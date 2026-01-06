Dakar 2026: el argentino Luciano Benavides fue cuarto en la etapa 3 de motos y va por más

El piloto salteño de motos tuvo una gran tercera etapa y subió al quinto lugar de la clasificación general del Dakar.

El piloto argentino de motos Luciano Benavides volvió a ser protagonista en la tercera etapa del Rally Dakar 2026 y se mantiene en la pelea por los primeros puestos de la clasificación general.

El salteño finalizó cuarto en la exigente especial de 421 kilómetros con inicio y final en Al-Ula, en una jornada marcada por la dureza del terreno y los cambios de dominio entre los fabricantes.

Benavides, integrante del equipo oficial KTM, llegó a liderar la etapa tras marcar el mejor tiempo en el kilómetro 114, pero luego cedió posiciones cuando Honda tomó el control de la competencia.

Aun así, cerró el día en el cuarto lugar y avanzó al quinto puesto de la general, a 11m 06s del líder Daniel Sanders.

Luciano Benavides: "Fue una etapa peligrosa"

“La etapa fue muy peligrosa para las motos, sobre todo por la combinación de arena y piedras”, explicó Benavides, quien reconoció haber sufrido algunas caídas leves y errores de navegación que le hicieron perder tiempo en la parte final del recorrido.

En autos, el protagonismo argentino llegó en la categoría T3 Challenger, donde Augusto Sanz, piloto de Exaltación de la Cruz, se impuso junto a la neerlandesa Puck Klaassen en la tercera etapa. El binomio quedó como escolta del saudí Yasir Seaidan en la general. Además, Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini continúan dentro del Top10, al igual que David Zille y otros representantes nacionales que siguen en competencia.

También hubo presencia argentina en SSV T4, con Jeremías González Ferioli finalizando quinto en la etapa junto a Gonzalo Rinaldi, mientras que Manuel Andújar, con Andrés Frini, volvió a completar una actuación sólida.