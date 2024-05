Newell's: el cambio de paradigma y volantazo en la gestión del fútbol leproso Ariel Michaloutsos, director deportivo, explicó el nuevo método de Newell's. Poder acotado para el DT en los refuerzos, neurociencias y peso institucional. Por Lucas Vitantonio 4 de mayo 2024 · 06:05hs

Ariel Michaloutsos contó con lujos de detalles el nuevo proyecto futbolístico que se instauró en la entidad del Parque.

En materia futbolística Newell’s trazó una línea desde la oficialización de Ariel Michaloutsos, el pasado 5 de diciembre, como nuevo director deportivo del club del Parque. Porque su arribo planteó un cambio de paradigma en el manejo del fútbol rojinegro. Se trata de la aplicación de un método moderno, que apela a la última tecnología en el manejo de datos de los jugadores propios y posibles refuerzos, a la profesionalización de todas las áreas, al uso de las neurociencias, a la contratación de jugadores de jerarquía priorizando la calidad y no la cantidad, a la preponderancia de la promoción de juveniles de la cantera de Bella Vista en la etapa justa de maduración y a la implementación de un concepto diferente en cuanto a la llegada de las incorporaciones, ya que ahora son por un interés institucional y no por la decisión del entrenador de turno. En líneas generales este es el método que rige los destinos del fútbol leproso. El método Michaloutsos, que el propio protagonista explicó con lujo de detalles, tras la primera etapa de su gestión. “En algún momento había que empezar con este proceso y este cambio de paradigma que Newell’s necesita para siempre ir de menos a más y no estar siempre en ese equilibrio que no te lleva a pelear nunca por nada”, confió con crudeza hoy el hombre fuerte del fútbol leproso.

“El trabajo tiene que trascender a las personas que estemos. El entrenador de turno, que es la persona más importante que tiene que estar en el club, tiene que bajar el perfil del jugador que necesita y nosotros como institución brindarles los nombres indicados para que se desarrollen. La dirección deportiva no debe inmiscuirse en cuestiones técnicas y tácticas, pero si en el rol de cuidar los intereses de una institución a corto, mediano y largo plazo. Tiene que ser la base para que lo venga sea superador”, enfatizó.

Newell’s cerró la última Copa de la Liga sin poder acceder a los playoffs y todavía en carrera en la Copa Argentina. Llegaron algunos refuerzos que colmaron las expectativas como el Colo Ramírez y Rodrigo Fernández, además de la repatriación del notable Ever Banega. Pero el equipo de Mauricio Larriera fue de mayor a menor y le faltaron variantes y resto futbolístico para meterse en la fase decisiva del torneo doméstico. Por ello hasta el momento el balance de la gestión del DT uruguayo, que llegó de la mano de este proceso, es apenas discreto y se espera un salto de calidad para el segundo semestre de 2024.

En este contexto de puesta a punto del equipo y a una semana del reinicio de la competencia oficial, Ariel Michaloutsos ofreció una explicación detallada de lo realizado hasta acá y planteó los objetivos de cara a lo que viene. “Mi vuelta a Newell’s fue por pensar que las cosas se pueden hacer bien. Poder crear áreas que Newell’s no encontraba o no tenía y poder generar un trabajo en conjunto que en un futuro le dé buenos resultados al club”, comenzó en una entrevista con el sitio oficial leproso. Y siguió: “Creía en la autonomía de un trabajo, en poder crear áreas competitivas, en poder crear una secretaría técnica y un área de investigación deportiva, en poder implementar el Big Data dentro del club y en que las decisiones sean institucionales y no de una sola persona. Tuve la palabra del presidente del club (Ignacio Astore) para que así suceda y por eso este desafío de volver y tratar de hacer siempre las cosas bien para que el futuro de Newell’s de una vez por todas se encamine en lo deportivo”.

