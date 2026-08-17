Mataron a balazos a un hombre muy cerca del Complejo Penitenciario de Rosario

Un hombre de 24 años fue asesinado a balazos este lunes en barrio Godoy, en la zona oeste de Rosario, muy cerca del Complejo Penitenciario de Rosario, en un hecho donde también resultó herido con un disparo en el tórax un individuo de 26 años.
La víctima fatal tenía 24 años. También hubo un herido, de 26 años, que fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez
Un hombre de 24 años fue asesinado a balazos este lunes en barrio Godoy, en la zona oeste de Rosario, muy cerca del Complejo Penitenciario de Rosario, en un hecho donde también resultó herido con un disparo en el tórax un individuo de 26 años.
Según trascendió, poco después de las 18 personal policial fue advertido sobre una persona gravemente herida en un pasillo de 27 de Febrero al 7800. La víctima, de 24 años, fue trasladada al Policlínico San Martín, donde fue declarado fallecido.
Otro hombre resultó herido en el tórax y fue trasladado por un móvil del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde quedó internado.
El Complejo Penitenciario de Rosario, donde funciona el Order (Oficina de Recepción de Detenidos de Rosario), se encuentra a menos de cien metros de donde se produjo el ataque a balazos.
La víctima fatal tenía 24 años. También hubo un herido, de 26 años, que fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez