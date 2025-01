Newell's: emotivo homenaje a Jorge Bernardo Griffa

Exjugadores, presentes en el tributo a Jorge Griffa

Los presentes pudieron disfrutar y emocionarse con los recuerdos, historias, mensajes y enseñanzas que se compartieron en el panel principal compuesto por Carlos Picerni, ex jugador del club, campeón en 1974 y compañero de trabajo de Griffa en las inferiores de Newell’s, Armando Garrido, ex jugador del club y amigo íntimo del Maestro y Jorge Pautasso, Diego Mateo y Ricardo Lunari, ex jugadores formados íntegramente por el gran formador.