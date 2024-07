Newell's: el nueve que necesita, de la Pantera Bou a Maestro Puch

A Newell’s se le allanaría el camino para gestionar por la Pantera Bou una vez que el nueve quede liberado de Talleres, con el pase en su poder. No es lo mismo hacerlo de club a club que con el propio futbolista. Aparte, no es una cuestión menor que el atacante es representado por la empresa Score Futbol, de Cristian Bragarnik, quien a su vez representa al Gallego Méndez.

El nueve no viene entrenando con el plantel principal de Talleres, debido a que no está en los planes del DT Walter Ribonetto.

El motivo es que Bou, incorporado en enero al club cordobés, no logró consolidarse. Para colmo, una lesión inguinal sufrida en mayo pasado le impidió estar en el cierre de la Copa de la Liga.

La irregular presencia del atacante de 34 años se refleja en los números. Jugó en Talleres 13 partidos (5 de titular), entre la Copa de la Liga, la Libertadores y la Copa Argentina. Anotó apenas 2 goles (Independiente Rivadavia y Barcelona de Ecuador). Y no disputó ningún encuentro de la Copa de la Liga.

Pero más allá de este presente, sus antecedentes son interesantes y no es casual el interés de Newell’s, aparte de otros clubes, como América de Cali.

Pero el salario que pretende el futbolista es una de las cuestiones que pueden llegar a generar un obstáculo importante para su arribo a Newell’s. Y por ese motivo es que el club del Parque considera otras opciones.

Maestro Puch tampoco es considerado

El futbolista que trascendió desde Newell's en las últimas horas es Maestro Puch, descartado por Julio Vaccari en Independiente.

El centrodelantero fue prestado por Atlético Tucumán al Rojo hasta diciembre próximo, pero como Vaccari no lo tiene en cuenta, está prevista su salida anticipada. Y Newell’s estaría decidido en conseguirlo para reforzar el plantel del Gallego Méndez.

La temporada de Maestro Puch, de 20 años, fue tan discontinua como la que tuvo la Pantera Bou. Convirtió solo un gol en los 15 partidos que disputó (5 de titular) entre la Copa de la Liga y la Copa Argentina, sin presencias en la Liga Profesional.

Las expectativas en el nueve por el momento son más por lo que insinuó que por lo que demostró, si bien todavía es muy joven. Desde el debut en primera en 2022, en Atlético Tucumán, señaló 3 goles.

Maestro Puch es representado por Adrián Rouco, socio del empresario Bragarnik.

Un delantero con gol para Newell's

La pretensión de sumar a un nueve tiene explicación. En las dos primeras fechas de la Liga Profesional quedó de manifiesto que Newell’s requiere de un futbolista con gol. El único tanto fue en contra del arquero de Barracas Central, Sebastián Moyano, tras un fallido remate del Colo Ramírez. Y si se tienen en cuenta los últimos 6 partidos de la Liga, la Lepra señaló apenas 2 goles.

Otro nueve aparece imprescindible considerando que Ramírez no puede meterla y que no tiene relevos.

Thiago Gigena, de 18 años, aún no debutó en primera, tuvo una fractura del quinto metatarsiano del pie derecho y estará ausente entre tres y cuatro meses. El uruguayo Guillermo May no es considerado por el Gallego Méndez. Y a Jeremías Pérez Tica no se lo tiene en cuenta como centrodelantero.

Por estos motivos se espera con ansias un nueve en el Parque.