Ariel Michaloutsos habló con el sitio oficial sobre la conformación de la nueva gerencia deportiva, con distintas áreas orientadas a la… pic.twitter.com/laEVz02GBG — Newell’s Old Boys (@Newells) May 3, 2024 En este sentido detalló la nueva modalidad de trabajo siempre basada en un perfil profesional y tecnológico. “Considero que el área de investigación es el corazón y el alma de la institución”, puntualizó. En este sentido, se sumaron al club expertos en datos de fútbol que trabajan en la ciudad y otro en Buenos Aires que realiza un seguimiento de los jugadores que Newell’s tiene a préstamo y de todas las divisiones reservas del fútbol argentino. “Hoy Newell’s está generando datos propios, algo inédito para el club con jugadores internos de inferiores y de las primeras divisiones de toda Sudamérica. En el futuro y ahora también ya está siendo un salto de calidad para el fútbol”, amplió a la web oficial. Michaloutsos consideró que “más allá de que hoy en día pueda haber buenos, malos y regulares resultados, es algo que Newell’s en un corto plazo va a aprovechar porque siempre se va a capitalizar con los jugadores que vengan y que salgan. Y poder mejorar a partir de ahora todo lo es que la primera división y todas las inferiores del club”. Además se creó un área de salidas de los futbolistas leprosos. “Esta es un área institucional para que los jugadores puedan relanzar su carrera en otros clubes y regresar al club en algún momento con otro nivel o que el club también puede ganar con estos jugadores que salieron por determinada circunstancia”. MM.jpeg El director deportivo dio sus conceptos en la página oficial de Newell’s. Balance del último mercado “Los jugadores que han llegado en este mercado fueron todas decisiones institucionales y de la dirección deportiva del club. Y no se puede dar ningún paso sin trabajar de la mano con el entrenador. Los mercados de pases tienen que ser interesantes e importantes. Newell’s necesitaba un goleador, un delantero, necesitaba un volante central, necesitaba jerarquía y también algún jugador utilitario. No tenemos que sumar jugadores por sumar. Este es un proceso y está visto que los mercados multitudinarios para lo único que sirven es para gastar dinero y yo no quiero que Newell’s gaste dinero, quiero que invierta. Este mercado invirtió. Y si a medida que vaya pasando el tiempo logramos que lo mercados sean siempre similares o superadores vamos a estar mejor como club”, confió . La referencia para el delantero es por el Colo Ramírez y el volante Rodrigo Fernández. Y agregó: “A mediano plazo Newell’s va a estar muchísimo mejor. Estoy conforme con los jugadores que han llegado. Hubo una modificación en el pensamiento. Newell’s tiene que sumar siempre jóvenes jugadores con potencial o jugadores de jerarquía y es lo que intentamos hacer en este mercado y creo que se vio”. “También es muy importante la aparición de jóvenes. En un club de los no poderosos económicamente, cuando traes en cantidad terminás muchas veces gastando. No creo que un plantel se pueda armar si no sos poderoso económicamente de un día para el otro. Tiene que haber un proceso y es lo que uno quiere llevar a cabo. Siempre con un método que trascienda a las personas que pasemos por la institución”, destacó. Otra modificación sustancial en el fútbol leproso fue la baja de edad en la división reserva. “La modificación de la inserción de los jóvenes a la primera división fue por uno de los grandes inconvenientes a mi entender que tuvo el club. Uno intentó trabajar en la inserción de los jóvenes a primera y consideramos que la reserva tenía que bajar el promedio de edad. No hay que preguntar cómo salió la reserva sino cómo jugaron los jugadores que están en la reserva. Hoy Newell’s tiene un área de neurociencias que está trabajando con jugadores puntuales que nosotros consideramos que de acá a un mediano plazo se van a incorporar a primera”, detalló. Esta es la visión del fútbol rojinegro de parte de Michaloutsos, quien lleva adelante el nuevo método de trabajo en el Parque. Hay que recordar que el pasado 15 de marzo el DT Mauricio Larriera manifestó que “creo que el plantel quedó bastante mal conformado porque hay posiciones donde no tenemos o escasean, y en otras estamos superpoblados. Pero también soy parte responsable de alguna decisión u omisión”. Y allí mismo agregó: “voy partido a partido. Como dijo Luis Garisto, todos los entrenadores somos interinos y lo tomo así en todos los lugares que voy”. La realidad es que el método está en marcha, que Larriera arranca la nueva competencia como DT leproso con la ilusión renovada y que en la segunda parte del año Newell’s tiene la obligación de levantar la puntería y mostrar los brotes verdes de esta reconversión futbolística.