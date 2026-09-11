En vivo: Newell's busca extender la buena racha ante Vélez en el Coloso Recibe al exigente Vélez en el Coloso por la novena fecha del Clausura. Seguilo en vivo por La Capital 11 de septiembre 2026 · 16:55hs

El Zorro Cóccaro, autor del gol de Newell's en el empate con Central.

Newell's quiere seguir creciendo como equipo y en todas las tablas. En esta ocasión tendrá por delante un obstáculo de consideración que exigirá al máximo la apuesta rojinegra. Desde las 17 choca con Vélez, en el Coloso, un rival calificado que le planteará tener que apelar a un óptimo rendimiento para salir victorioso. Seguilo en vivo por La Capital.

Recostado en su racha positiva de local y con su gente en las tribunas, intentará seguir sumando puntos y consolidarse en zona de play-offs.

Después de dos choques en condición de visitante, donde hilvanó dos empates con Estudiantes, 0-0 en La Plata, y ante Central, 1-1 en el clásico en el Gigante de Arroyito, regresa al Parque para tratar de aprovechar este halo de complicidad que lo envuelve en este torneo. En el Coloso antes había superado a Riestra y Banfield.

En tanto, Vélez, un conjunto que siempre compite en todos los frentes que puede, llega como uno de los líderes de la zona A. Las estadísticas de Newell's y Vélez