de la directiva, el volante ofensivo no fue citado formalmente para jugar los Suramericanos con la selección argentina

Aníbal Fucaraccio

Por Aníbal Fucaraccio

10 de septiembre 2026 · 20:47hs
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Guch se consolidó como uno de los titulares en Newells durante 2026

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

Guch se consolidó como uno de los titulares en Newell's durante 2026, con una participación destacada a lo largo de la temporada.

La semana rojinegra fue escenario de un agitado tira y afloje entre la cúpula de Newell's y la directiva de la AFA para tratar de no perder al mediocampista creativo Facundo Guch, quien iba a ser convocado por el entrenador Diego Placente para jugar los Suramericanos con la selección argentina.

Como eso iba a implicar perderse el próximo compromiso con Platense, por la 10ª fecha del torneo Clausura, generó en el universo rojinegro una postura de reacción, ya que entienden que Guch es un elemento clave y titular hoy en el conjunto leproso.

Por eso, al conocerse la lista oficial que se comunicó este jueves, como Guch no figuraba entre los nombres de esa lista, muchos en el Parque respiraron aliviados ya que el pibe no se perderá ningún partido.

Guch estaba incluido en la lista preliminar para disputar los Juegos Suramericanos, que serán en nuestra ciudad, del 12 al 26 de este mes.

>>Leer más: Newell's vuelve al Parque para mantener el sentido positivo de su sendero

Guch un jugador clave en Newell's

Este contrapunto se provocó porque Guch es un jugador clave que atraviesa un buen momento. Y la Lepra se juega cosas importantes en sus próximos compromisos. Entre esas, sumar para tratar de pasar de ronda, algo que nunca logró desde que se instaló este formato de torneos.

Por los Suramericanos, Argentina debe medirse con Paraguay (17/9), Uruguay (19/9), y Venezuela (21/9). Esta cuestión era de gran relevancia en Newell’s y se definió de manera favorable.

Esta competencia en particular contará con ocho selecciones divididas en dos grupos de cuatro equipos cada uno, que contarán exclusivamente con futbolistas menores de 19 años.

El grupo A estará compuesto por Colombia, Perú, Panamá y Chile. Y en el grupo B están Argentina, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

Los dos mejores equipos de cada zona avanzarán a las semifinales. Los ganadores disputarán la final el viernes 25 de septiembre.

Argentina debutará el jueves 17 de septiembre a las 10 ante Paraguay. Luego, el segundo partido del seleccionado será el sábado 19 de septiembre a las 14, frente a Uruguay. Y, por último, cerrará la fase de grupos el lunes 21, a las 14, ante Venezuela.

Todos los partidos del seleccionado se disputarán en el Coloso Marcelo Bielsa.

>>Leer más: Newell's vs. Vélez por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

La lista con sub-19

Los convocados de Argentina para los Juegos Suramericanos:

Demian Talavera (San Lorenzo), Máximo Leguizamón (Tigre), Santiago Silveira (Argentinos Juniors), Thiago Pérez (Huracán), Fernando Closter (Independiente), Matías Satas (Boca), Nicolás Marcipar (Barcelona – España), Joaquín Salas (Talleres), Leandro Olima (Atlético Tucumán), Bruno Galassi (Lazio – Italia), Facundo Carrizo (Argentinos Juniors), Santiago Espíndola (River), Franco Domínguez (Estudiantes de La Plata), Ramiro Tulián (Belgrano), Facundo Jainikoski (Argentinos Juniors), Ian Subiabre (Tigre), Uriel Ojeda (San Lorenzo) y Felipe Esquivel (River Plate).

>>Leer más: Newell's no quiere desprenderse: mira la segunda mitad entre los de arriba

La reserva sigue de capa caída

La reserva de Newell’s perdió 1-0 con Independiente Rivadavia, en un duelo que realizó en la ciudad deportiva del conjunto mendocino, y que fue parte de la fecha 8ª del torneo Proyección.

Con la presencia de Valentino Acuña, tampoco logró un resultado positivo. Así, el Rojinegro volvió a cosechar un traspié y quedó 15º en la zona B, con 6 puntos en 8 partidos. Vale recordar que, en esta división, los que clasifican a la siguiente instancia del campeonato son sólo los 4 primeros de cada grupo.

El Rojinegro formó con Francisco Sciarini; Gino Barrio (Joaquín Amadío), Valentín Rosso, Néstor Boretto (Felipe Calderone) y Renzo Mignacco (Sebastián Montero); Valentino Acuña, Kevin Gómez (Facundo Basualdo), y Tiago Grondona; Gino Altomonte, Ivo Pavicich, y Genaro Gastelli (Elián Sosa).

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