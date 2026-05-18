Canteras de Américas: en la segunda jornada Newell's empezó bien pero terminó mal ante Venezuela

La segunda jornada de la 5ª edición del Canteras de América resultó un tropezón para el anfitrión Newell's, que fue goleado por la Vinotinto

Venezuela superó a Newell's después de arrancar perdiendo. El Canteras de América se juega a full en el predio Jorge Griffa.

La quinta edición del torneo Sub-17 Canteras de América jugó este lunes la segunda jornada. Newell's la empezó muy bien y parecía capaz de poder repetir lo de la fecha inaugural, pero se encontró con una Venezuela inspirada que le terminó ganando 5 a 1. Ahora, ante Orense define la clasificación.

El domingo empezó el prestigioso campeonato, que reúne a muy buenos conjuntos juveniles de todo el continente. No por nada se presentaron cuatro selecciones, de las cuales Venezuela hace rato viene destacando en los torneos internacionales.

Por eso no era un rival fácil, más porque en el debut ya le había ganado 2 a 0 a Orense de Ecuador. Newell's, conducido por el Pepi Ariel Zapata , también había hecho lo suyo, con el 3 a 0 a City Torque de Montevideo.

Sin dudas entonces que para los chicos leprosos, la prueba de fuego era Venezuela. Y todo empezó de maravilla con la definición de Máximo Montes para abrir la cuenta.

Pero ya en el primer tiempo la Vinotinto se lo dio vuelta 2 a 1 y, aprovechando la desesperación local, terminó goleando por 5 a 1. No por nada Venezuela se consagró campeón en el 2025.

>>Leer más: Newell's comenzó a puro gol el torneo juvenil Canteras de América en el predio de Bella Vista

Como Orense derrotó 2 a 1 a Montevideo City Torque, por mayor cantidad de goles a favor Newell's quedó segundo, pero no solo necesitará ganarle a los ecuatorianos este martes de las 12, sino esperar lo que pase en los otros dos grupos para aspirar a ser el mejor segundo y clasificar a la Copa de Oro.

Las posiciones de la zona A quedaron así: Venezuela 6 puntos (+6); Newell's 3 (-1); Orense 3 (-1) y Montevideo City Torque 0 (-3).

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Máximo Montes para el 1-0 ante la Vinotinto.



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Qué tiene que pasar con Newell's

Newell's es hoy el peor segundo, ya que Gremio de Brasil cuenta con 3 puntos y 0 de diferencia de gol en el Grupo A.

Peñarol es el escolta del Grupo C, pero con 4 puntos, igual que el líder Paraguay, y ambos cierran ante los más flojos de la zona.

Los dos peores segundos y los dos mejores terceros disputarán la Copa de Plata, mientras que el peor tercero y los cuartos, la Copa de Bronce, entre jueves y viernes, como el miércoles libre.

Los resultados del Grupo B

En el Grupo B, los resultados fueron: Gremio 2, Barcelona 1 y México 1, Gimnasia 1. Y en la primera fecha habían terminado: Barcelona 0, Gimnasia 0 y México 1, Gremio 0.

Cierran este martes: Gremio vs. Gimnasia y Barcelona vs. México.

Posiciones: México 4 puntos (+1); Gremio 3 (0); Gimnasia 2 (0) y Barcelona de Ecuador 1 (-1).

Los resultados del Grupo C

En el Grupo C los resultados fueron: Peñarol 3, Panamá 0 y Paraguay 5, Alianza Lima 1. Y en la primera fecha habían terminado: Panamá 1, Alianza Lima 0 y Peñarol 1, Paraguay 1.

Posiciones: Paraguay 4 puntos (+4); Peñarol 4 (+3); Panamá 3 (-2) y Alianza Lima 0 (-5).

Cierran este martes: Peñarol vs. Alianza Lima y Paraguay vs. Panamá.