En Newell's, cuando Banega no aparece no surgen alternativas

El flojo empate ante los mendocinos regresó no tan viejos fantasmas y expuso las ataduras que envuelven al equipo cuando Ever no logra incidir

En su segundo paso, e l Newell’s que está intentando moldear Sebastián Méndez, expuso algunos inconvenientes que no había exhibido en el inicio del ciclo. En esta ocasión, con más responsabilidades en su mochila ya que le tocó actuar de local, el equipo rojinegro no pudo evidenciar una señal de ratificación de rumbo, ante un rival de pocos quilates, como Independiente Rivadavia, que igual lo ató, lo llenó de complicaciones, lo situó frente a un incómodo espejo y lo obligó a retroceder los casilleros que había avanzado en el compromiso anterior.

En este trance que atraviesa la lepra se incluye la problemática de no encontrar caminos alternativos cuando no aparece, o cuando no lo encuentran, a su estrella y capitán: Ever Banega.