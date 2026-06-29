Lautaro Giannetti llegará a Newell's para reforzar la zaga por izquierda

Existe acuerdo con el defensor y falta que se cumplan los pasos formales. Tiene el pase en su poder tras rescindir con Antalyaspor de Turquía

Lautaro Giannetti, a un paso de Newell's. Paso dos años en Udinese y llega de Antalyaspor.

La primera incorporación está al caer. Lautaro Giannetti tiene todo acordado y faltan las cuestiones formales de toda negociación para que se convierta en jugador de Newell’s. El zaguero se desvinculó de Antalyaspor de Turquía, donde estuvo la última temporada. Llega con el pase en su poder.

Giannetti es el conseguido para reforzar la zaga con un futbolista zurdo . Era la pretensión de Frank Kudelka.

Para la posición de segundo marcador central, el entrenador solo contaba con diestros: Oscar Salomón , quien se recupera de una lesión muscular, Nicolás Goitea e Ian Glavinovich.

Estos dos últimos fueron los zagueros izquierdo en cada uno de los amistosos que disputó Newell’s frente a Sarmiento el sábado.

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La capacidad para el juego aéreo y la marca férrea en el uno contra uno son las características que distinguieron a Giannetti en su carrera desde su debut en Vélez en 2012.

Capitán del conjunto de la V azulada, se quedó con el pase y fue a jugar a Udinese de Italia. Compitió en las temporadas 2023/2024 y 2024/2025.

Giannetti salió con el pase

Antalyaspor adquirió su pase en 2025 y arregló con el futbolista un contrato por tres temporadas. Pero el defensor consiguió que se interrumpiera el vínculo para sumarse a Newell’s.

A horas de resolverse el refuerzo en la zaga, quedan pendientes otros puestos, como el de mediocampista creativo o mixto y delantero.

Los futbolistas que están en el club entrenaron el lunes por la mañana en Bella Vista. Seguirán con esa modalidad de un turno hasta el viernes. Ese mismo día viajarán a Los Cardales para continuar allí la concentración, hasta el 11 de julio.

Amistosos y escenarios

Un día después del arribo a Los Cardales, el sábado 4 de julio, Newell's tendrá un amistoso contra Argentinos Juniors. Se jugará en el predio que el Bicho tiene en el barrio porteño de Bajo Flores.

Los restantes amistosos serán contra Vélez, en el estadio Amalfitani de Liniers (11 de julio), y ante Independiente, en el Libertadores de América (11 de julio).

Por otro lado, Newell's puso a la venta los abonos para el torneo Clausura. Hasta el 13 de julio estarán a disposición con precios y descuentos por renovación publicados por el club en sus redes sociales.

Newell's vende abonos para el Coloso

En lanzamiento de la venta de abonos se comunicó que existe la posibilidad de comprar el ciento por ciento online desde el nuevo portal de socios.

Además detalló que existe un plan para comprar el abono en 6 cuotas sin interés, con todos los bancos

Otra opción es abonar con tarjeta de débito, obteniendo un 10 por de descuento.