La Bolsa de Comercio celebra 142 años con actividades en el Monumento y visitas a su edificio histórico Este martes habrá una ceremonia en el Monumento y recorridos gratuitos al inmueble de la esquina de Córdoba y Corrientes 17 de agosto 2026 · 14:16hs

El histórico edificio de la Bolsa de Comercio estará abierto para visitas.

Este martes 18 de agosto, la Bolsa de Comercio de Rosario celebrará sus 142 años de vida institucional con una agenda abierta a la comunidad. Las actividades incluirán una ceremonia en el Monumento Nacional a la Bandera, con izamiento y fijación de Precios Pizarra, y una propuesta de puertas abiertas para recorrer el edificio histórico de la institución, en la esquina de Córdoba y Corrientes.

La jornada comenzará por la mañana en el Monumento Nacional a la Bandera, encabezada por el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Pablo Bortolato, y el Intendente de Rosario, Pablo Javkin. A las 8.15 se realizará el izamiento de la bandera argentina en el mástil mayor.

Luego, a las 8.45, está prevista una visita guiada al Monumento Nacional a la Bandera, abierta a quienes deseen participar de la actividad. La agenda de la mañana finalizará a las 10 con la fijación de Precios Pizarra del Mercado de Granos en el Centro del Propileo, junto a la Llama Votiva.

Actividades en el edificio de la Bolsa de Comercio Durante la tarde, la Bolsa abrirá sus puertas al público general para invitar a conocer su histórica sede de Córdoba y Corrientes. Se trata de uno de los edificios más emblemáticos del centro rosarino, inaugurado en 1929, en donde funciona un museo que recorre la historia del comercio y la producción de la región. La actividad se desarrollará de 16 a 19, con entrada gratuita y sin inscripción previa.

Milei en Rosario En el marco de los festejos, el presidente Javier Milei volverá a Rosario este viernes 21 de agosto para participar del acto central por el 142° aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). En la entidad rosarina confirmaron que ya mantuvieron reuniones de coordinación con el equipo de protocolo de Presidencia y con Casa Militar, que planifica y ejecuta los desplazamientos del jefe del Estado.