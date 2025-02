Newell's en estado de alerta a una semana del clásico: dio toda clase de ventajas y perdió en Santiago del Estero

Así no hay solución posible. La debilidad de Newell's es preocupante. Sigue sin entregar señales de evolución. Su juego en Santiago del Estero fue confuso, por momentos inentendible. Cambios constante de esquema, de jugadores, de posición. El conjunto de Mariano Soso volvió a defeccionar en todos los sentidos.

Muy liviano fue el desempeño de Newell’s en la primera etapa. No le salió nada. El planteo de obstaculizar en su propio campo a Central Córdoba y ser eficaz en las transiciones defensa-ataque no funcionó. Fue endeble en defensa y nunca inquietó al ex arquero rojinegro Alan Aguerre. Central Córdoba lo dominó, sin avasallarlo, hasta encontrar las habituales grieta del fondo leproso para marcar el desnivel con el tanto de Leonardo Heredia a la media hora de partido.