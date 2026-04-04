Newell's: en el tramo de cierre del Apertura, se juega demasiado en muy poco tiempo

En el torneo, a Newell's le quedan cinco cotejos en un mes que se pueden transformar en estación de ayuda y recarga o en un condicionante aún mayor

Méndez se hizo expulsar por exceso verbal en la agonía del triunfo sobre Gimnasia de Mendoza y no podrá estar disponible para Newell’s en Santiago del Estero.

Newell's se alejó de sus pretensiones naturales, quedó atado al fondo de todas las tablas, y se llenó de problemas y deudas demasiado rápido. Por su propia culpa y confusión, se alejó de las disputas importantes, y en un primer semestre competitivo paupérrimo hasta ahora no puede salir del último vagón, el de los condenados a sufrir hasta el final. Mira todo y a todos desde atrás, y eso complica y atenta contra cualquier intento.

Para que esa carga tan contaminante y negativa no tenga efectos letales, debe enfocar las últimas cinco fechas del torneo Apertura para tratar de obtener en ese tramo puntos y un gesto de reacción confiable, para que el futuro no siga asomando repleto de preocupaciones.

Tiene que forjar y estampar un cambio rotundo de dirección que aún no dio. Ese que esbozó, muy levemente, frente a Gimnasia de Mendoza en el parque Independencia, contra quien consiguió su único triunfo en el año. Así, otra vez, despilfarró enseguida lo que tanto lo costó conquistar. Y, luego de la vergonzante derrota con Acassuso en Rafaela, un rival del ascenso que puso mayoría de suplentes, que incluyó la eliminación de la Copa Argentina, el equipo leproso no consiguió ratificar ninguna de esas señales iniciales que se evaporaron demasiado rápido.

Newell's con necesidades conspiradoras

Sus necesidades y su falta de jerarquía fagocitaron sus búsquedas, y necesita recargar su tanque de combustible con sangre y espíritu de lucha para que este mal trance, no se convierta en un condicionante todavía mayor. Para que ese objetivo de supervivencia tenga un mínimo sustento, el conjunto rojinegro debe modificar su actitud y elevar bruscamente su nivel de juego.

Hasta ahora, este año fueron todas penurias por pasos en falso que lo fueron hundiendo en un pantano de incertidumbre, del que no logra salir por su propia impericia. Tiene que seguir empujando, meter los pies más en el barro todavía para poder direccionar su tránsito en sentido positivo, y levantar la cabeza de una vez.

Hoy, con el alarmante antecedente inmediato de quedar afuera de la Copa Argentina ante un adversario de muy poca monta, todo se vistió de duda. Y en ese marco de tensiones y angustia interna, tiene que animarse a enterrar estos recuerdos incómodos y empezar a construir un sendero más confiable, sobre cimientos que no tambaleen cada vez que empieza a levantar o a insinuar algo.

Leer más: Newell's no pega una: un gol de Módica y un blooper para el triunfo de Gimnasia de Mendoza

Newell's y el factor tiempo

Curiosamente, en este escenario de necesidades, ahora el tiempo aparece como su único aliado. El resto desapareció de su tablero de acción, y ahora hasta el técnico Frank Kudelka ya luce envuelto en un mismo manto de dudas y de cuestionamientos, ya que no logró afirmar sus lineamientos futbolísticos, y no consiguió instalar una referencia firme para confiar, edificar y crecer desde ese punto.

¿Podrá lograrlo en lo que resta de este certamen, o será una nueva víctima de la crisis circular que no se apiada y se repite en este Newell’s?

Vale recordar que, este domingo, a las 20.30, el conjunto rojinegro visita en Santiago, a Central Córdoba, por la fecha 13ª. Luego, el domingo 12, a las 15, recibirá a San Lorenzo en el Coloso, por la 14ª. En tanto, el viernes 17, a las 20.30, irá a Santa Fe a medirse con Unión, por la 15ª. Y, jugará el domingo 26, a las 17.30, con Instituto en Rosario, por la 16ª. Vale puntualizar que por el increíble paro decretado por la dirigencia de AFA, no se jugó y quedó postergada la 9ª jornada, y que la misma se disputará cuando finalice la fase de grupos. En esa instancia, la Lepra se cruzará con Vélez, en el Fortín de Liniers.

Leer más: Newell's pudo sonreír ante Estudiantes y tuvo una jornada positiva en Inferiores de AFA

Newell’s no tiene suerte

Ayer, un rival directo en la lucha por la permanencia superó al puntero de la zona A. Gimnasia de Mendoza le dio vuelta un partido de locos a Vélez y tomó oxígeno en la lucha con los de abajo.

Ese marcador no acompañó para nada a Newell’s en el inicio de la fecha 13ª del Apertura, porque los mendocinos dieron vuelta un cotejo increíble frente al Fortín. Tras ir perdiendo 0-2 y en su estadio, se repusieron al final para ganar por un emotivo 3 a 2, logrando la victoria en el final con un blooper de la defensa visitante.

Leer más: Newell's se prepara para el duelo ante Central Córdoba y Kudelka mete mano en un puesto clave