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El atípico gesto de un ex-Newell's después de la victoria de su equipo, rival directo del rojinegro

El Lobo mendocino venció 3 a 2 a Vélez tras un muy mal comienzo y su técnico mandó un mensaje inusual a los hinchas

4 de abril 2026 · 15:09hs
Darío Franco se formó en las inferiores y jugó tres temporadas en la primera de Newells. 

Mendoza Post

Darío Franco se formó en las inferiores y jugó tres temporadas en la primera de Newell's. 

En la fecha anterior del torneo Apertura, Newell's derrotó por 1 a 0 a Gimnasia de Mendoza en el Parque en un duelo directo por la permanencia y, después del partido, Ariel Broggi dejó de ser el técnico del equipo mendocino.

Quien se hizo cargo tras su salida es un viejo conocido de Newell's: Darío Franco. Formado como futbolista en las inferiores rojinegras, el volante central fue un jugador destacado en la primera división, donde jugó 106 partidos en tres temporadas antes de emigrar a España.

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Como entrenador, Franco lleva años (empezó en el lejano 2006) dirigiendo a equipos de Argentina, México y Chile. Su último trabajo fue en Arsenal, equipo que perdió la categoría en la Primera Nacional y hoy juega en la Primera B Metropolitana.

Darío Franco, DT de Gimnasia (M)

Franco se hizo cargo del plantel del Gimnasia mendocino un par de días después de la salida de Broggi y su debut oficial se produjo el viernes nada menos que ante Vélez. Y fue un partido intenso, tanto que el Lobo cuyano perdía 0-2 y terminó ganando 3 a 2.

El resultado no fue bueno para Newell's, ya que Gimnasia es un competidor directo del rojinegro en la pelea por la permanencia en la Liga Profesinal de Fútbol. Hoy el equipo mendocino está mejor que el rosarino, gracias al gran triunfo logrado ante Vélez en el debut de Franco.

Después del partido, el hombre nacido en Cruz Alta hace 57 años dijo que su equipo jugó muy mal los primeros 20 minutos ("Estábamos para el 0-4") y que a partir de ese momento se recuperó. Y sostuvo que la clave para que finalmente su equipo se impusiera a Vélez fue la intensidad.

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"Dieron más de lo que tenían"

"Lo ganamos porque los jugadores siempre creyeron que podían ganarlo, porque dieron más de lo que tenían. El futbolista siempre tiene un plus para dar", dijo el técnico cordobés.

Y en el cierre de sus declaraciones tuvo un gesto atípico en el fútbol: les pidió perdón a los hinchas de Gimnasia por los primeros minutos del equipo. "Le spido disculpas porque los primeros 20 fueron realmente malos", dijo.

En la próxima fecha, el Lobo mendocino viajará a Vicente López para enfrentar a Platense.

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