Newell's hizo uso de la opción de compra y selló la continuidad de Luciano Herrera

Tal como se preveía, finalmente la dirigencia oficializó la adquisición del 80 por ciento del pase a Defensa y Justicia y el jugador firmó un contrato por tres temporadas

Luis Castro

Luis Castro

5 de enero 2026 · 09:43hs
Una de las principales metas de Newell's se concretó con el inicio del nuevo año: Luciano Herrera seguirá en el Parque. Después de intensas negociaciones, la dirigencia llegó a un acuerdo, logró hacer efectivo la adquisición de parte del pase y el jugador selló un nuevo vínculo por tres temporadas.

La nueva comisión directiva que tomó el mando a mediados de diciembre de 2025 llevó adelante arduas negociaciones con el fin de retener a uno de los futbolistas pretendidos por la dupla técnica Orsi-Gómez y con buen rendimiento desde que llegó a la entidad del Parque de la Independencia.

Si bien era sabido que Newell's le había adelantado a Defensa y Justicia que iba a hacer uso de la opción de compra del ochenta por ciento del pase tasado en un millón de dólares, recién en las últimas horas del domingo se anunció que Herrera es oficialmente jugador de la Lepra. "Newell’s Old Boys informó que alcanzó un acuerdo para que Luciano Herrera continúe vistiendo la camiseta Rojinegra durante las próximas tres temporadas. El futbolista firmó su nuevo contrato este domingo y extendió su vínculo con la institución hasta diciembre de 2028", anunció la entidad Leprosa a través de sus redes sociales.

>>Leer más: Newell's sumará a un zaguero santiagueño, de último paso por Huracán

De acuerdo a lo que había adelantado Ovación, el club indicó que "la operación incluyó la adquisición definitiva de los derechos federativos y del 80% de los derechos económicos del jugador" que había llegado a Newell's a comienzos de 2025 proveniente del Halcón y fue uno de los refuerzos con mejor rendimiento a lo largo de una temporada aciaga.

Espínola, en vidriera

La situación de Juan Espínola aún está nadando en la incertidumbre ya que Newell's apostó a la contratación de Gabriel Arias, mientras que el arquero paraguayo pretendería seguir en la Lepra. Al menos así lo indicó su representante, Hugo Petta. "Se habló con la nueva dirigencia, creo que no hay ningún inconveniente. Juan es jugador de Newell's y tiene 3 años más de contrato también", declaró en diálogo con ABC Deportes del vecino país.

>>Leer más: Newell's usó cuatro arqueros durante 2025, pero no busca otro para la nueva temporada

"Juan se va a quedar en Newell's, va a pelear el puesto. Tiene la confianza del técnico también y de la nueva directiva, así que por ese lado estamos muy tranquilos", agregó.

Por otro lado, fuentes ligadas a la entidad Leprosa, en diálogo con Ovación, indicaron que "la idea es venderlo".

